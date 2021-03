Sufría violencia de género y prendió fuego a su pareja: "Nadie cuenta lo que en verdad pasó"

Un violento episodio ocurrió en un domicilio ubicado en las calles Almafuerte y Correa, en la localidad de Chacabuco. Un llamado al 911 de parte de los vecinos alertó a la Policía de una fuerte discusión y gritos en el interior de aquel hogar. Al llegar al lugar, los efectivos se encontraron con una escena propia de una película de terror: una mujer de 38 años había rociado con alcohol a su actual pareja, de 43 años, y lo prendió fuego.

Todo ocurrió el último domingo, cerca de las 20. Por las llamas, el hombre sufrió quemaduras de segundo grado en el torso, pero se encuentra fuera de peligro. “Nadie cuenta lo que en realidad fue, todos preocupados por él, pero mi vieja se cansó de tanto maltrato. Se lo merece, es una porquería. Capaz que él tenía que matarla para que cuenten la verdad. Si nadie hace nada lo vamos a hacer nosotros”, denunció la hija de la mujer detenida.

Luego de que se llevaran detenida a su mamá, la joven identificada como Yami Martínez, acudió a las redes sociales para contar que la mujer venía soportando desde hace muchos años la violencia de género a la que la sometía su pareja. De hecho, la mujer presentaba hematomas y excoriaciones en brazos al momento de su detención, lesiones que resultan ser de carácter leve y que corroborarían la versión de su hija.

Apuñalan en la cabeza a una empleada de una remisería de José C. Paz

Por otra parte, una mujer fue golpeada y apuñalada con una faca en la cabeza por un delincuente que entró a robar a la remisería en la que trabaja como coordinadora, en la localidad bonaerense de José C. Paz. El hecho ocurrió el domingo a las 22.30 en la remisería "Dos Ases", ubicada en Oliden al 1200, del barrio Frino, cuando la mujer estaba sola e ingresó una persona que la atacó con fines de robo, agarró algunos objetos de poco valor y huyó.

La víctima fue auxiliada por uno de los choferes, quien la llevó hasta un centro de salud de la zona para su atención médica. De acuerdo a su relato, el ladrón, armado con una faca, ingresó al lugar y comenzó a atacarla para robarle dos teléfonos celulares y escapar. Las imágenes de lo sucedido quedaron grabadas en las cámaras de seguridad de la agencia de remises, donde se ve ingresar al ladrón, agarrar algunas pertenencias que estaban sobre la mesa y agredir la víctima.

La mujer sufrió un corte en su cuero cabelludo por el cual debieron darle cinco puntos, pero luego fue dada de alta y llevada a su domicilio. La causa se encuentra bajo investigación de la policía de José C. Paz, con intervención de la UFI 3 DE San Martín. Esta mañana, la víctima, identificada como Jessica, contó que el delincuente le pidió directamente plata y le dio varios puntazos y golpes en la cabeza y brazos para asustarla.

"Tenía la puerta abierta porque a esa hora estaba caluroso y no lo vi al entrar. Vino directamente hacia mí y me golpeó. Me sorprendió eso. Un compañero que llegó a la agencia me ayudó y llamó al dueño para llevarme al hospital. Me hicieron siete puntos y me enviaron a mi casa", agregó la víctima.

"Todo quedó grabado en las cámaras de seguridad de la agencia. También me dijeron que anoche (el mismo delincuente) volvió a atacar a otra persona en la calle. Ya está identificado y lo están buscando en la zona porque es del barrio", aseguró la mujer y aclaró que se siente "asustada y nerviosa todavía".

Por su parte, Leonardo, el dueño de la agencia, dijo que se trató de un robo "muy violento" y que "la podían haber matado", Además, aseguró que no es el primer hecho de inseguridad que sufren y que ese delincuente es conocido en el barrio. "Es del barrio y solo roba para drogarse. Es un peligro para sociedad, tienen una faca para atacar a las personas y sale por las noches. La policía lo tiene identificado", sentenció.