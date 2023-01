Video aterrador: evitó el femicidio de una mujer, lo atacaron a puñaladas y se salvó de milagro

Una vez más otra mujer es víctima de la violencia machista. En esta oportunidad, no hubo un desenlace fatal gracias al rápido accionar de un amigo. Un hombre identificado como Rodrigo salvó a una joven de ser asesinada por su ex pareja. En el intento fue atacado a puñaladas por el agresor y recibió al menos 30 puntos en la herida.

La víctima de las heridas de arma blanca sabía, por boca de la mujer, que el agresor ejercía violencia de género con ella incluso cuando ya no estaban más juntos ni compartían una vivienda. Por este motivo, siempre estaba cerca y trataba de cuidarla. Hasta que el horror casi acaba con la vida de ambos. César, un hombre, de quien trascendió el nombre pero no el apellido, atacó a golpes a su ex pareja, pero a diferencia de los episodios anteriores, esta vez recibió una sorpresa que lo descolocó.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Rodrigo, que tenía cercanía con ambos, defendió a la mujer aún así sabiendo que podía ser lo último que hiciera. Cuando el hombre que estaba fuera de sí se acercó a la vivienda de la joven con un cuchillo, éste se interpuso en el medio, y recibió puñaladas por todo el cuerpo.

Por esta razón ya fue operado una vez, cirugía que salió con éxito, pero volverá a entrar al quirófano tras sufrir la rotura de un nervio que pone en peligro no solo las heridas, sino también todo su cuerpo. Cabe destacar que no tiene obra social, por lo que se dificulta el procedimiento médico del post operatorio y la atención médica es más complicada.

En el momento del hecho, y tras el fuerte ataque, Rodrigo quedó desvanecido en las calles del barrio Villa Martelli, cuando fue encontrado por un vecino de la zona que se encargó de llamar al 911 y logró que una ambulancia llegara rápidamente al lugar.

El hombre había perdido mucha sangre y estaba inconsciente, motivo que le permitió al acusado escapar. Actualmente está prófugo y tiene orden de captura. Todo quedó grabado por las cámaras de seguridad de la cuadra, por lo que los peritos intentan identificar hacia donde se fue luego de cometer la agresión.