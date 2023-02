Viaje a la mente de Tomei, Burlando y los jueces que definirán el futuro de los rugbiers

A días que se conozca la sentencia contra los ocho rugbiers de Zárate imputados por el asesinato de Fernando Báez Sosa el 18 de enero de 2020 a la salida del boliche Le brique en Vila Gesell, el abogado penalista Miguel Ángel Pierri analizó en diálogo con BigBang el desarrollo de las audiencias, los roles de los fiscales y las partes, aunque también tuvo críticas: "Pensé que esto iba a ser realmente un leading case".

La definición en inglés se refiere a aquellas resoluciones judiciales que generan una tendencia y un antecedente muy fuerte en términos de jurisprudencia. "Me pareció que el Ministerio Público Fiscal tuvo tres años para preparar este caso muy importante y me hubiera gustado una mayor intensidad. Más conociendo la trayectoria y experiencia que tiene el fiscal general, que es un hombre de gran experiencia", explicó Pierri.

"Esperemos un fallo justo", aseguró sobre la sentencia que dará el Tribunal Oral Criminal 1° de Dolores el próximo lunes. "Eso va a hablar de un buen tratamiento de un hecho tan terrible. Estos jóvenes son emergentes de la violencia con la cual, vivieron y se educaron. Y la sociedad en Zárate tiene que sentirse avergonzada de no haber tomado medidas con estos jóvenes antes. Quizás si los hubieran atendido, contenido, no se hubiera provocado este hecho lamentable, desgraciado y tremendo", destacó.

-¿Cómo evalúa en general el juicio a los rugbiers de Zárate?

-Yo tenía otra expectativa con el juicio. Creía que la Fiscalía iba a desarrollar una actividad investigativa, y una demostración de la prueba más poderosa. Esta causa llega al juzgado con una gran prueba documental fílmica. O sea: la carga probatoria de esta causa netamente es la prueba documental fílmica. Y que entre estos ocho están los responsables de matar a Fernando no hay duda. El hecho está esclarecido en que estos son los autores. Ahora, me hubiera gustado saber si hubo uno en particular, que es la gran duda que tenemos en este momento. En general fue un juicio normal, yo pensé que iba a ser un 'leading case' y no fue.

-¿Cómo analiza el rol de los fiscales y de la querella de Burlando?

-La primera parte me pareció realmente muy pobre por parte del fiscal. Para mí no acredita ni demuestra nada ese relato. En la segunda parte, el fiscal hace algunas citas donde demuestra aceptar cómo construye la imputación a Ayrton Viollaz. Cuando dice 'estuvo cerca de la víctima y no se puede pensar que no le pegó'. Él no puede acusar en el marco de la duda. Si hay dudas, son a favor del imputado. De la Fiscalía esperaba más. Mucho más. Sobre todo otro lenguaje. La acusación tiene otro lenguaje, el Código mismo se lo pide. Me parece que también jugó equivocadamente con valores emotivos.

El particular damnificado, bueno. Se le acepta todo, es la voz de los padres. Es la mamá y el papá de Fernando. Por lo tanto no importa estar de acuerdo con ellos, van a pedir que pidan la mayor de las penas y que le echen mano a todos los recursos disponibles. Hasta los emotivos, que no pueden ser tenidos en cuenta. Sí reconozco como un esfuerzo en el estudio de Fernando Burlando, el acopio y punteo de la prueba. Han hecho un alegato que estuvo dirigido a mostrar toda la prueba. Tanto la Fiscalía como el particular hicieron un relato. Hubo observaciones que hizo la defensa, que después voy a desarrollar. Lo importante es si el Tribunal se convenció y de qué. Si hubo premeditación, que para mí no está lo suficientemente acreditada, hay prisión perpetua. Si no la hay, debe haber dos tipos de penas.

-¿Cómo considera que fue el desempeño de Hugo Tomei?

-El defensor no los hizo declarar ni mantuvo el silencio bajo ningún pacto. No los hizo declarar porque entendió siempre que la Fiscalía y el particular no pudieron determinar nunca un autor. Entonces, ¿para qué los iba a hacer declarar de forma individual y que pudiera incurrir en algún error si no está determinado quién es el autor? Además, él persigue, como lo dijo, tres escalas de responsabilidad. Por la acusación del particular y el fiscal, pidió la absolución. Que eran el homicidio doblemente agravado por el número de personas y por alevosía, ha sabido enrostrar debidamente y a código con la tipicidad que tiene el artículo 80, es homicidio. Por lo tanto pide la absolución.

Después, tomando, entre otros, el testimonio de Blas Cinalli, se remite al artículo 95, riña o agresión, que tiene una expectativa de dos a seis años. Tomando la declaración de Máximo Thomsen, él habla del homicidio preterintencional. Y por último, agrega una imputación que nadie le hizo, la del homicidio con dolo eventual. O sea, está jugando a tener penas menores a la prisión perpetua, que son 35 años. En este caso, hasta 50 años sin condicional. Evidentemente sus clientes confiaron en él, no me gustó cómo preparó a sus defendidos para las últimas palabras. No cumplieron con el fin que debían. Nadie los tomó, a nadie sensibilizó, no crearon la empatía que debieron crear.

-A la hora de los alegatos hubo una ida y vuelta entre los letrados, ¿quién considera que tenía razón?

-La ley punitoria es muy clara. Los alegatos se deben manifestar sin lectura. Se debe alegar solamente echando mano a unas pequeñas notas o referencias de fallos o nomenclaturas. El señalamiento que hace el Dr. Tomei es válido, pero no se lo van a tomar en cuenta. No creo que el Tribunal tenga la suficiente independencia de criterio como para decretar la nulidad del alegato acusatorio del particular. Pero además le queda todavía la acusación del fiscal, pero eso no lo planteó.

