VIDEO | “Nos vio en la vereda y se reía”: aceleró y mató a una chica de 17 años en Laferrere

Jazmín Fernández tenía 17 años y falleció luego de ser embestida de manera brutal por un Volkswagen Fox que giró en U y se subió a la vereda cuando la joven estaba caminando con su cuñado, Nahuel Alejandro Gimez, y un grupo de amigos en la localidad bonaerense de Gregorio de Laferrere, partido de La Matanza. "Aparentemente fue a propósito porque nos vio parados y se reía", denunció una de las amigas de la víctima.

Como consecuencia del feroz impacto, Nahuel, de 26 años, sufrió heridas leves y se encuentra fuera de peligro. Mientras que el conductor del vehículo, identificado como Julio Cesar Peralta, de 24 años, fue detenido. El hecho sucedió en la madrugada del domingo en la intersección de la Avenida Luro y Valentín Gómez, cuando un grupo de amigos se encontraba reunido en la vereda luego de festejar el cumpleaños de Jazmín en el centro de Laferrere.

En ese marco, Jazmín y el resto de los chicos fueron sorprendidos por un Volkswagen Fox, el cual se encontraba estacionado de contramano, dio una vuelta en U y aceleró hasta subir a la vereda y embestir al grupo de personas. Tras el hecho, los amigos de la joven y otras personas que se encontraban en el lugar agredieron al conductor y rompieron el vehículo hasta que llegó un móvil policial y trasladó al hombre a la Comisaría Sur Primera de Laferrere.

Ante esta situación, Peralta quedó detenido y se le acusa el delito de "homicidio culposo". Esta mañana, amigos y familiares de Jazmín se concentraron en el centro Laferrere para pedir Justicia y que el conductor permanezca detenido. "Aparentemente fue a propósito porque nos vio parados y se reía. Ni siquiera frenó cuando la atropelló a Jazmín, sino que siguió", lamentó una de las amigas de Jazmín en diálogo con TN.

El hecho, que fue captado por una cámara de seguridad y por varios testigos con sus teléfonos celulares. “No sabemos qué pensó. Estábamos de espalda por irnos nosotros, no entendimos qué pasó”, agregó la joven: De acuerdo a su relato, no se trató de un accidente: A mi cuñado le pasó por encima. Corrimos, Jazmín estaba llena de sangre, mi cuñado no sentía las piernas. El auto volvió a bajar a la vereda y un grupo de chicos nos ayudan para que no se vaya”.

Investiga el hecho el fiscal Fernando Garate, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Descentralizada N°1 de Laferrere, quien dispuso la detención, la evaluación de la comisión de científica y las diligencias de rigor. "No hay explicación para esto, si ellos salieron a divertirse, son chicos sanos. Está impactada toda la gente del barrio, es una locura lo que pasó. Esperemos que esto sea algo ejemplar para que no vuelva a pasar algo con otra Jazmín", sumó el suegro de Jazmín.