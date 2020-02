Una segunda mujer denuncia al capitán de la bonaerense en La Matanza: "Me golpeó como un cavernícola"

Teresita Antonella Gonella, oficial en la unidad de prevención de la policía local de La Matanza, denunció días atrás que su ex pareja, Diego Hernán Lázaro Giménez, Capitán de la policía de la Provincia de Buenos Aires en dicha localidad, de 46 años y 26 de servicio, le dio una brutal golpiza en su casa ante la mirada de las hijas de ambos, Lucía y Mía, de 7 y 5 años, respectivamente.

Según le había contado la joven de 24 años a BigBang, Lázaro Giménez la arrojó contra el suelo en su departamento de Villa Celina, le puso ambas piernas sobre ella e intentó asfixiarla. Luego le propinó varios golpes de puños, la arrastró por toda la casa, la escupió “más de 20 veces” en la cara y la empujó hasta que, de manera violenta, golpeó un espejo y se cortó una de sus manos.

La oficial de policía fue salvada por Dulce, una de sus vecinas, quien al escuchar sus gritos acudió en su ayuda. Si bien la mujer también recibió varios golpes del oficial de la bonaerense, no dudó en socorrer a su vecina. “Cuando se va él, me meto para adentro y vino mi vecina. Ahí sentí como que me desmayé”, le había contado Gonella a este portal.

Lo cierto es que Gonella no es la primera víctima de Lázaro Giménez. A raíz de la denuncia de la oficial, Karola Acevedo –ex pareja del capitán de la bonaerense en la Matanza- se animó a dar detalles de los horribles momentos que vivió junto a él.

“Hace años, cuando terminaba mi relación con esta lacra, la última imagen que se llevó mi hija, que en ese entonces solo tenía 5 años, fue ver como esta basura me tenía en el piso, golpeándome como un cavernícola, porque eso es lo que es”, relató la mujer.

Y agregó: “Así es como se maneja este psicópata. Cada vez que empieza una relación dice que sus ex son las peores, violentas, malas personas….proyectando en los demás lo que es él en realidad. Me da paz enterarme que no importa cuánto tiempo pase, la verdad siempre sale a la luz”.

Al final, Acevedo agradece que su hija, Nazarena, no tiene que lidiar más con “esta basura” y celebró que Gonella se haya animado a denunciarlo, algo que ella no pudo hacer en su momento por diferentes motivos. “Celebro que esta chica no dudó en denunciarlo y escracharlo como se merece. En cuanto a este tipo, cada uno cosecha lo que se merece”, concluyó.