Una mujer se peleó con su hermana y para vengarse, ató a su sobrina para que su hijo la violara

Hace un año, dos hermanas de la localidad de los Juríes, en el departamento de Taboada, en Santiago del Estero, tuvieron una dura pelea por cuestiones económicas. Una enorme deuda había partido su relación y una de ellas juró venganza. Pero antes, tejió una estrategia siniestra que hoy causa repugnancia y bronca en su barrio.

Tras aquel distanciamiento, la mujer le pidió disculpas a su hermana y recompuso la relación. Nadie sabía que mentía. De a poco, volvió a ganarse su confianza y también la del resto de su familia. Hasta que entre septiembre y octubre de 2021 ocurrió el horror total.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Hoy la Justicia pudo determinar que la mujer fue acusada de atar y entregar a su sobrina de 10 años, hija de la hermana con la que se había peleado, para que su hijo de 18 años la violara. Según los investigadores, la acusada fue la facilitadora de los abusos sexuales en venganza con su hermana.

Aunque los hechos ocurrieron hace nueve meses, la Justicia recién pudo determina la prisión efectiva para la mujer luego de los análisis médicos sobre el cuerpo de la menor y también de la entrevista a la que debió ser sometida en Cámara Gesell, donde relató las violaciones a las que la sometió su primo.

Por ese motivo,la Cámara de Apelaciones desestimó el planteo de Aída Farrán, la abogada defensora de la acusada, que pidió la excarcelación por falta de mérito. En ese punto, la fiscal María Emilia Ganem se opuso, y requirió que se confirme la resolución del juez que dictó la preventiva para ambos imputados. Por ello, Raúl Romero y Gabriela Núñez de Cheble hicieron lugar a lo solicitado por la fiscalía y confirmaron la preventiva.

En cuanto a las pruebas, la médica forense que examinó a la menor, constató que hay lesiones en el ano, como desgarros y pliegues, que se corresponden con una violación. En tanto, no determinó que haya sido violada por la vagina. Además, la médica contó que la nena le contó cómo había sido violada por su primo mientras su tía la tomaba de los brazos.

En tanto, al ser entrevistada en Cámara Gesell por psicólogos, la menor dio detalles del calvario que debió vivir por culpa de su tía y de su primo en varias oportunidades. “La primera vez, estaba sola. Llegó él, me llevó a la pieza. Me ató las manos y me abusó”, se desprende del expediente por abuso sexual.

Y la nena completó: “Después de violarme, se fue y mi hermanita, chiquita, apareció y me desató. Después, también la violó a ella”. Enseguida agregó que meses después de ese ataque, sufrió otro. En ese segundo abuso sexual fue en el que participó su tía.

Esa noche, luego de hablar con su hermana, la mujer le dijo que si quería, su sobrina se podía quedar a dormir en su casa. Así sucedió. En medio de la noche, la tía entró en la habitación donde dormía la chiquita, la ató a la cama e hizo entrar a su hijo, que la violó.

En medio de esa horrible situación, a tía le gritaba a la nena: “¡Ahora tu madre va a saber lo que es el dolor! Estás pagando por lo que me hizo esa hija de puta”. Tras el relato de la nena, los investigadores pudieron comprobar que todo se trataba de una venganza.