"Una policía abrió el baúl con el cuerpo de Lucas todavía en el auto": el testimonio clave del juicio

"Una policía abrió el baúl con el cuerpo de Lucas todavía en el auto". La declaración de Federico Sisa, el comerciante vecino de Barracas que estuvo presente en la escena del crimen minutos después del asesinato de Lucas González, generó conmoción en la sala de audiencias en la que se desarrolla el juicio oral por el homicidio del joven de 17 años en manos de tres efectivos de civil de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

Sisa es uno de los dos vecinos que declararon en la cuarta audiencia y su testimonio complicó a los imputados por el encubrimiento del crimen. No sólo aseguró que una de las policías que llegó al lugar abrió el baúl del auto de las víctimas (el mismo lugar en el que luego "aparecería" un arma de juguete), sino que además aportó el video que grabó a escondidas y en el que se puede ver lo que sucedía sólo minutos después de que la bala impactara en el cráneo de Lucas.

"Yo vivo a 120 metros de la esquina de Alvarado y Perdriel. Tipo diez menos diez, sentí por la ventana a un chico gritar y la abrí. Vi que estaban enfrente de mi casa y uno de ellos gritaba: 'Lo mataron a Lucas, lo mataron a Lucas'. En la esquina había todo un movimiento. Bajé, crucé, hablé con los chicos y estaban en shock. Sólo decían: 'Mataron a Lucas'".

Después de hablar con Julián Salas y Joaquín Zuñiga -cabe recordar que Niven Huanca se escapó en estado de shock minutos después del ataque-; Sisa se dirigió hacia la esquina, en la que ya se había comenzado a montar el llamativamente inusual operativo policial. "Voy a la esquina de atrás de los chicos y veo todo lo que se ve en el video. Policías, motos. Le dije a una policía: 'Me parece que un chorro se les fue para el otro lado', porque decían que era un hecho delictivo y que eran ladrones. Me quedé filmando un video anonadado por la situación".

"Cuando me voy acercando, me quedé hablando con los vecinos y ninguno sabía qué había pasado. Un policía flaquito y alto me dijo que había habido un tiroteo o algo así. Automáticamente, me acerqué y vi que estaban los dos chicos boca abajo en el piso y que los estaban esposando. Estaba el muchacho (por Lucas) tirado adentro del coche. En ningún momento vi un arma dentro del auto. No es muy difícil identificar un arma", reforzó.

Durante su declaración, el comerciante también aseguró que los policías de civil (Fabián López, José Nievas y Gabriel Isassi) efectuaron más de un disparo, en línea con la declaración de uno de los jóvenes que se encontraba en el auto junto a Lucas al momento del ataque. "Estaba haciendo la cama cuando escuché a los chicos gritar. Escuché disparos desde adentro de mi casa y fueron más de uno".

"Los chicos estaban en shock. Yo les hablaba y era como que no había nadie hablándoles. Uno se agarraba la cabeza y otro gritaba: 'Me mataron a Lucas'. Estaban muy nerviosos. Parecían estudiantes, estaban con su mochila. No parecían delincuentes, por eso me acerqué. El delincuente que roba se va y ellos estaban ahí", reforzó.

La policía que estaba ahí abrió la puerta del baúl todavía con Lucas adentro"

Sisa recordó también el momento en el que pudo hablar con los efectivos apostados en la esquina, quienes ya desde ese momento le dijeron que se había tratado de un enfrentamiento. "Cuando me acerqué y pregunté, me dijeron que hubo un enfrentamiento y que ellos (por los chicos) eran delincuentes. Esto me lo informó un policía que se ve en el video. Quedó todo grabado porque nadie sabía que estaba filmando".

"A mí me han robado muchas veces, he visto delincuentes de traje. Pero estos chicos no eran delincuentes, sino no me acerco. Las policías mujeres estaban como refugiándose atrás de un tacho de basura y estaban mirando. La policía que estaba ahí abrió la puerta del baúl todavía con Lucas adentro. Dos personas abrieron el baúl y estaban de uniforme", aseguró.

Cabe recordar que la aparición del arma de juguete en el baúl del auto en el que viajaban las víctimas es uno de los ejes en los que se sostiene la imputación por encubrimiento, que alcanza a once de los catorce imputados. Los tres sobrevivientes del ataque declararon durante el juicio que nunca vieron el arma y que tampoco les pertenecía.

Luego del testimonio, Gregorio Dalbón -abogado de la familia de Lucas- solicitó mostrar el video registrado por Sisa, en el que se puede ver todo lo que sucedía en la esquina minutos después del ataque. La defensa de tres de los imputados pidió que se volviera a reproducir la grabación: "Se escuchaba que hablan algo de fondo que podría ser información". Dalbón se opuso al pedido: "El video está en el expediente, lo pueden volver a ver después. Este no es el momento". Después de casi diez minutos de debate, el Tribunal finalmente le dio la derecha al abogado de la víctima.