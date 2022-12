Una pollera y una camisa en el lavarropas: el femicidio de Nahir y las pistas que acorralan a su ex

El informe de la autopsia dictaminó que Nair Belén Digiglio fue asfixiada. Lucas Nicolás Romero, ex pareja y padre de sus dos hijos, es el principal acusado de matar a la joven de 23 años en su casa de Quilmes. Frente al fiscal del caso Martín Conde, de la UFI N°3 del departamento judicial de Quilmes, a pesar de tener algunas lesiones en el cuerpo que podrían ser signos de defensa de la víctima, Romero se negó a declarar por lo que permanecerá detenido por el delito de "homicidio agravado por mediar relación de pareja y violencia de género".

El hallazgo del cuerpo de la mujer se produjo el lunes por la mañana en la vivienda de su ex pareja, ubicada en la calle 856 al 1.300, en la localidad de San Francisco Solano. Hacía tres meses que no convivían y tampoco eran pareja, pero tenían un acuerdo de que ella iba a cuidar de los niños que vivían en ese departamento cada vez que él iba a trabajar.

Romero es vigilador privado y los investigadores comenzaron a sospechar, después de la declaración de un vecino que se lo cruzó y mantuvo un diálogo que le resultó extraño. El hombre le dijo que "había perdido la combi" que lo lleva al trabajo y que se encontró con la ventana de atrás de su casa forzada, en lo que describió como un intento de robo.

El vecino llamó al 911 y al rato llegó la Policía. Lo que se encontraron fue a Nahir "muerta, desnuda boca arriba, con un moretón en el cuello y otro en la boca y sangre en la nariz", según describió otro vecino de la misma dependencia. Además, se encontró una "chalina con sangre en el piso" y "la pollera de ella con una camisa de él adentro del lavarropas", pero nadie encontró en donde estaba ni la remera, ni la ropa interior de la víctima.

Lucas y Nair vivían a apenas unos metros, eran vecinos y ella compartía casa con su nueva pareja. De acuerdo a lo que compartieron los vecinos, nunca vieron situaciones violentas entre ellos en los dos años que alquilaban allí; pero sí sabían que ella estaba en pareja con "un chico que vivía en la esquina". Desde la separación, habían acordado que ella fuera a cuidar de sus hijos de dos y seis años, un ritual que repitió el lunes.

Las cámaras de seguridad captaron la llegada de la joven a la casa de su ex en la madrugada del lunes, sin embargo no hay imágenes del hombre dejando su casa. Por lo que la alerta policial se dio cuando su vecino se encontró al joven de 26 años "en shock" porque "encontró una escena rara". Todo esto sumado a las contradicciones le valieron la aprehensión.

Crónica anunciada: el femicida de Quilmes publicó varios posteos sugestivos en Facebook

Entre el sábado 3 y el domingo 4 Romero estuvo compartiendo varios posteos con frases e imágenes sugestivos e inquietantes en sus redes sociales. Fueron más de 30 los contenidos con carácter vengativo.

"Pisame, pero cuando me levante más vale que corras”; “Nunca me sentí tan mal emocionalmente como me estoy sintiendo últimamente, y si me preguntan cuál es el motivo, les juro que no lo sé. Es una acumulación de cosas que me preocupan, estoy cansado de todo”; “Dejá de preocuparte por la fidelidad de tu pareja. Si te va engañar, lo va a hacer aunque le pongas cadenas. La Lealtad es cuestión de voluntad, cada quien está donde quiere estar”; entre otras frases que demostraban un claro resentimiento con la separación.