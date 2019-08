Una última llamada, una pala y la visita de un ex compañero: las claves del policía desaparecido hace seis meses

Un policía de la Ciudad de 27 años, llamado Arshak Karhanyan, fue visto por última vez el domingo 24 de febrero de este 2019, después de haber retirado dinero en efectivo de un cajero y luego de haber comprado una pala en un Easy. Desde entonces su rastro se perdió, y sus familiares y amigos no tienen idea de a dónde pudo haber ido, ni por qué desapareció.

"Desde el primer día no sabemos nada en concreto, y lo importante es que tenemos muchas dudas", sostuvo en comunicación con BigBang Vardush Davtyan, mamá del oficial buscado, quien además explicó que su principal sospecha tiene que ver con el llamado y la visita de un ex compañero de su hijo, justo el mismo día que no se supo más nada de él.

La investigación comenzó seis meses atrás, cuando la familia de Karhanyan denunció ante la policía la desaparición del joven armenio. Rápidamente se inició una búsqueda, y lo primero que le llamó la atención a los oficiales a cargo es que el celular del chico, y también sus cosas personales, quedaron en el departamento en que el vivía, lo que hace presumir que pensaba volver pronto.

"El día de su desaparición, un muchacho estuvo con él durante 40 minutos en el puerta de su casa. Yo tengo muchas dudas con ese muchacho. Ya declaró, pero los investigadores no encontraron nada en concreto", explicó la madre del policía. Sobre este joven que visitó a su hijo, Vardush Davtyan dijo que es un ex compañero de trabajo, pero que está segura de que no eran amigos porque Karhanyan nunca hablaba de él.

"Él sabe algo, no puede ser que lo haya estado llamando el sábado, y el domingo, y que después al mediodía mi hijo salga a hablar con él. Yo nunca lo vi a este chico. Y si se presentó para ayudar a mi hijo porque eran amigos, hubieran subido al departamento para charlar", aseguró.

El oficial Leonel Herba trabajó con el joven desaparecido en la División de Exposiciones de la Policía de la Ciudad, y según declaró ante los investigadores, ese domingo ambos charlaron sobre la compra de un vehículo, ya que Karhanyan pagaba un autoplan.

Para la mamá del policía es algo extraño que los dos hayan hablado durante tanto tiempo, sobre todo porque a su hijo no le gustaba demasiado conversar. "Yo vi las imágenes de la cámara de seguridad, pero no se les veían las caras, solo la parte de las piernas porque una hoja tapaba la imagen", indicó.

La causa es llevada adelante por la Fiscalía Nº2 a cargo de Santiago Vismara, y por más que se han rastreado cámaras se seguridad, se han tomado testimonios y hasta se peritó el celular del desaparecido, lo cierto es que todavía no hay un dato concreto de lo que pudo pasar.

"No hay nada importante en su celular. La información fue borrada (no se sabe cómo ni quién lo hizo) y los peritos de la Policía Federal sólo encontraron la llamada de su compañero. Él no tenía ningún problema, estaba preocupado nada más porque le habían cambiado el horario de trabajo y no iba a poder seguir con la facultad. Le gustaba mucho lo que estudiaba y tenía buenas notas", aseguró.

Como la investigación no avanza, la semana pasada la familia de Karhanyan pidió convertirse en querellante, pero en los últimos días el juez negó la petición. "Esto también me hace dudar", dijo preocupada la mamá del joven.

El día de la desaparición

En comunicación con este portal, Vardush Davtyan contó que el sábado 23 de febrero estuvo con su hijo, y que quedaron en que al otro día iba a hacer comida rusa para que la familia comiera. Él aseguró que iba a ir, aunque al final no confirmaron el horario. Como el domingo a la tarde Karhanyan no apareció, su mamá lo llamó y él no contestó, pero no se preocupó porque pensó que quizás tenía que trabajar.

Durante la noche tampoco respondió llamados, entonces el lunes su hermano fue hasta su departamento a ver qué había pasado, y se encontró que el joven no estaba en la casa, pero que había dejado todos sus objetos personales.

"Hablamos con todos los amigos cercanos, y nadie sabe nada, no tienen idea qué iba a hacer él ese domingo. Para mi él fue a ayudar a algunos amigos, por eso compró la pala, y pasó algo, quizás hubo un accidente, no sé", dijo la mamá del oficial.

Además, indicó que ese mismo domingo fue captado por una cámara mientras compraba una pala en un Easy, aunque después también fue visto cuando salió del hipermercado, donde las cámaras lo tomaron mientras observaba números de colectivos o la altura de la calle. Un dato importante es que la casa de su madre, y también la propia, quedan ubicadas a muy pocas cuadras del supermercado, por lo que no se sabe todavía si de regreso alguien lo pasó a buscar por el lugar o si se fue en un taxi o una moto.

"Todo el mundo piensa que él salió para volver, pero pasó algo. Nosotros no perdemos la esperanza, pero tenemos muchas dudas. Desde el primer día no sabemos nada en concreto, y no vemos resultados", dijo por último Vardush Davtyan.

Ante cualquier información, se puede llamar al número 134, y el ministerio de Seguridad lanzó una recompensa de $500.000 para aquellos que aporten datos sobre el paradero de Arshak Karhanyan.