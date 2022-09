"Vi cómo salió volando": el desgarrador relato del padre del nene que cayó al vacío en la Bombonera

Escalofriante. El padre del nene que el domingo cayó al vacío después de recibir un empujón en la Bombonera relató cómo fue el incidente que hoy es investigado por la Justicia y por el cual fue imputado el club Boca Juniors, así como también el ministerio de Seguridad porteño y el Comité de Seguridad del Fútbol de la Ciudad de Buenos Aires.

"Estábamos ahí en la cancha viendo el partido, en la segunda bandeja. En el entretiempo, apenas termina, estábamos al lado del paravalancha.. Entre tanta gente que iba y venía, una persona nos pega un empujón a él y a mí. Él, al ser más liviano, salió (volando). Fue un tremendo empujón", reconoció el padre del menor, en un audio difundido por el programa de C5N Argenzuela.

Rodrigo vio cómo su hijo caía al vacío sin poder hacer nada. La distancia no fue menor a los cuatro metros y el golpe del cuerpito contra el cemento fue escuchado por muchos de los hinchas que se encontraban en el lugar y volcaron su preocupación en las redes sociales.

"Se me escapó de las manos y se cayó por el túnel al piso. Empecé a los gritos, fue un momento de desesperación. Vinieron los médicos que estaban ahí, porque esto fue al lado del tubo de entrada. Lo cargamos en la ambulancia y nos fuimos. Ahora está en el Garrahan, más que bien atendido", sumó.

El dato de la ambulancia no es menor y fue el disparador de la investigación judicial que se inició después de que la noticia se conociera en los medios. ¿Por qué nadie del club contactó al SAME? ¿Por qué el hospital no notificó el ingreso del menor a las autoridades? Esas son algunas de las preguntas que por estas horas busca responder la fiscalía.

Según confirmó el periodista Mauro Federico, se avanzó en la imputación del ministerio de Seguridad porteño, así como también a la dirección ejecutiva del Comité de Seguridad del Fútbol de la Ciudad y al club Boca Juniors por "omisión de los recaudos, incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos y por lesiones leves".

"Se los denuncia por omisión de recaudos por no omisión de recaudos por no haber hecho todo lo correspondiente para que los concurrentes a los eventos deportivos no sufran ningún daño. Por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos porque las autoridades no hicieron lo que deberían haber hecho para evitar el accidente y por lesiones leves por el daño que sufrió el niño que por suerte está fuera de peligro", detalló.

De acuerdo al audio del padre, el menor evoluciona favorablemente y ya abandonó la terapia intensiva del hospital de niños. "En estos momentos lo están bajando de terapia intensiva a una sala común y está con un estado de salud bueno y estable. Va a quedar en observación durante 24 ó 48 horas más porque se quieren asegurar de que no haya alguna otra consecuencia, pero en principio está todo bien. Así que gracias a Dios", precisó.

El conductor del ciclo, Jorge Rial, aportó otro dato que también será materia de investigación judicial. Y es que Alejandro Bocco, jefe de Seguridad de Boca, es también el jefe de Seguridad del Hospital Garrahan.