-Si usted hubiera representado a la familia de Fernando, ¿hubiera ido por el homicidio premeditado o hubiera preferido una figura más simple a la hora de la carga probatoria?

-Ningún fallo va a contentar a Graciela Sosa y Silvina Báez. Ni la mayor de las perpetuas va a poder reparar la pérdida de su hijo. Eso es la confusión del dolor y del valor. Si yo hubiera sido el representante de ellos, seguramente hubiera hecho lo que hizo el Dr. Burlando, que es acusar con la más alta calificación. Pero el que tiene que juzgar es el Tribunal, que juzga hechos . No juzga dolores, emotividades, antecedentes morales. Juzga hechos. Además hay que reconocer al particular damnificado y al Dr. Burlando, que él mantuvo viva la llama del interés en este causa por tres años. Otro creo que no lo hubiera hecho igual.

-De igual manera que es difícil probar el homicidio premeditado, también lo es demostrar el ensañamiento mediático y postular como víctimas a los imputados. ¿Cuál hubiera sido su posición en caso de defenderlos?

-El defensor siempre tuvo claro que el ensañamiento o el crimen por odio son cosas distintas. El crimen racial, o por odio, o por clero, religión, nunca se probó, por lo tanto no tiene por qué defenderlo. Una cosa es el ensañamiento y la otra la alevosía. Me parece que el ensañamiento aquí no se probó. A pesar de que tanto el fiscal, como el particular intentan, creo que no está acreditado. Yo sí hubiera hecho declarar, por lo menos, a tres de ellos. Creo que otro hubiera sido el sentido. También me hubiera gustado que tengan otra postura frente al Tribunal. Yo hubiera buscado otra posición.

-¿Qué pena pelearía por cada uno de los imputados si usted los hubiese defendido?

-Frente a esta situación en la que todos piden perpetua, intentaría trabajar mucho el preterintencional y la riña. Y como último recurso el homicidio con dolo eventual. Cualquiera de los tres estamentos de calificación y condena serían un éxito. Dejo en claro que si el defensor logra que por lo menos a uno, dos o tres de ellos, no los condene, ha sido un éxito rotundo. En esta instancia, sí me interesa saber qué va a evaluar de este juicio el Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires y la Corte Suprema. Acá terminó el juicio a los imputados, escuchamos a la acusación fiscal, al particular damnificado y al defensor, y el 6 vamos a dictar una sentencia. Ahora, el juicio de este juicio lo va a hacer Casación Penal. Ahí vamos a ver si hay contrariedades en el procedimiento y la aplicación del derecho. Y creo que va a haber algunas que van a tener que ser resueltas, porque me parece que hay algunas nulidades para mantener y para analizar. El juicio de este juicio va a ser muy interesante.

-Hay un clamor popular porque la condena diga que los rugbiers van a prisión perpetua, pero esto no es simple a la hora de las pruebas que validen ese fallo. ¿Cuán pesada es esta presión para el Tribunal? Porque existen los reclamos de que fueron muy condescendientes con la parte acusadora.

-Hay un clamor popular de pedir condenas a prisión perpetua. Mire, uno lo que entiende como hombre de derecho y con mucha experiencia en juicios orales, y sobre todo con una probada experiencia en juicios por homicidio, necesitamos que el Tribunal sea imparcial, que sea un tribunal libre de presiones. Me parece que no es tan fácil trabajar en un tribunal donde todos los días le pegan en la puerta un cartel que dice 'si no hay cadena perpetua no hay justicia', o 'si el fallo no está el viernes prendemos fuego el Tribunal'. Me parece que es el marco de análisis que tiene que tener este juicio. Yo confío en que son independientes. Me cuesta pensar cómo hacen los jueces cuando van a comprar a la carnicería o la peluquería. ¿Cuánto juega la presión? La verdad que no debería jugar nada negativo en un juicio valorativo. Pero son seres humanos.

-Hugo Tomei intentó menospreciar algunos testimonios de los testigos por considerarlos que estaban influenciados entre sí, ¿es un argumento válido en términos jurídicos? ¿Por qué?

No hay ninguna duda de que los testimonios de algunos testigos tienen algún enriquecimiento en la puesta en escena. Pero el Dr. Tomei también los podía haber citado a su oficina y haber hablado con ellos. Si el particular damnificado, sobre todo, y el fiscal, citaron a los testigos, como seguro lo han hecho, y les hablaron de que iban a declarar en este juicio y cómo iban a declarar. La defensa sabe que contra eso tiene que hacer algo muy concreto que no voy a decir en esta nota. Pero eso habla de quién es cada abogado.

-¿Por qué creen que desistieron tanto la querella como la defensa del testimonio de Alejo Milanesi?

-Ambas parte desistieron de Milanesi porque no les aportaba nada. A veces suele suceder en el derrotero del juicio.

-¿Cuáles cree que fueron los principales errores del Tribunal en ese sentido?

-El desempeño del Tribunal en el debate ha sido correcto. Encausó varias situaciones donde las partes querían llevar para su interés la situación.

-La Fiscalía busca demostrar a través de testimonios qué ocurrió durante el 21 por ciento del crimen que no está filmado, ¿cree que alcanzan los testimonios de los testigos para acreditar lo que sucedió en ese momento?

-Los segundos que se denuncian como faltantes los tendría que evaluar el Tribunal. Para mí tiene que evaluar por la prueba que se produjo. Ahora, qué criterio tendrán los jueces no lo sabemos.