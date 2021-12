VIDEO| Salió de un boliche, lo desmayaron a piñas y le robaron sus pertenencias

Nahuel Delgado tiene 25 años y el domingo pasado fue víctima de una cobarde y brutal agresión a la salida de un boliche de Marcos Paz, provincia de Buenos Aires. El joven, en total estado de ebriedad, fue interceptado por una patota en la esquina de Bartolomé Mitre y Lavalle. La secuencia fue grabada por un automovilista y la misma muestra como otro joven cruza la calle y le propina un tremendo golpe en el rostro por sorpresa que lo noquea.

Una vez tendido en el suelo, otras dos personas -aparentemente amigos del agresor- se acercan al joven de 25 años para seguir agrediéndolo. Finalmente, la secuencia termina con otros dos jóvenes que le roban a la víctima y se llevan todas sus pertenencias al verlo indefenso y en estado de inconsciencia. Todo ocurrió a dos cuadras del boliche, a plena luz del día, mientras los autos circulaban por la zona.

El hombre que grabó el video desde su auto, llamó al 911 y en cuestión de minutos llegaron al lugar un patrullero y una ambulancia para que sea trasladado al hospital municipal, ubicado a unas cuadras de donde se produjo la agresión. Allí permaneció internado durante cinco horas luego de sufrir heridas cortantes en el mentón y también en la cara. Además de politraumatismos en varias partes del cuerpo.

Una vez que el nivel de alcohol en sangre bajó, fue dado de alta y llamado a declarar a la comisaría. Allí, contó que todo comenzó con una discusión que tuvo con su agresor dentro del boliche. De acuerdo con sus dichos, la misma se produjo debido a que en el establecimiento "había mucha gente y se produjo un empujón involuntario entre ambos". Esto derivó en una primera discusión fuerte que luego escaló a una golpiza a la salida del local.

Según la víctima, se atacante esperó a que saliera del lugar para interceptarlo y golpearlo con su grupo de amigos. A pesar de las imágenes tomadas por el automovilista, fuentes policiales confirmaron que los agresores aún no fueron identificados. De hecho, a causa de su estado de ebriedad, la víctima no pudo identificar a su agresor y optó por no continuar con la denuncia. Sin embargo, la Fiscalía Número 5 de Mercedes está interviniendo de oficio y mandó a pedir no solo las cámara de seguridad del boliche sino también las del municipio y de los comercios cercanos al boliche.

Un hecho similar había ocurrido en octubre de este año. Valentín Suárez, de 19 años y oriundo de Mendoza, fue brutalmente golpeado por la seguridad de un boliche "Me agarraron cinco patovas y me re cagaron a piñas entre todos. Todo fue bajo la excusa de que estaba ´peleando´ o algo similar. Cuídense si van a ese lugar", escribió la víctima en su cuenta de Twitter sobre lo ocurrido en el boliche Praga, en calle Godoy Cruz y Mitre, de la Ciudad de Mendoza.

El propio Valentín detalló que discutió con dos personas que, al parecer, eran amigos de los patovicas: "Después me sacaron entre tres por el cuello y de los brazos, y abajo me pegaron por todos lados". Según contó el padre de Valentín en diálogo con Diario Uno, el adolescente “no tuvo fracturas" y los estudios "salieron bien" a pesar de las evidentes marcas y heridas que le quedaron como secuelas de la brutal paliza.

De acuerdo con el padre de la víctima, Valentín estuvo inconsciente por dos o tres minutos. "Ya cuando iban sacando a Valen, le pegaron en la cara. Estuvo inconsciente por 2 o 3 minutos", sentenció. El hecho quedó en manos de la Oficina Fiscal 13 del Gran Mendoza y luego de que las imágenes se convirtieran en tendencia, los dueños del boliche -donde se organizan recitales de rock y de bandas alternativas- despidieron a los agresores.