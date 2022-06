Villa negó los cargos por violación y cargó contra la víctima: "Vio que besé a otra mujer y se puso celosa"

Sebastián Villa fue indagado, este jueves, por la Justicia como acusado de haber abusado sexualmente en junio del año pasado de Tamara Doldan en su casa ubicada en un country de Canning, La indagatoria comenzó alrededor de las 10 y estuvo a cargo de la fiscal Vanesa González en la sede de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 Especializada en Violencia de Género de Esteban Echeverría, en la localidad de Monte Grande.

De esta manera, por primera vez desde que comenzó el caso tras la denuncia de la víctima, el 13 de mayo pasado, se escuchó la versión del delantero xeneize sobre el episodio por el cual se lo acusa y que lo tiene imputado del delito de "abuso sexual con acceso carnal", el cual contempla en un futuro juicio oral una pena de cumplimiento efectivo. "Yo no cometí el hecho que me leyó", fue lo primero que le dijo el delantero a la fiscal.

Además, afirmó que "nunca" abusaría de una mujer, aclaró que con ella mantuvo relaciones "consentidas" y puso en duda las lesiones que presentaba la víctima al señalar que se las pudo haber producido otra persona. "Nunca he cometido el hecho que usted me leyó, yo soy una persona tranquila, nunca abusaría de una mujer, porque yo vengo de una mujer. La cual esta sufriendo mucho todas estas cosas que están pasando, estas cosas que se dicen de mi", sostuvo.

Y agregó: "Yo soy una excelente persona". La joven contó que el hecho ocurrió la noche del 26 de junio de 2021 en el country "Venado II" de Canning, partido de Ezeiza, donde vivía el futbolista, y luego de un asado del que habían participado otros jugadores del plantel de Boca. Según la denuncia, Villa había consumido "mucho alcohol" y comenzó a reprocharle que sospechaba que le gustaban o que había estado con otros jugadores del plantel.

Tras mantener una fuerte discusión, ambos se retiraron del lugar y se dirigieron a la casa del futbolista junto a un empleado de seguridad y un amigo del jugador, y, allí, según dijo, Villa la encerró en una habitación, abusó sexualmente de ella y la intentó sofocar. “Ella entró al baño y yo estaba en la cama desvistiéndome. Ella sale desnuda y me empieza a hacer sexo oral. Pasaron como 15 minutos y cogí el preservativo que tenía en la mesita de noche", contó el colombiano.

Siguiendo es línea, dijo que luego tuvo "relaciones sexuales consentidas" con ella "porque siempre tenemos relaciones sexuales consentidas porque tenemos mucha química en la cama”. “Después de ahí, yo estaba encima de ella, y ella encima mio. Y después de 20 minutos estuvimos en la posición perrito. Cuando estoy así con ella, ingresa Félix, mi mejor amigo desde hace cinco años", sumó.

De acuerdo con Villa, su amigo vio que él estaba teniendo relaciones sexuales con Tamara porque entró a la habitación para "buscar el dinero" que estaba destinado a "pagarles la presencia a las personas que habrían llegado”. “Yo ahí paré con Tamara, le dije a Félix que fuera a la caja fuerte. Él sabía los dígitos, es la única persona que sabía los dígitos de la caja fuerte. Él fue por la plata, luego sale y les paga a las chicas", contó.

Luego, aclaró que volvió con Tamara y siguieron teniendo relaciones hasta que "eyaculó". "Luego, yo sigo con Tamara con la relación que teníamos, hasta que eyaculo”. “Cuando salimos ella me dice que le sirva jugo de naranja con vodka, que era lo que estaba tomando. Voy a la cocina y le sirvo un vaso. Creo que ahí había una chica llamada Flor (la testigo de 23 años que declaró que Villa había intentado abusar de ella), que yo había estado con ella cuando vivía en Puerto Madero. Ahí, empiezo a bailar con Flor y nos empezamos a besar. Tamara observa que yo me beso con Flor y se puso celosa”, declaró Villa.

