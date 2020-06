Violación en manada en Chubut: el juez rechazó el juicio abreviado y dijo que el acuerdo con los acusados era repugnante

El Juez Penal Marcelo Nieto Di Biase rechazó este martes el juicio abreviado presentado por el fiscal Fernando Rivarola, quien lleva adelante la causa conocida como "violación en manada en Chubut", por la cual cinco jóvenes quedaron imputados luego de que la víctima asegurara que la atacaron sexualmente cuando tenía 16 años.

El juez de la causa rechazó el juicio abreviado para la manada de Chubut.

El hecho ocurrió el 17 de septiembre de 2012 en una casa del balneario Playa Unión, de la ciudad chubutense de Rawson, en el marco de una fiesta por el Día de la Primavera.

En ese entonces la adolescente no se animó a contar lo que había sucedido, hasta que en enero del año pasado juntó coraje para hacer la denuncia formal.

¿Cuánto vale la verdad? El periodismo de calidad necesita de la ayuda de los lectores. Tu apoyo es fundamental. Tu contribución es super importante para nuestro futuro. Sumate

Unos meses después la Justicia abrió una investigación de oficio, por la cual cinco adolescentes fueron imputados por el delito de "abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas".

Sin embargo, tras meses de investigación, y luego de que uno de los chicos declarara como arrepentido, el fiscal del caso acordó un juicio abreviado contra Leandro Del Villar, Luciano Mallemaci y Ezequiel Quintana, al definir la situación como un "desahogo sexual", una frase muy criticada y que tuvo repercusiones enormes en las redes sociales.

La denuncia se realizó en enero de 2019.

A pesar de que hubo aceptación de la víctima para el acuerdo, en su dictamen el fiscal modificó la calificación legal de "abuso con acceso carnal" por la de "abuso sexual simple, agravado por la participación de dos o más personas", lo que significaba que con ese trato los jóvenes podían recibir una pena máxima de tres años de prisión en suspenso.

Ante esta situación, el juez Marcelo Nieto Di Biase rechazó el pedido de juicio abreviado, y fundamentó su decisión al decir que considera necesario "un mayor conocimiento de los hechos, como así también que resulta exigua, a criterio del magistrado, la pena acordada en orden a la propia plataforma expuesta en el acuerdo, en particular, las circunstancias de realización del hecho y la extensión del daño en la víctima, sumado a considerar que, aun con lo relatado y doctrina imperante, la calificación propuesta resulta errónea".

Según el magistrado, se quería "imponer una pena de tres años en suspenso, siendo que, de aplicarse correctamente la norma, conforme lo sostiene vasta doctrina, se debería pensar en una calificación que tiene una pena de 8 a 20 años de prisión, lo que no puede pasar por alto".

El hecho ocurrió en el año 2012.

En este sentido, aclaró que le es imposible "tolerar" que exista una Justicia que brinde resultados diferentes dependiendo del poder adquisitivo de los imputados, lo que para él "resultaría repugnante y claramente violatorio al artículo 16 de la Constitución Nacional que consagra el principio de igualdad ante la ley".

“Soy Juez, no mediador. Y como juez no puedo aceptar que por acuerdo extrajudicial de partes se me diga lo que puedo o no decir en el marco de una sentencia, dado que resulta inadmisible”, señaló.

Ante el rechazo de Nieto Di Biase, el fiscal anticipó la apelación a la medida "por no haber respetado la voluntad expresa de la víctima y soslayar la opinión de su terapeuta, quien explicó las razones por las cuales la joven no puede continuar con este proceso".

Lee más. Burlando apelará la domiciliaria de Rodrigo Eguillor: "Este chico es un peligro, nos preocupa la salud mental de la víctima"

De este modo, Rivarola considera que el hecho de no haber aceptado el juicio abreviado, vulnera el derecho de la víctima a ser oída y a que su decisión sea considerada en la resolución del caso, lo que contradice "las recomendaciones plasmadas en todos los Tratados Internacionales que regulan los derechos de las mujeres víctimas de violencia".

El fiscal adelantó que apelará la decisión del juez.

El caso

El violento hecho se conoció públicamente a principios del año pasado, cuando una joven relató a través de su Facebook que había sido violada en un casa de Playa Unión, durante una fiesta privada a la que había asistido con seis amigas.

Según ella misma contó, en un momento de la noche, en estado de inconsciencia, fue llevada a una habitación oscura, en la que mientras algunos jóvenes la abusaban, otro cuidaba que no entrara nadie más.

Después de eso, sus amigas la encontraron sin ropa, por lo que debieron vestirla y sacarla de la casa rápidamente. Luego del ataque, la víctima no le contó a nadie lo que había pasado, hasta que tuvo su primer intento de suicidio años más tarde y finalmente pudo decirle la verdad a su padres, quienes la llevaron a hacer la denuncia.