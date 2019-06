Luego de la denuncia de Natalia Lanza, la joven de 24 años que denunció denunció que Dr. Jonathan D'alessandro abusó sexualmente de ella en el Hospital Zonal Magdalena V. de Martínez, de General Pacheco cuando acudió al nosocomio con lesiones en las costillas y una mano tras haberse caído de una bicicleta, otra víctima rompió el silencio y se animó a contar una situación similar que sufrió con ese mismo médico.

En diálogo con TN, cubriendo su identidad, esta nueva víctima reveló que en agosto del año pasado tuvo un accidente vial que la obligó a ser atendida en el Hospital Zonal Magdalena V. de Martínez. Producto de los golpes, decidió acercarse al centro médico para realizarse un par de chequeos y, tal y como le ocurrió a Natalia, la atendió el Dr. D'alessandro.

Según contó, el traumatólogo la hizo poner incómoda desde que entró en su consultorio. "Primero me revisa y me dice que probablemente se me descolocó una parte de la cadera. Me hizo ponerme contra la pared y me empezó a tocar de una manera sospechosa", detalló durante la entrevista que le brindó al canal de noticias.

Y sumó: "Cuando volví con las placas, me hizo acostarme sobre la camilla. Me bajó el pantalón, dejando expuestas mis partes íntimas, y se puso atrás mío. Por su postura y el tiempo que tardó en quedarse ahí, yo sospechó que me sacó una foto”.

La joven recordó que el traumatólogo intentó excusarse y le dijo que se estaba poniendo aceite en las manos para hacerle un masaje. "Me sentí bastante incómoda. Él decía que eso me iba a hacer sentir mejor", agregó la víctima.

Al mismo tiempo, según contó, D'alessandro le pidió que lo esperara media hora, que tenía que atender a otra persona. "Me dijo que vaya al subsuelo del hospital, en donde me iba a hacer un masaje más profundo y mejor. Él me decía que tenía un aceite especial ahí, que íbamos a estar solos y nadie nos iba a interrumpir", recordó, visiblemente afectada por la situación.

La joven remarcó que se sintió “muy violentada y expuesta. Justo vino a buscarme mi familia y me fui sin las recetas", aclaró. Durante casi un año, la mujer intentó autoconvencerse de que tal vez la situación se la había imaginado y que solo eran "maneras" de ese médico en particular de tratar a sus pacientes. "Cuando vi el posteo de ella tomé consciencia de que a mí casi me pasa lo mismo. Solo que llegué a irme antes”, sentenció.

La mujer no lo dudó y ya se presentó en la Comisaria de la Mujer para denunciar al traumatólogo, quien ya fue separado del Hospital de Pacheco.