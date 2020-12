Una mujer denunció que fue a una fiesta con jugadores de Vélez y fue abusada sexualmente por un hombre

Una joven de 28 años denunció el durante la madrugada de este viernes fue abusada sexualmente en medio de una fiesta a la que habían asistido varios jugadores del club Vélez Sarsfield en el Country Camino Real.

Aunque en una primera instancia trascendió que Ricardo Centurión estaba involucrado en el hecho, finalmente la denunciante dijo que el jugador estaba en el lugar, pero apuntó de lleno contra un hombre de apellido Acuña.

El abuso habría ocurrido en el Country Camino Real.

Según consta en el expediente, el ataque ocurrió este viernes en el Country Camino Real, en la localidad de San Isidro, en una casa alquilada por uno de los jugadores del plantel, Juan Martín Lucero.

Allí mismo la joven habría sido abusada en una de las habitaciones del lote 56, desde donde la denunciante llamó al 911 para pedir ayuda. Tras la comunicación, llegó al lugar el Comando de Patrullas local, y los agentes trasladaron a la víctima hasta la Comisaría de la Mujer, donde radicó la denuncia.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Laura Zyseskind, titular de la fiscalía de San Isidro especializada en violencia de género, quien ya le tomó declaración a la mujer.

Según dijo la chica en una primera instancia, Centurión estaba involucrado en la agresión sexual, junto a Lucero, aunque finalmente se descartó esa versión, cuando la joven, ya más tranquila, nombró a un hombre de apellido Acuña.

"No le vi la cara, no sabía quién era. Y después no me acuerdo más nada; me empecé a sentir mal, me mareaba y tenía ganas de vomitar”, aseguró en su denuncia.

Del mismo modo, la víctima relató que en la casa había cinco futbolistas del club de Liniers, y que la fiesta se inició durante la tarde del viernes, que “a la noche se desmadró la situación” y que una de las personas abusó de ella. Presuntamente también se habría producido el robo de sus pertenencias (entre esas cosas, falta su celular), por lo que la causa fue caratulada como "abuso sexual y robo".

Una testigo describió al tal Acuña del que habla la denunciante. Lo describió como un hombre de contextura "robusta, gordo y pelado", y dijo que ella misma vio que abusaba de la víctima.

Juan Martín Lucero habría alquilado la casa donde se produjo la fiesta.

En la vivienda se incautaron prendas de cama de las distintas habitaciones bajo los procedimientos llevados a cargo por la Policía Científica.

Desde la policía indicaron que la vivienda donde sucedió todo había sido alquilada en forma temporal por el futbolista de Vélez Juan Martín Lucero, quien se encontraba allí mismo al momento del episodio.

Por parte del club ya presentaron abogados, ya que Vélez cuenta con un protocolo por violencia de género por el cual, si se comprueba alguna acusación, pueden despedir a los jugadores implicados.