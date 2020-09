Una mujer mató a sus hijos de 2 y 6 años mientras dormían en Berazategui: qué dice la carta que dejó

Una joven mujer fue detenida esta mañana tras asesinar a sus dos hijos de 2 y 6 años en la casa donde vivían, en la localidad de Berazategui. Según indicaron fuentes de la causa, luego del doble crimen la agresora intentó quitarse la vida, aunque los policías arribaron a la casa antes de que pudiera hacerlo, y la detuvieron.

En el lugar los investigadores encontraron una carta que la mujer dejó escrita para sus padres, en la que explica los motivos por lo que tomó esta terrible situación. "Hice esto porque estuve sufriendo muchas humillaciones y soy una vergüenza de persona", sostuvo.

Una mujer asesinó a sus dos hijos de 2 y 6 años.

El hecho ocurrió esta mañana en una vivienda ubicada en calle 127 entre 47 y 48, del barrio Kennedy Sur de Hudson, donde la detenida vivía junto a sus padres y sus dos hijos, un varón y una nena de 2 y 6 años, respectivamente.

¿Cuánto vale la verdad? El periodismo de calidad necesita de la ayuda de los lectores. Tu apoyo es fundamental. Tu contribución es super importante para nuestro futuro. Sumate

Aunque todavía falta conocer el resultado de la autopsia, las primeras hipótesis indican que los menores habrían sido asfixiados mecánicamente con una almohada mientras dormían, ya que los cadáveres fueron hallados por los oficiales en una cama.

El terrible crimen fue denunciado por la propia madre de la agresora, quien al descubrir la situación dio aviso al 911, por lo que al arribar al lugar, los efectivos de la policía local de Berazategui detuvieron a Celeste Villalba, quien tuvo intenciones de quitarse la vida antes de ser atrapada.

La joven de 23 años fue encontrada junto a una carta que ella misma escribió, en la que intentó explicarle a sus padres los motivos por los que tomó esta terrible decisión, y en la que además reconoció lo que hizo.

"Hice esto porque estuve sufriendo muchas humillaciones y soy una vergüenza de persona", indicó la mujer en el documento al que accedió el medio local PeriódicoElProgreso.

La agresora quedó detenida.

"Yo quería estar con mis hijos para siempre, pero ustedes me los iban a sacar y yo no quiero que mis hijos sufran humillaciones, violaciones, decepción y vivan con odio por mi culpa porque no supe qué decir en el momento que tenia que hablar de Walter (su ex y padre de los niños). Mis hijos me dieron un amor inexplicable, yo los amo y no quiero que ellos sufran si yo no estoy", agregó en la carta.

Villalba quedó inmediatamente detenida y fue imputada además por el delito de "doble homicidio calificado por el vínculo". La causa quedó a cargo de la fiscal Gabriela Mateos, de la UFI 3 de Berazategui, quien ya ordenó que se realice la autopsia en el cuerpo de los dos chicos.

En el lugar los peritos secuestraron además dos cuchillos, por lo que se analiza si la agresora también atacó a sus hijos con estas arman mientras dormían. Además se investiga si antes de cometer el hecho Villalba mantuvo una discusión con su ex marido y padre de los niños.