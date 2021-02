Veppo a juicio oral: las pruebas en su contra por el asesinato de Cinthia, la agente de tránsito de la Ciudad

El juicio por el asesinato de Cinthia Choque, la agente de tránsito del Gobierno de la Ciudad de 28 años que fue atropellada por el periodista Eugenio Veppo en septiembre de 2019, comenzará este viernes a la mañana, y se extenderá por varias semanas con las declaraciones de los testigos y la presentación de varias pruebas.

Cinthia Choque fue atropellada por Eugenio Veppo.

En base a lo que pudieron reconstruir los investigadores durante la etapa de instrucción de la causa, esa trágica noche la víctima y su compañero Santiago Siciliano llegaron hasta la esquina de Figueroa Alcorta y Tagle para realizar un control de alcoholemia, cuando el periodista los embistió con su auto violentante, y en lugar de socorrerlos, se tomó un taxi y los dejó heridos en el lugar.

Casi 15 horas más tarde, Veppo se presentó ante la Justicia afirmando que había estado en shock, aunque para la familia de la agente es claro que quiso evitar que las pericias toxicológicas y de alcoholemia le dieran positivo.

El periodista que actualmente se encuentra detenido, está imputado por el delito de "homicido simple con dolo eventual y lesiones gravísimas (por las terribles heridas que le provocó a Siciliano al atropellarlo), aunque su defensa ya adelantó que durante el juicio buscará cambiar la carátula.

Veppo se encuentra detenido.

"La intención de Veppo va a ser pelear la carátula, pero están todas las pruebas, el testimonio de su amigo que le pedía que bajara la velocidad porque podía matar a alguien, por ejemplo, aunque aún así continuó acelerando y zigzagueando y mató a Cinthia", sostuvo en diálogo con BigBang Gabriela Choque, hermana de la víctima.

Tanto la querella como la fiscalía, a cargo de Fernando Klappenbach, están de acuerdo con la imputación que pesa sobre Veppo, la cual podría llevarlo a ser condenado a entre 8 y 25 años de prisión, según decida el tribunal.

A pesar de que en los inicios de la causa el periodista estuvo acusado por "homicidio culposo", cuando las pruebas en su contra fueron apareciendo, el representante del Ministerio Público cambió la carátula.

Veppo atropello a Cinthia y a su compañero.

Durante el tiempo que lleva detenido en el penal de Ezeiza, el acusado solicitó en dos oportunidades el beneficio de la prisión domiciliaria, aunque la Justicia nunca se lo concedió.

Las pruebas en contra del imputado son varias: en el expediente figura que al momento de atropellar a Cinthia circulaba en su VW Passat a 130 kilómetros por hora, que cruzó semáforos en rojo, que conducía haciendo maniobras peligrosas yendo de un carril hacia el otro, y que incluso uno de los amigos con los que viajaba le advirtió que podía matar a alguien y aún así continuó igual.

Además, la pericia psicológica determinó que no tiene ningún tipo de trastorno neurológico, ni psicológico, y que se trata de una persona estable.

El comienzo del juicio

Este próximo viernes a las 10 de la mañana el debate oral comenzará vía zoom, un mecanismo implementado por la Justicia tras la llegada del coronavirus al país. Hasta ahora, está previsto que las audiencias se lleven a cabo durante los próximos cuatro viernes, aunque puede haber modificaciones.

Así, se espera que en esa primera audiencia las partes den sus alegatos de apertura, y que luego se empiece con las declaraciones de los testigos. Según la hermana de Cinthia, fueron citadas entre 15 y 20 personas.

"Hablarán las personas que llegaron al lugar, testigos que ayudaron y vieron que él zigzagueaba. También Veppo y el compañero Siciliano, que en su momento no se acordaba nada del hecho, pero hoy no sé. Fueron citados además los compañeros de Cinthia que estaban con ella en el lugar y los dos amigos de Veppo que iban con él en el auto", resumió la hermana de Choque, quien además aclaró que por el momento la familia no va a prestar declaración, aunque quizás sí lo hagan más adelante.

Choque era mamá de dos niñas pequeñas.

Debido a que el juicio se hará vía zoom, la querella ya solicitó que los testigos hablen en condiciones particulares, en un lugar reservado, y no desde sus casas, donde pueden estar acompañados de otras personas.

"Nosotros esperábamos estar presentes, pero tenemos fe que va a seguir todo encaminado. Esperamos una condena ejemplar, la condena máxima, porque no fue un simple accidente, venia con alguien que le advertía que iba a mucha velocidad y que podía matar a alguien", sostuvo Gabriela.

Según dijo, para su familia todos estos meses fueron muy complicados, y estos últimos días aún más, porque sienten mucha ansiedad y angustia al recordar todo lo vivido. "Queremos ver qué desenlace habrá y cómo se va a llevar a cabo. Gracias por visibilizar", dijo a este portal conmovida.

La familia de Cinthia espera una condena ejemplar.

La respuesta del Gobierno de la Ciudad

Cuando el caso de Cinthia Choque se hizo público, generó también la indignación de muchos el hecho de que la agente de tránsito fuera monotributista para el Gobierno de la Ciudad, incluso después de permanecer en ese puesto durante 6 años.

"En su momento desde el Gobierno se comunicaron con nosotros, más que nada con mi cuñado (el marido y padre de las dos hijas de Cinthia). Sé que los compañeros de mi hermana pelearon y los pasaron a planta transitoria", informó Gabriela.

Por lo que explicó, era usual que el Gobierno porteño mantuviera a sus empleados durante el primer tiempo como monotributistas, y después solían pasarlos a planta transitoria, hasta que quedaban en planta permanente.

"Igual Cinthia ya había cumplido 6 años y era monotributosta, no la habían pasado en el momento que debían", aclaró por último.