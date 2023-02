Violación en "El hotel...": la pena que podría recibir Martino y la avanzada contra la producción

Alrededor de las 9:15 del miércoles, en la Fiscalía 2 de Cañuelas, Flor Moyano se presentó ante la Dra. Norma Pippo para ampliar su denuncia contra Juan Martino por abuso sexual con acceso carnal que ocurrió durante las grabaciones del reality El Hotel de los Famosos 2, que se emite por El Trece. Antes de su ingreso, habló ante la prensa: "Estoy mal y concentrada en la situación de este momento que es muy importante".

Moyano aún tiene contrato con la producción BoxFish del programa, por lo que la situación es delicada ya que aún no se emitieron los episodios de violencia de género y no saben cómo lo transmitirán. No obstante, lo que sí está confirmado es que se pusieron en acción porque lo desvincularon al participante apenas ella se lo comunicó a una productora que se identificó como “Floppy”, según dictó el comunicado.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Luego de la audiencia en donde amplió y ratificó su denuncia de abuso sexual con acceso carnal, habló su abogado Roberto Castillo ante la prensa: "Confío en la comunicación con el abogado de la producción del programa, que a mi criterio es lenta, porque está fuera del país pero manifiesta que está a disposición para no revictimizar a la victima. Nosotros, tengan en cuenta que tenemos el poder de pedir una medida cautelar para que no sean emitidos estos programas, pero como no sabemos cuál es la emisión que ellos van a hacer nosotros necesitamos acceder a los crudos. Ella no les hizo ningún reclamo, a pesar de que podría, a la producción. Entonces yo invito a la producción que tengan un poco de humanidad y que se acerquen a ella".

En tanto, Castillo sumó: "La Justicia deberá determinar si logramos con el caudal probatorio que nosotros podamos recopilar, quebrar el principio de inocencia de esta persona (Martino), que es cierto que lo tiene". Los hechos que denunció Moyano el jueves pasado, como anticipó BigBang, son al menos seis y dos de ellos fueron de abuso con acceso carnal, de esto se desprende que "le tocó la cola frente a todos sus compañeros" y sin su consentimiento; que el participante irrumpió en el baño para hacerle sexo oral sin su consentimiento; y que se le metió en la cama, le hizo una especie de ritual y después la penetró, también sin su consentimiento.

“Me hacía como una especie de ritual y me dice que me quiere sentir. Yo le digo que no, que no quería. (...) Se me subió arriba, me empezó a besar, me bajó el pijama y me comenzó a penetrar. (...) Yo solo deseaba que termine y que se vaya, no tenía forma de salir. Cuando me abusaba, sólo esperaba que alguien se de cuenta de lo que estaba pasando. Hasta que a los minutos entró Nicolás, productor de la noche y tiró una caja de preservativos”, expuso en su denuncia presentada ante la Fiscalía.

El motivo de que en la mañana del miércoles Moyano acudiera a Cañuelas para hablar ante la jueza tiene que ver con lo "lógico" de una víctima de violencia de género, según comunicó el abogado: “Vinimos a ratificar esa denuncia y a ampliar porque en cualquier situación de abuso sexual, la víctima va rememorando y acordando de cosas que fueron sucediendo tanto antes del abuso como después”.

Así también, Castillo contó detalles de cómo comenzó la denuncia: "Nosotros nos vimos por primera vez en diciembre del año pasado. Lo cierto es que los hechos que nosotros encuadramos son seis, pero eso no implica de que la fiscal no pueda agregar otros hechos porque ella vivió varias semanas en convivencia con una persona que empezó con un tocamiento, tocamiento en sus partes íntimas que ella le reprochaba ese tocamiento, a lo cual él lo que reaccionaba de manera hostil y la empezaba a humillar".

"El daño primero arrancaba cuando ultrajaba su integridad sexual, pero después se postergaba al daño psicológico que le generaba. Él le decía: ‘Sos una frígida’ o ‘No puede ser que tenés miedo de que tus papás te vean’. Ella de alguna manera empezó a naturalizar, a relativizar y aumentar todo este nivel de tolerancia para afrontar toda esta clase de situaciones que encuadran en el Código Penal como abuso simple. De ahí fue esto de manera progresiva hasta que llegaron los abusos sexuales con acceso carnal: uno se produce en el baño y otro se produce en la habitación".

"Él se contactó con ella para justamente aprovechar su estado de vulnerabilidad. Ella le cortó el teléfono y le pidió que no la contacte más. Vinimos acá porque pedimos y solicitamos una medida de resguardo y protección a la víctima, como en todo caso de violencia de género", agregó el abogado de Moyano, ya que ella aún no está lista para hablar sobre la situación.

En sus redes sociales, la ex participante había expresado el lunes: “Tengo miedo, no les voy a mentir. Por momentos me siento muy acompañada y eso me da fuerza. Tengo muchísimos mensajes brindándome apoyo, cariño y empatía; y a su vez siento que estoy sola con mi mente y con mi alma”.

"Ella porque no encuentra el disfrute en cuanto a la sexualidad en un contexto televisivo, le manifiestó que no le gustaba la relación en esos términos. Le había dicho: 'Acá adentro no va a pasar nada'. Y eso fue irrrespetado y de apoco se fue doblegando, llevando a la víctima hasta situaciones absolutamente violenta hasta humillantes para terminar perpetrando lo que fueron los delitos de abuso sexual", sumó el abogado y fue determinante: "Ella trabaja en publicidad y esto a Florencia le puede llegar a cerrar puertas".

En Argenzuela (Radio 10), el abogado penalista Miguel Ángel Pierri habló sobre el caso: “Faltan las pericias psicológicas, pero vamos en camino. A cualquier persona con denuncia de doble abuso sexual agravado, el fiscal puede pedir su detención. Por la cuantificación del delito son 16 años. Ocho y ocho, 16 años como la Farolera (bromeó)”. Y, advirtió: “Ahora, no se queden tranquilos los productores del programa porque si son investigados, también se investiga el canal porque son responsables. Ese que tiró el preservativo (identificado como Nicolás) es al primero al que van a llamar. Según cómo declare ese muchacho, dependen de todos los demás”.