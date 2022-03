Uno de los detenidos por la violación grupal en Palermo apuntó a la joven: "La besé y ella estaba a gusto"

A más de tres semanas de que seis jóvenes a bordo de un Volskwagen Gol estacionado junto a la vereda sobre la calle Serrano al 1300, pleno Palermo Soho, atacaran sexualmente a una chica de 20, Tomás Domínguez (21) -uno de los detenidos- amplió su declaración indagatoria a través de un escrito que presentó ante el juez en lo Criminal y Correccional 21, Marcos Fernández.

Son seis detenidos por haber abusado sexualmente de la joven de 20 años el pasado 28 de febrero en Palermo: se trata de Ángel Pascual Ramos (23), Lautaro Pasotti (24), Ignacio Retondo (22), Alexis Cuzzoni (20), Franco Lykan (24) y el propio Domínguez, quien al igual que Retondo y Lykan se declaró "inocente" ante el magistrado y el titular de la fiscalía 48 del mismo fuero, Eduardo Rosende.

Según declaró, negó categóricamente "todos y cada uno de los hechos" y se consideró "totalmente ajeno al reproche penal que se me intenta adjudicar penalmente”. "El domingo por la noche asistimos a un boliche de música electrónica con Alexis Cuzzoni, y otro conocido más, Nahuel Guarwardi, durante el transcurso de la noche conocemos a la chica en cuestión y a su amigo de confianza quien demostraba cuidarla”, detalló.

Y siguió: “Decidimos seguir paseando por la zona donde en una esquina conocimos a los otros cuatro involucrados, a los cuales no acercamos porque tenían una guitarra y nos pusimos a rapear mientras hablábamos y compartíamos unos cigarrillos. Cabe destacar que al poco tiempo de llegar la chica, ya estaba teniendo acercamiento con el chico de pelo largo y aspecto de rockero, también uno de los cuatro el más grandote ya estaba alcoholizado acostado en la vereda".

Domínguez destacó sobre el video donde se lo ve tocando a la víctima cuando están en un kiosco, aclaró: “Unos minutos después yo tengo un acercamiento a la chica, debido a que tenemos cruce de miradas y sentía interés mutuo. La empiezo a besar parados y la abrazo. Si mal no recuerdo. Luego me siento y acerco mi mano a su abdomen y espalda acariciándola, y no observo objeción alguna. Observando que estaba a gusto".

El detenido señaló que, al cabo de unos minutos, "el chico de rastas largas (NdR: Lautaro Ciongo Pasotti) recuerda y propone que tiene un auto en tal esquina”. “En el camino observo que la chica se besaba con el chico morocho y no recuerdo si con alguno más, pero una vez que llegamos a la esquina donde estaba el auto recuerdo haberme quedado afuera contra la pared al lado de la panadería", dijo.

Y agregó: "Mientras que el morocho y la chica entran al auto del lado del acompañante. Casi pero no simultáneamente, observo que el de rastas largas ingresa del lado del conductor, mientras que el morocho baja dejando un poco abierta la puerta. Yo no estaba al tanto de lo que pasaba en el vehículo mientras discutía debido a que estaba de espaldas, y para cuando se dieron las piñas, se empieza a involucrar más gente con palos y corro con Cuzzoni para no ser golpeados”.

Al final del escrito, remarcó en varias oportunidades que en ningún momento ingresó al vehículo. "Solo extendí mi brazo dentro pidiendo un cigarrillo, no pasee alrededor haciendo guardia ni nada que se asimile a esa conducta. En ningún momento tome cocaína esa noche, sino que lo hice la noche anterior o sea el sábado. “Recalco no hacer entrado por ninguna circunstancia al auto, no conozco el interior del auto., solo mi brazo para pedir un cigarrillo. También quiero mencionar que antes de ir al boliche no me bañé ni me cambié de short, suelo ser así dado que me da mucha fiaca hacerlo”, concluyó.

Días atrás, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional rechazó la excarcelación de Domínguez al considerar, tal como ya lo había hecho el juez de la causa, que existen en su caso peligros de fuga y de entorpecimiento de la investigación, informaron este viernes fuentes judiciales. La decisión fue adoptada por la Sala VII de ese tribunal de alzada, integrada por los camaristas Mariano Scotto y Rodolfo Pociello Argerich, quienes rechazaron la apelación presentada por la defensa de Domínguez y de esta manera avalaron lo que ya había resuelto el 7 de marzo el juez en lo Criminal y Correccional 21, Marcos Fernández, a cargo del expediente.

En el fallo, los camaristas mencionan en primera instancia que el máximo de pena previsto para los delitos que le imputan a Domínguez -abuso sexual con acceso carnal agravado por haberse cometido con la intervención de más de dos personas en concurso real con lesiones leves-, "supera holgadamente los ocho años de prisión mientras que el mínimo obsta a que una eventual sanción pueda ser dejada en suspenso". Además, señalan que "el riesgo de elusión que cabe inferir a partir de la modalidad de ejecución de la pena en expectativa se refuerza al valorar las harto gravosas características de los hechos que se le atribuyen a Domínguez".

Vale recalcar que en el expediente está identificado como el joven de remera celeste y con el pelo con "rastas cortas". En ese sentido, recordaron que al acusado se le atribuye haber participado junto a los otros cinco imputados de un abuso sexual con un "previo acuerdo de voluntades y división de roles" y de haber agredido a un vecino. Los camaristas tuvieron en cuenta que la querella informó que Domínguez y los otros acusados fueron denunciados ante el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, en otra causa, por amenazar a la panadera que los delató llamando a la policía y a quien, según esa denuncia, le dijeron: "Ya sabemos dónde trabajan y vamos a volver hijos de puta. Los vamos a matar a todos".