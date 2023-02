Violación grupal en Palermo: uno de los acusados hostigó a la víctima y le envió un terrible video desde la cárcel

El 28 de febrero se cumple un año del episodio de abuso sexual con acceso carnal ocurrido en Palermo que tiene como imputados a Thomas Domínguez (22), Ángel Pascual Ramos (23), Lautaro Dante Ciongo Pasotti (24), Steven Alexis Cuzzoni (20), Franco Jesús Lykan (23), e Ignacio Retonfo (23). Ahora salió a la luz un dato desolador: en los últimos días, uno de los acusados se contactó con la víctima, le envió un video y la hostigó.

En este video, titulado Caso Palermo: era todo mentira, se ve a una joven influencer “analizar” los videos del día del hecho, los cuales quedaron registrados por las cámaras de seguridad de la zona, y a raíz de ello determinó que los masculinos son “inocentes” y que las declaraciones de la víctima eran un invento mediático.

Por este motivo, Hugo Figueroa, abogado de la víctima, efectuó una nueva denuncia en su contra, debido a que pudo comprobar que la cuenta de Instagram utilizada para contactarla era de Thomas Domínguez, quien le había mandado mensajes la noche de la violación.

Cabe recordar que mientras los jóvenes llevaban a cabo el episodio una pareja de panaderos y un vecino detectaron movimientos sospechosos dentro de un auto Volkswagen Gol ubicado a metros de Plaza Serrano, motivo por el cual dieron aviso a los efectivos policiales. Gracias a esto, los jóvenes fueron detenidos inmediatamente y la víctima comenzó con las pericias judiciales.

Tras varios meses de espera, los resultados de ADN que se realizaron en ese entonces, indicaron que tanto en el vehículo como en la ropa de la víctima había perfiles genéticos de Ciongo Pasotti y Ramos. Por otra parte, el resto de los acusados estuvieron presentes en el lugar del hecho, colaboraron y son considerados "partícipes necesarios".

-¿Cómo está la causa hoy? ¿Consideras que está encaminada para conseguir justicia?

-La realidad es que tenemos un Tribunal que no tiene un solo juez titular, hay dos subrogantes, el único titular se jubiló. Es un tribunal vacante, que no pone fecha para el juicio, que hace más de seis meses que no mueve la causa, la verdad que es una aberración todo esto. Ella todas las semanas me pregunta acerca de la fecha del juicio, y mi respuesta es la verdad, que el tribunal no tiene jueces. Imaginate en esa situación, mi respuesta parece un chiste, parece que me burlara de ella, pero la verdad es que no tengo otra respuesta para darle. No es ni más ni menos que lo que está sucediendo.

Ella lo que quiere es terminar esta situación. Quiere llegar al final de esto, la realidad es que nosotros hicimos el ofrecimiento de las pruebas a mitad del año pasado, llevamos más de cinco meses de que la causa no tiene ningún movimiento Es realmente, no se cómo definirlo, pero entre tétrico y peligroso. No hay seguridad jurídica, no podes trabajar así. Y más allá del caso, cuanta gente hay esperando un juicio porque no hay un juez designado en ese tribunal.

-En los últimos días, ¿la víctima recibió amenazas por parte de los agresores?

-Amenazas no. Recibió mensajes por Instagram con un link de un video que lo había subido una influencer que defiende los derechos de los hombres, en el cual aparece diciendo que era todo mentira la violación de Palermo y que era un invento mediático.

El contacto fue efectuado por uno de los imputados y fue por Instagram. Él le mandó directamente un link con un video diciendo que era mentira la violación en Palermo y que era todo un invento mediático. En si mismo, un link de un video donde dice que toda la historia de tu violación es mentira, digamos que es una agresión. Plantean que todo lo que investiga, no es cierto. Nosotros le hicimos la denuncia a la persona que la contactó, es decir al imputado, no a quien lo subió.

-Después de éste nuevo episodio y la falta de acción de la justicia, ¿Cómo quedó ella? ¿Puedo volver a retomar sus estudios?

-Ella retrocedió mucho en su tratamiento, estaba mejor, había vuelto a trabajar y a estudiar. Había vuelto a una vida, que si bien no es normal, había retomado sus actividades normales, pero esto la volvió a llevar a no querer volver a salir de su casa, de querer refugiarse sólo en su ámbito privado, porque se siente muy expuesta.

Continúa con su tratamiento psicológico y nosotros mantuvimos contacto con su psicóloga. Esto se puede ver como un simple mensaje de Instagram, pero la verdad es que en ella causó una situación, un revoltijo de emociones. Además está muy próximo a la fecha. Es todo muy complejo. Esto es una revictimización.

-¿Es posible quitarle los celulares a los presos? ¿Cómo les afecta en la causa a ellos hostigar a la víctima mediante las redes sociales y desde la cárcel?

Con respecto a los celulares en la cárcel, hoy por hoy es algo que está convalidado. Lo cierto acá es que lo que hay que tener es un control de lo que se hace con los celulares, que es prácticamente imposible. Es muy difícil poder controlar lo que cada preso hace con su celular. Lo cierto es que debería haber un tipo de control, que obviamente no hay y no existe.

Este contacto es perjudicial en lo judicial para quien lo efectuó. Es decir, es un elemento que serviría en cuanto al juzgado para denegar cualquier tipo de excarcelación, prisión domiciliaria, o cualquier tipo de consideración con respecto a su situación procesal. Está contactando y atormentando a la víctima. Que se olvide de cualquier tipo de consideración en su situación. Institucionalmente es gravísimo.