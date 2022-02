Video | Así detuvieron a "La Hiena" Barrios, acusado de violencia y amenazas con un arma a una mujer

Jorge Rodrigo "La Hiena" Barrios fue detenido en las últimas horas, luego de que su pareja lo denunciara por amenazas y violencia de género. Fue un vecino y el hijo de 13 años de la mujer los que dieron aviso al 911 y cuando llegaron los patrulleros a la casa de Barrios en la calle Galileo Galilei, la víctima aseguró que el ex campeón la había amenazado de muerte con un arma de fuego. En el domicilio le encontraron dos grandes plantas de marihuana.

En la primera llamada al 911, el denunciante reportó que había bajado del colectivo y que estaba caminando por la calle cuando escuchó a una mujer dentro de la casa de Barrios "a los gritos y llorando" que decía "por favor déjame, me vas a matar". En el video al que tuvo acceso BigBang, de casi un minuto de duración, se ve cómo los oficiales llegan al domicilio y detienen al ex boxeador.

La mujer declaró ante los efectivos de la Policía Bonaerense, contó que conoció a Barios por la red social Badoo hace poco tiempo y que habían ido a pasar la jornada a la casa del ex pugilista con su hijo. Dentro de la casa, comenzaron a discutir -según la versión de la víctima- por las plantas de marihuana. Allí, comienzan a discutir y Barrios, de acuerdo al relato, tomó un arma y le dijo: “Yo no voy a caer preso otra vez por tu culpa”.

La causa quedó en manos del fiscal Pablo Menteguiaga, de la UFI de Violencia de Género de Tigre, quien dispuso un allanamiento de urgencia en la casa, donde se encontraron las plantas de gran porte. Barrios quedó acusado del delito de amenazadas agravadas por el uso de arma, a pesar de que no fue encontrada en la casa, en un proceso de flagrancia y el fiscal pidió su detención formal, ahora en condición de aprehendido.

El ex campeón mundo fue detenido y trasladado primero al destacamento policial de Rincón de Milberg, desde donde más tarde fue derivado a la comisaría 1ra. de Tigre. “Sabemos por el relato de la mujer, que tras la amenaza, Barrios fue a esconder el arma, pero no fue hallada en el domicilio. No sabemos aún si en la hora que pasó hasta iniciarse el allanamiento, el acusado u otra persona se deshizo del arma”, señaló una fuente del caso.

Barrios es sin lugar a dudas uno de los boxeadores más controvertidos que dejó este suelo. A sus 45 años, su carrera quedó manchada y sus años de gloria forman parte del pasado luego cumplir la condena a cuatro años de prisión por el homicidio culposo agravado de Yamila González, ocurrido el 24 de enero de 2010 en la ciudad balnearia. El domingo 24 de enero de 2010, el oriundo de Tigre chocó su camioneta contra otro vehículo en la ciudad de Mar del Plata, lo que causó que el Renault 147 chocara, golpeara y pasara por encima a Yamila González, una joven de 20 años embarazada de 6 meses. Barrios se dio a la fuga por una calle en contramano y se entregó horas más tarde.

El boxeador declaró ante la Justicia de Mar del Plata que él no sabía que había personas heridas en el accidente y tras pasar unos días detenido, fue liberado el 16 de febrero gracias al fallo otorgado por la sala III de la cámara de apelaciones y garantías de Mar del Plata, que consideró la ausencia de antecedentes penales de "La Hiena" y que el delito por el que se lo acusaba (homicidio culposo agravado) era excarcelable.

Las pericias llevadas a cabo por la investigación del caso -hechas varias horas después del accidente- determinaron que Barrios no se encontraba alcoholizado o bajo el efecto de drogas. El 4 de abril de 2012, "La Hiena" Barrios fue condenado a cuatro años de prisión efectiva. También le dieron ocho años de inhabilitación para conducir cualquier tipo de automóvil y después de 22 días en prisión, quedó en libertad luego de pagar 200.000 pesos argentinos como indemnización.

Luego de cumplir su condena y tras cuatro años en prisión, La Hiena Barrios protagonizó cuatro peleas: reapareció el 14 de diciembre de 2018, cuando venció por nocaut técnico en 8 asaltos al brasileño Adailton De Jesús. Luego le ganó por puntos al puntano Esteban Stodulski, el 15 de junio de 2019, y al entrerriano Diego Cháves, el 28 de septiembre del mismo año.

La última pelea la tuvo el 20 de febrero ante otro ex titular ecuménico, el mendocino Jonathan Barros, en una pelea a realizó en el estadio Arena Villa Carlos Paz. Este último le rompió el invicto, ya que el de Tigre cayó por puntos en el duelo de ex campeones mundiales. La Hiena Barrios ostenta un palmarés de 53 victorias (36 por la vía rápida), 5 derrotas y 1 empate. “Yo me perdoné, porque para seguir hay que perdonarse", había dicho.

Y sentenció: "Me sentía muy culpable por el momento que le hice pasar a mis hijos, lo sentía como una mochila aunque los amo con locura. Hice cosas públicamente de las que no quedaron bien vistos mis hijos. Yo les pido perdón todos los días. También le pedí perdón a Dios y me perdonó. Aprendí que si Dios mandó a Jesús para que pagara por nuestros pecados y yo pasé dos años y tres meses en la cárcel, ya no tengo más pecados. Estoy limpio”.