Una mujer agredió a Jorge Rial en la puerta de Radio 10: el video del ataque

Las redes sociales así como cumplen miles de funciones, también son sumamente dañinas y donde lamentablemente, más se expresa el odio desmedido, la discriminación y sobre todo la violencia incontrolable. Esta vez, se vio reflejado en Jorge Rial, que fue víctima de un ataque en la vía pública por una señora que tras investigarla, quedó en evidencia que posee una obsesión contra él y que lo demuestra día tras día en su perfil de Facebook.

El hecho ocurrió cuando el periodista se estaba retirando de la radio completamente solo sin ningún tipo de compañía y totalmente desprevenido fue atacado por una señora que se encontraba en la vereda del lugar esperándolo. En el paso por paso, Rial salió, se topó con un periodista el cual le pidió hacer una entrevista y al aceptar, minutos después, la señora se le abalanzó.

En principio, el padre de Morena y Rocío optó por correrse a un lado e intentar frenar la situación pero todo empeoró cuando la señora en cuestión sacó de su bolsillo un artefacto el cual en principio no vio bien de qué se trataba. En ese momento, ella estiró el brazo, lo golpeó con una botella llena de líquido y rápidamente Rial llamó al encargado de seguridad del edificio para controlar la situación.

Según pudo constatar en diálogo con C5N, se trató de una señora que minutos más tarde, se dio cuenta que no estaba bien mentalmente y que posee una enfermedad psiquiátrica. En el momento del ataque, lo entrelazó a Rial como una persona la cual posee “amigos en el Gobierno” y que le manda personas a su domicilio para que “la controlen”.

Tras llamar a la Policía de la Ciudad, los mismos la arrestaron y luego se dio a conocer su identificación. Se trata de Sonia Susana Salaverria. Tiene 60 años, su domicilio está ubicado en Vicente López y trabaja de enfermera en un Sanatorio. Lo que además se afirmó es que la señora tiene una gran obsesión con el periodista, ya que la mayoría de sus publicaciones en redes sociales son en contra de él.

“Salí como siempre, que siempre salgo primero y solo. No tengo custodia ni nada. Afuera me estaban esperando los chicos de Socios en el espectáculo para hacer una nota y cuando me paro para hacerla, veo que hay una señora parada en la puerta y me encara. Ahí me empieza a gritar diciéndome ‘deja de perseguirme, deja de mandarme gene a mi casa, deja de espiarme. ¿Qué te importa lo que tengo en la nariz? Si queres te estornudo para que veas’. Yo ahí no entendía, intenté calmarla al principio. Le decía que no la conozco, que no sé quién es”, comenzó el relato.

Y amplió: “La gente de la seguridad de la radio se la llevó a la esquina y arranco la nota normal como estaba prevista. Yo me di cuenta rápidamente que estaba desequilibrada porque acá no hubo connotación política, no me vino agredir políticamente ni nada. Es alguien que está obsesionada conmigo. Todos los días publica estados en Facebook en contra mío. Dice que yo le mando un chofer de ambulancia vestido de negro, que me voy de la radio escondido en los baúles”.

Sobre la agresión, detalló: “Es una señora que está desequilibrada mentalmente. Ella me encara y saca una botella. Yo en un principio no vi si era una botella exactamente pero algo sacó. Cuando me pegó, ahí vi que era una botella casi llena de pomelo o no sé, pero pegó fuerte. Ahí yo dije que llamen a la Policía y no para que la metan presa, porque me di cuenta enseguida que tiene problemas mentales y ahora lo comprobamos. No la quiero presa, quiero que la ayuden. De hecho le dije varias veces que la quería ayudar”.

A la par, agregó: “Yo cuando me dio el botellazo me di cuenta que pasó a lo físico y mi miedo era si tenía algo más que una botella. Yo me quede tranquilo de que estaba sola, no había nadie más. Es una señora a la cual ahora conozco el nombre y todo, y me enteré que todos los días me dedicaba posteos agresivos. Yo le dije que no la conozco, que no sé quién es pero ella decía que sí. Lo último que quiero es que esta mujer tenga quilombos, esta mujer necesita ayuda”.

“La Policía vino rápidamente y lo que le decía es que yo lo que quiero es ayudarla. No quiero que la suban al patrullero, sino que hay que venir a ver qué tiene. Ella necesita ayuda porque es peligrosa no sólo para mí sino en general. Yo le dejé mis datos a la Policía, obviamente hay que hacer una denuncia, va a intervenir un fiscal, y todo lo que quería evitar, pero lamentablemente no se puede porque soy una persona pública, pasó en la vía pública y está todo filmado”, manifestó.