Y continuó: "Esa chica Tamara se comunicó con Félix, diciéndole que le dolía la vagina por la relación sexual. Ella siempre le decía a Félix que conmigo tenía relaciones fuertes, y yo le dije a Félix que se pusiera a disposición de ella para lo que necesitara. Creo que Tamara le dijo que necesitaba unos calmantes, y yo le dije que le comprara los medicamentos. Muchas veces le colaboré a Tamara porque sabía que ella tenía un nene chiquito, sé que estaba sin trabajo. Yo sé lo que es no tener nada y, por eso, les decía a mis representantes que la ayudaran a conseguir un trabajo. Pero me dijeron que sólo representaban jugadores“.

Una vez finalizada la noche y ya en al concentración de Boca, Villa contó que su amigo Félix lo había llamado para decirle que Tamara necesitaba "ayuda" para mudarse de la casa donde estaba viviendo. "Yo le dije a Félix que la ayudaba en lo que pudiera, pero que en ese momento no podía ayudarla. Ella le dice a Félix que me extraña, que quería volver a hacer el amor conmigo y que le gustaba cómo le hablaba, mi tonada. Entonces, arregla que fuéramos a Puerto Madero al restaurante ‘La Parolaccia’ cuando yo salía de la concentración", relató. La víctima había contado que luego del abuso, el delantero la citó en ese restaurante para convencerla de que no lo denuncie.

Pero según Villa, esa versión no sería cierta: “Me vuelve a nombrar que necesitaba mudarse y me pide si la puedo ayudar, si mi representante la puede ayudar. Y le digo que no, porque ellos representan jugadores. Después de eso, me mostró una foto de una nalga morada. Yo le digo que ‘¿qué le pasó ahí?’. Entonces, me dice que ella puede decir que había sido yo y que con eso me arruinaba la carrera. Ella me tiraba besos en el cuello, me abrazaba y yo le pido que no haga eso. Yo la dejé en la esquina donde la había recogido. Ella en el carro me pidió que le hiciera dos saludos mediante una grabación, me dijo que eran para dos familiares que eran fanáticos de Boca".

El futbolista dijo que se ”asustó”, que pidió la cuenta y se fue cuando Tamara le mostró las fotos para amenazarlo. "Yo le hago los saludos, y la dejo en la esquina donde la recogí y ya no volví a tener mas contacto con ella. Ya en este año, dos días antes de la semifinal del Torneo Argentino con Racing, mi abogado Martin Apolo, mi representante Rodrigo Riep, y mi amigo Félix Benítez recibieron un llamado de un chico llamado Federico, quien exigió cierta suma de dinero para no hacer la denuncia. Esto fue en el mes de mayo. Todos recibieron esa llamada, obviamente, el que me lo comunicó fue mi abogado”, reveló.

Fue entonces que el colombiano aseguró que nunca tuvo una relación formal con Tamara y cerró: “Soy una persona tranquila. Nunca abusaría de una mujer, porque yo vengo de una mujer la cual está sufriendo mucho todas estas cosas que están pasando, estas cosas que se dicen de mí. Se ha enfermado mi mamá en estos días. Yo convivo con mi mamá, con mi hermana... Son mujeres. Es duro que se digan esas cosas de mí. Tengo mi sobrinita que es chiquitita, tengo miles de personas que me siguen, la mayoría son mujeres, y se dicen estas cosas de mí... Yo soy una excelente persona. Me duele mucho porque salgo a la cancha y me gritan miles de cosas que yo no soy, y eso es muy duro para mí”.

Días atrás declaró también Florencia, otra joven que estuvo esa noche en la casa de Villa y relató que además sufrió un ataque sexual por parte del futbolista, aunque le dijo a la fiscal González que prefería no instar la acción penal, es decir que no quería denunciarlo. Si bien este nuevo episodio no se podrá investigar sin el aval de la víctima, a la fiscal le sirve como medida de prueba sobre la personalidad del imputado, dijeron las fuentes judiciales.

La fiscal ya pidió en una oportunidad la detención de Villa el pasado 7 de junio, pero el juez de Garantías 2 de Lomas de Zamora, Javier Maffucci Moore, rechazó el planteo y le exigió a la fiscalía que profundice la investigación. Esta no es la única causa penal que involucra a Villa, ya que el delantero de Boca enfrentará un juicio entre el 19 y 21 de septiembre por "violencia de género", luego de que su ex pareja lo denunciara por las lesiones y amenazas sufridas en abril del 2020.