VIDEO | “¡Te bajás a verlo o te cago a tiros ahora mismo!”: amenazó armado a un colectivero y huyó

Un hecho de mucha violencia, temor y tensión se vivió en la localidad de Villa Domínico, partido bonaerense de Avellaneda: un automovilista, furioso porque el chofer de un colectivo de la línea 98, ramal 116, lo había rozado, bajó de su vehículo, increpó al colectivero y lo amenazó con un arma de fuego ante la atenta y atónita mirada de los pasajeros que simplemente atinaron a resguardarse detrás de los asientos de la unidad.

El hecho ocurrió durante el domingo, pero las imágenes de la escena de extrema preocupación comenzaron a viralizarse en las últimas horas luego de que uno de los testigos, identificado como Alejo, las compartiera en las redes sociales. Tal y como se puede ver en el video, el conductor del vehículo particular le exigía al chofer del colectivo, de manera violenta, que descendiera para solucionar el supuesto raspón en su auto.

Todo sucedió en el cruce de las calles General Otero y Salvador Soreda, cerca de las 16.40 . “¡Te bajás a verlo o te cago a tiros ahora mismo!”, se escucha decir al hombre que conducía una camioneta de color gris. Frente a la actitud del hombre, varios de los pasajeros comenzaron a insultarlo hasta que, al ver que el colectivero no estaba dispuesto a descender de su vehículo, abrió el baúl de su camioneta y extrajo una pistola.

En ese momento, varios de las personas que iban a bordo del colectivo -entre ellas muchos niños- comenzaron a gritar, otros decidieron resguardarse y algunos valientes se animaron a reprocharle la actitud al violento. “¿Qué saca, qué saca? ¡Arrancá el colectivo!”, grita una mujer, mientras el hombre le insistía al colectivero a punta de pistola para que bajara de la unidad. “¡Filmalo! ¡Llamá a la policía! Está armado, agáchense”, advirtieron.

Los pasajeros advirtieron la gravedad de la situación y se tiraron al piso hasta que el agresor decidió irse antes que llegara la policía. “El hombre se fue por allá y nunca apareció. Los policías aparecieron después de media hora”, contó Alejo en diálogo con TN. “Estuvimos adentro del colectivo con mis nenas de 2 y 3 años. Se quedaron calladas todo el viaje y estuvieron muy asustadas. Fue un momento muy horrible”, aseguró Karen, otra de las testigos.

De acuerdo con ambos, el colectivero y otros dos testigos realizaron la denuncia después del duro momento que les tocó vivir. En ese sentido, la mujer contó que el conductor se quejaba porque el colectivero “le raspó el auto”, por lo cual “le cerró el paso al colectivo, insistiendo para que baje y solucione el tema de una manera desatinada y muy violenta”.“Lo único que hicimos fue agacharnos y pusimos a los nenes más abajo”, detalló Karen.

Según explicó, el hombre decidió huir del lugar cuando notó que estaba siendo filmado por los pasajeros. Hace poco más de una semana, una situación similar, aunque un poco menos drástica, ocurrió en la localidad de Grand Bourg, municipio de Malvinas Argentinas. Todo había comenzado como una discusión de tránsito hasta que uno de los conductores sacó un bate de beisbol del interior de su auto y destrozó, con golpes certeros, el otro vehículo.

La violenta pelea tuvo lugar en el cruce del ferrocarril, en Seguí y Beiró. Allí, los dos automovilistas comenzaron a discutir de auto a auto porque uno de los conductores le exigía al otro que se corriera. De repente, uno de los hombres descendió de su vehículo y, bate mano y totalmente desencajado, comenzó a romper los vidrios del otro auto ante la atenta mirada de los testigos.

Según trascendió, el agresor era un tal Lucas Joe, un reconocido trapero de la zona norte del conurbano. “Mi hermano me contó que el tipo este le dijo que se corriera, mientras esperaban que se habilitara el cruce de las vías, y él le dijo que no. ¿‘Adónde querés que me vaya?’, le gritó”, había contado Fabián, la víctima, días atrás en diálogo con el canal Crónica.