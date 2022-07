Vio a una chica caminando, se bajó de su auto y la abusó: la Policía lo dejó libre

Un espeluznante hecho ocurrió en las últimas horas en la localidad bonaerense de Florencio Varela: un hombre vio a una joven de 21 años caminando por la calle, detuvo su camioneta, se bajó del vehículo y la abusó en plena vía pública. Para escapar de su agresor, la víctima tuvo que treparse a la reja de la casa que tenía detrás suyo. El conductor fue detenido a las cuentas horas y, para sorpresa de la mujer atacada, fue liberado en cuestión de minutos.

El hecho ocurrió el domingo y quedó grabado por una de las cámaras de seguridad de la zona. Eran poco más de las 8 de la mañana cuando la joven caminada por Arenales casi avenida Thevenet, cerca del Cruce de Florencio Varela. Estaba volviendo de una fiesta y se dirigía a su casa cuando una camioneta utilitaria marca Fiorino color blanca frenó a su lado.

Tal y como se puede ver en las imágenes difundidas en las últimas horas, El conductor se bajó del vehículo y la acorraló contra las rejas de una casa. En ese momento, el agresor intentó subirla a la camioneta y ambos comenzaron a forcejear. En un descuido, la mujer logró quitárselo de encima y se trepó a la reja mientras gritaba por ayuda, lo que obligó al sospechoso a huir del lugar.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Pero cuando el hombre se subió a la camioneta para escapar, un móvil policial que recorría el barrio lo interceptó in fraganti. Toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad de una vivienda vecina y el atacante quedó detenido por “abuso sexual simple”. Lo llamativo, sobre todo para la víctima, es que quedó en libertad poco después. “Primero me agarró del cuello y del pelo", contó Cecilia, la protagonista de esta historia, en diálogo con TN.

Según contó, el hombre -identificado como Diego De Vita- la tiró contra la reja y la golpeó. "Me tiró contra la reja y yo me golpeo. No me dijo nada. Cuando llegó el móvil policial, él me quiso agarrar rápido para meterme en el auto de él. Al no lograrlo, me dijo ‘vení y vení’. Yo le decía por favor que no”, agregó. De acuerdo con su relato, el agresor se distrajo al ver que un patrullero circulaba por la zona y aprovechó esa distracción para trepar a la reja. “Mi instinto fue meterme en la casa para protegerme. Cuando aparecieron los efectivos, les hice señas para que no dejen ir a la camioneta”, explicó.

La joven describió al abusador como “un hombre muy robusto” y dijo que actuó de una manera “muy tranquila”. Contó además que se lo llevaron detenido, pero fue liberado a las pocas horas. “Yo no podía hablar ni estaba en condiciones de declarar por el estado de shock. Mi tío me fue a buscar y a las pocas horas volví a la comisaría para realizar la denuncia como corresponde. Lo dejaron libre y ni siquiera pude hacer la denuncia”, se quejó y sumó: “La causa estaba caratulada como abuso sexual simple. Como no me pudo matar, violar ni secuestrar quedó imputado pero libre. Dejaron suelto a un psicópata, enfermo y violador. No me entra en la cabeza”.

Indignada, Cecilia reveló que los efectivos de la policía bonaerense que la socorrieron le contaron que dentro de la camioneta había un colchón. "Yo estaba en estado de shock y en ese momento no pude hacer la denuncia", volvió a repetir. La causa quedó a cargo del fiscal Alejandro Ruggeri de la UFI N°8 de Quilmes, que le tomará declaraciones indagatorio al acusado el próximo viernes. “Yo ahora tengo miedo de salir a la calle y volver a cruzármelo”, sentenció la víctima. .