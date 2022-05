Una mujer golpeaba y torturaba a sus 5 hijos: quedó grabada por una vecina

El horror se apoderó de La Plata en una escena de una película de terror, una mujer fue denunciada por maltrato infantil luego de practicar violencia física contra sus cinco hijos, de entre 2 y 13 años, a quienes los ataba,no los alimentaba ni los llevaba al colegio. La terrible situación fue denunciada ante el Servicio de la Niñez debido a las imágenes grabados por una testigo.

Jésica, la denunciante, dio detalles en un canal de noticias sobre el maltrato infantil y fue testigo de los reiterados episodios de maltrato que ejercía la mujer contra sus hijos. “Estuvo tres meses en mi hogar. Al principio en nene de 10 años comentaba que la mamá lo golpeaba y no le daba de comer. Ella me decía que no era verdad y que el nene no la quería”, señaló la mujer.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate