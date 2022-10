Una mujer atacó a su hija de tres años y la Justicia investiga si mató a su bebe en el 2019

La problemática sobre el accionar de la justicia frente a los casos de violencia contra los menores sigue sin avanzar. Para la ley Argentina lo más importante para los niños es que estén siempre acompañados de sus padres biológicos. Pareciera no importar las condiciones en las que puede vivir el menor, o las consecuencias que puede sufrir por permanecer en una casa en la cual son víctimas de violencia.

Foto que ilustra la violencia infantil.

El pasado viernes una menor de tres años fue trasladada al hospital Castro Rendón en Neuquén, luego de sufrir un brutal ataque por parte de su madre. La nena recibió múltiples golpes con "elementos de superficie roma y de superficie rugosa en la cabeza, los glúteos, la zona de la cadera y los muslos", tal como lo índica la investigación. Además, se estima que estaba siendo víctima de abusos sexuales.

“Las lesiones sufridas por la niña fueron de tal entidad que no es posible estimar fehacientemente el tiempo requerido para su curación, debido al estado clínico grave producto del traumatismo encéfalo-craneano y el shock hipovolémico, no esperando que sea menor a los 30 días”, sostuvo la fiscal Sandra Ruixo haciendo referencia al estado de salud y a lo que padeció la víctima.

Sandra Ruixo.

Este caso consternó a la ciudad del sur y reabrió una vieja causa, ya que la misma mujer tiene una probation por presuntamente haber matado a golpes a su otra hija de dos años en el 2019. Este hecho, comenzó en febrero de ese año, luego de que la nena sufriera un golpe en la cabeza mientras estaba al cuidado de su mamá, quien también estaba acompañada por su otro hijo. En este entonces, cuando el padre llegó a su casa de trabajar, y la madre le comentó que la hija "se había golpeado la cabeza jugando", ambos decidieron no darle importancia a lo sucedido.

Un día y medio después la menor comenzó a convulsionar en su hogar. Al llevarla al Hospital Heller, en donde constataron que tenía una factura en el cráneo. Tras ser internada, la nena falleció cinco días después. A raíz de éste episodio, y teniendo en cuenta que en ese momento la mujer se encontraba embarazada, acordó una probation por negligencia en la cual tuvo que cumplir solo 96 horas anuales en una Casa de Día con el objetivo de generar empatía con el resto de las madres y niños.

Hospital Provincial de Neuquén.

Si bien luego del nacimiento de su nueva hija, quien terminó siendo la última víctima, la justicia le saco la tenencia tanto de la bebe como de su hijo de 10 años, pero al poco tiempo se revocó esta orden, y se le devolvió a sus padres los dos menores. Es por ésto, que gran parte la justicia es responsable de lo sucedido, ya que no solo no efectuaron los controles por asistentes sociales que sirven para constatar el ambiente que se vive en las casas, si no también no hicieron la investigación correspondiente sobre la muerte dudosa de su anterior hija.

Según el último parte médico la menor está en terapia intensiva y evoluciona favorablemente teniendo en cuenta que ya le quitaron el respirador. La mujer continúa detenida por la agresión y se reabrió la investigación tanto por la muerte de su primer bebé como por la agresión a la nena de tres años.