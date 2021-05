VIDEO: un patrullero que iba a contramano atropelló y mató a un joven que andaba en moto

Un joven de 21 años que se circulaba en moto por el partido bonaerense de San Martín murió este domingo a la tarde tras haber sido atropellado por un patrullero que iba a contramano y que cruzó un semáforo en rojo.

Un patrullero atropelló a un joven que iba en moto en San Martín.

El terrible hecho ocurrió este domingo cerca de las 16.30 en el cruce de la avenida Ricardo Balbín (Ruta Provincial 8) y la calle Pueyrredón, en la localidad de Villa Lynch.

La situación quedó registrada en una cámara de seguridad, la cual captó el momento en el que Ignacio Nicolás Yustos, un peluquero de 21 años que volvía de su trabajo a bordo de una moto Zanella color azul, fue embestido por un patrullero que cruzó en contramano, a alta velocidad y con semáforo en rojo por la avenida.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

La familia de la víctima contó que a esa hora, Ignacio se dirigía hacia la casa de su papá, donde tenía planeado ver el partido entre River y Boca.

La víctima falleció pocas horas después.

Sin embargo, de camino se topó con el patrullero, y tras ser embestido, salió despedido de la moto y golpeó su cabeza, lo que le provocó la pérdida de masa encefálica, por lo que debió ser trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos “Eva Perón” de San Martín, donde finalmente falleció.

La persona que manejaba el vehículo policial es un agente de la Policía Bonaerense, quien fue aprehendida en el lugar y quedó demorada en la causa por homicidio culposo a cargo de la fiscal Ana De Leo, titular de la UFI N° 4 de Delitos Culposos del departamento judicial de San Martín.

La representante del Ministerio Público ya solicitó que el peritaje del siniestro quede a cargo de Gendarmería, al mismo tiempo que comenzó con las primeras averiguaciones para saber cómo ocurrieron los hechos.

“No sabemos si venía abriendo paso a una ambulancia. En el video no se ve y los testigos no escucharon que el patrullero fuera con la sirena. Lo que sí sabemos es que a mi nieto no lo tenemos más. Era un chico ejemplar, laburador”, expresó esta mañana Olga, la abuela de Ignacio, en diálogo con TN.

Según indicaron desde la fuerza, el patrullero venía escoltando una ambulancia al momento del choque, aunque varios testigos dijeron no haber escuchado ninguna sirena por la zona.

“Queremos justicia por Nacho. No se merecía esta muerte, no se merecía quedar tirado ahí como un perro. Hay tres testigos que ya se comunicaron con nosotros”, finalizó su mamá.