De esa manera, indicó: “Yo no la tengo vista ni en el canal y menos en redes. No sé quién es. Yo no uso Facebook, no tengo esa red social. Está obsesionada, yo me enteré porque Mauro me mandó los posteos de ella en Facebook. Dice barbaridades, como que le mandé en una ambulancia a un chofer vestido de negro. Está desequilibrada mentalmente. La salud mental es algo de la que hay que hablar. No estoy enojado con la señora, le dije a la Policía que no la quiero presa ni nada”

Me hablaba con incoherencia. Me hablaba de su nariz, ‘si querés te estornudo’ me decía. No entendíamos nada. El tema cambia cuando saca la botella y me pega. La agresión pasa cuando estaba en el medio de la nota. Es lamentable todo esto pero estamos hablando de una persona desequilibrada y ahora armando un rompe cabezas es una obsesión.

Su vestimenta fue una de las razones que más le llamó la atención al conductor, ya que poseía un ambo de color blanco con ojotas negras, por lo cual no llegaba a entender si es una enfermera o si pertenecía a un hospital psiquiátrico. “Yo cuando me doy vuelta y la miro bien le digo ‘¿Vos trabajas en una clínica o estas internada?’ Y me dijo ‘¿Qué te importa?’. Ahí me empezó a caer cierta ficha de que es empleada de un sanatorio o está internada y estaba de ambulando”, comentó.

A pesar de que en su Facebook representa militancia con la oposición, Rial dejó en claro que lo político no tenía nada que ver en esta situación, debido a que es mucho más profundo: se trata de una obsesión. “Esto no es un ataque político. Estamos en un momento muy crítico, la pandemia dejó muchas secuelas e indudablemente esta mujer, que repito, la verdad quiero que la ayuden, tiene problemas psicológicos y seguramente también se le va metiendo ese odio y cree que somos enemigos. En un momento me dijo ‘Le haces notas a Alberto Fernández’, totalmente inconexo”, asentó.

Y continuó: “Ojala se la pueda ayudar, yo estoy dispuesto a ayudarla. Estamos en plena etapa de elecciones y parece como si todos fuésemos enemigos. Hay una crispación política, y la verdad es que el país va a seguir, hay que salir a laburar, vamos a seguir conviviendo todos, hay que frenar un poco la locura. Veo estas imágenes y la verdad, lo lamento mucho”.

Para cerrar, sentenció: “Ojalá se la pueda ayudar a la señora. Obviamente es una cagada porque ahora no sabes que puede pasar. Yo salgo de la radio y soy un tipo común. Ando por la calle tranquilo, opino tranquilo y quiero seguir viviendo tranquilo”.

La obsesión de Salaverria con Rial lo dejó demostrado en varios posteos en su cuenta de Facebook en los cuales publicaba día tras día. Uno de los más recientes fue mientras el periodista emitía el programa Argenzuela por la radio y a ello, le escribió: “Qué carajo te importa si estoy en Bogotá y compro gotas de mocos. Es mi guita y no la tuya la que tiro. Por qué no te quedas en Colombia tomando la buena de Petro que no gotea y te dejas de andar contando a canal 13 sobre los intendentes peronistas que le salvaron la elección a (Axel) Kicillof”.

Otra de las publicaciones, dio indicios a que a la larga o a la corta se iba a aparecer en la puerta de Radio 10, donde emite su programa Rial, tras enviarle "gente" a que la persigan. "Seguí mandándome gente, Rial. Como recién a la puerta de mi casa. Me haces hinchar más para explotar en tu cara cuando vuelvas a tu radio".

Todo parece indicar que no es la primera vez que lo espera a la salida de su trabajo. Si bien este fue su primer ataque, según sus publicaciones, da a entender que fue varias veces a esperarlo pero nunca se animó a aproximarse. En otro de los posteos, escribió: "Que miedo que le tengo al montonero Rial, es macho enganchando videos de YouTube. Lo vas a buscar a la salida del canal y sale escondido adentro de otro auto del garage para despistar".

En el ataque, ella misma le mencionó al periodista que le "envía gente a su casa para atacarla" dentro de "ambulancias" y así también lo dio por sentado a través de su Facebook. "Jorge Rial anda a atacar a la Giorgieva. Qué me tenes que mandar al despachador Enzo Benegas, chofer amarillas, Jorge y Matías Raffaelle de la empresa de ambulancias ERMED de la localidad Tres de Febrero a burlarse y provocarme para que termine con una denuncia por agresión física. Tus empleados comunistas que vayan a quejarse al FMI".