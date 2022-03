Uno de los acusados por la violación grupal tenía antecedentes: "Lo reprimí todo este tiempo"

Durante la tarde del lunes, sobre la calle Serrano al 1300, pleno Palermo Soho, seis jóvenes a bordo de un Volskwagen Gol estacionado junto a la vereda atacaron sexualmente a una chica de 20. El caso de abuso grupal fue descubierto por un vecino que, al notar la actitud sospechosa de los agresores, alertó al 911 y rescataron a la víctima, quien se hallaba en estado de somnoliencia y fue trasladada a un centro asistencial de la zona.

Natalia, la panadera de Serrano y Cabrera, en pleno Palermo, contó que al ver lo que ocurría en el auto llamaron a las autoridades y de inmediato llegaron a escena efectivos de la comisaría Vecinal 14A de la Policía de la Ciudad. "Fuimos mi marido y yo quienes socorrimos a la chica. Tenemos una panadería y desde adentro veíamos lo que pasaba en el auto. Primero pensábamos que era una pareja que estaba teniendo sexo, pero luego vimos que en el vehículo había otros tres jóvenes, que la manoseaban, que la agarraban de los brazos, que la obligaban a practicarles sexo oral, y salimos a ayudarla", explicó la mujer.

Fuera del auto se hallaban dos jóvenes actuando como "campana" y dentro del vehículo otros cuatro que estaban sometiendo a una chica de 20 años. Ante la llegada de los policías, la víctima logró contarles que estaba siendo abusada sexualmente, por lo que se activó de inmediato el protocolo de asistencia y la trasladaron al Hospital Rivadavia, donde fue atendida por médicos. "No escuché gritos, la chica no gritaba, no tenía ni fuerzas para gritar. Los cuatro jóvenes también estaban con los pantalones bajos, empezaron a insultarnos y nos quisieron agredir. También le pegaron a un vecino, Todos abusaron de ella, eran como animales", dijo la comerciante.

Los seis detenidos fueron identificados por la policía como Ángel Pascual Ramos (23), Tomás Domínguez (21), Lautaro Pasotti (24), Alexis Cuzzoni (20), Franco Lykan (24) e Ignacio Retondo (22). Éste último sumó una nueva denuncia en las últimas horas por "abuso sexual": "No fue violación, sí fue un abuso que me pasó cuando tenía 14 años con Ignacio, que lo conocía por el club vecinal de Munro. Lo conocí a los 11 o 12 años, jugábamos al básquet, nos cruzábamos en los eventos del club, algún partido amistoso y no más que eso. Tenía 14 años y él 15 o 16, parecía un chico lindo. No hablaba con él hasta que un día, un amigo en común festeja su cumpleaños y nos invita".

La que habla es Giuliana, una joven oriunda de Munro, quien reveló que durante su adolescencia fue "abusada" por Retondo. "Yo llegué temprano, fui una de las primeras y tengo una foto de ese 15 de diciembre de 2015, de cuando llegué al lugar. Me lo cruzo, lo veo, ahí nos ponemos hablar y me quiso tocar. ¡Lo terminó haciendo! Le decía que no, estaba lleno de gente, pero era un pasillo oscuro. Fue una situación bastante complicada para mi, porque era chica", contó.

En diálogo con C5N, la joven remarcó: "En su momento pensé que lo había hablado con alguien, pero me di cuenta que no, que lo reprimí todo este tiempo. Hice mucho hincapié en que lo que me costó a mi es todo eso que nos meten en la cabeza a las mujeres, nos dicen que nosotras tenemos la culpa, que lo provocamos, que somos las que queremos o insinuamos que queremos que pase. ¿Yo con 14 años qué podía insinuar?".

Durante la comunicación telefónica, Giuliana recordó que si bien pudo escaparse de aquella situación, a Retondo se lo siguió cruzando "en la calle, eventos, conocidos de conocidos y en un bar de Munro". "Traté siempre de evitarlo, si podía evitar saludarlo lo hacía. Sentí que era la culpable hasta que años después efectivamente me di cuenta que no tenía la culpa de nada. Después de ver muchas movilizaciones y casos entendí que no era la culpable de lo sucedido", explicó.

De acuerdo con su relato, realizó la denuncia anoche en la Comisaría de la Mujer. "Mucha demora, pero me trataron muy bien. En seis o siete horas, más de ocho casos de abuso. ¡Esto es incontrolable! Es muy fuerte y feo lo que está pasando. Pude terminar de hacer mi denuncia a partir de la noticia de esta chica. Hay chicas en el barrio que dicen estar shockeadas, que no lo pueden creer y lamentablemente, yo sí lo podía creer. Me dio un poco de culpa porque pensé que si lo hubiera denunciado antes se podía evitar, ero sé que no tengo la culpa de esto. Vi lo que le pasó a esta chica y quiero ayudarla de todas las formas que pueda sin saber quién es", manifestó.

Finalmente y al ser consultada sobre la demora para radicar su denuncia, aclaró: "Habían mujeres golpeadas, maltratadas y con bebés en brazos. No paraban de llorar. Eso fue muy feo y fuerte. Avanzamos en un montón de cosas con los movimientos feministas y en otras no estamos pudiendo avanzar, no estamos encontrando la forma de hacerlo. Quiero justicia y que cumplan una cadena perpetua de verdad, no que estén seis o siete años y le echen la culpa a las drogas y al alcohol. No es excusa de nada, quiero justicia y es por lo que peleo. No quiero que quede en el olvido".

El martes por la tarde se llevó a cabo una marcha para reclamar por el esclarecimiento del caso, "por una justicia con perspectiva de género" y "para erradicar la cultura de la violación" en la localidad de Munro, partido de Vicente López. La declaración indagatoria de los seis imputados comenzó este mediodía y está a cargo del juez en lo Criminal y Correccional 21, Marcos Fernández, por el delito de "abuso sexual".