Una mujer prendió fuego a un hombre en situación de calle mientras dormía: la Justicia la busca

Una mujer prendió fuego a una persona en situación de calle mientras la víctima estaba durmiendo en una vereda del barrio porteño de Pompeya y huyó, aunque la situación quedó registrada en las cámaras de seguridad de la zona. Todo quedó grabado, por lo que ahora la Justicia intenta identificar a la víctima.

El hombre que estaba en el refugio improvisado con un colchón, frazadas y un carro sobre la avenida Cobo al 1200 sobrevivió sin sufrir heridas de gravedad y los vecinos repudiaron el hecho que ocurrió en la madrugada del 26 de diciembre, aunque tomó conocimiento recién ahora porque las imágenes se difundieron en las ultimas horas.

Ya fuera de peligro, la víctima identificada como Joni contó que perdió las pocas pertenencias que tenía. “No la conozco a la mujer. Igual ninguna persona merece que le hagan eso”, contó. “Estaba solo al momento del ataque. Lo repito de nuevo, quiero hacer justicia. Lo que sentí es que fue un fantasma. Sólo tengo los pies quemados”, relató el hombre que vive junto a su pareja y un perro que ambos adoptaron.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

“No sé qué puedo pensar. No lo merezco esto. No lo merece nadie”, agregó. Luego de quedarse sin sus pocas pertenencias, dijo que lo que más necesita es ropa y nuevamente un colchón. “Ayer me dieron unas zapatillas”, indicó en diálogo con TN.

Los vecinos y comerciantes del barrio también salieron en defensa de Joni. Por ejemplo, Fabián, el dueño del local ubicado en frente de donde ocurrió el incendio, relató ante los medios que la víctima está hace tiempo con su pareja en el barrio y es “conocido por todos los vecinos”.

“Son tranquilos, a veces limpia la vereda, me pide una ayuda y la verdad no son problemáticos. En el video se ve que la mujer avisó que los iba a prender fuego. No sé quién es ni por qué lo hizo”, afirmó. Fabián sufrió daños menores en el frente de su negocio por el fuego, pero su casa se llenó de humo y vivió una situación de alarma porque estaba durmiendo, junto a su familia, en su casa ubicada en la planta alta del negocio.

La causa, por otro lado, quedó en cargo de la Fiscalía Criminal y Correccional Nº 11, que conduce Diego Alejandro Togni, con una particularidad. Recién con la aparición del video se empezó a investigar como “averiguación de tentativa de homicidio” debido a que al momento que realizó la denuncia policial Joni no identificó ni nombró a otra persona como la agresora. De ahí a que la denuncia no se radicó y la investigación comenzó a avanzar de oficio ante la divulgación de las imágenes del ataque.