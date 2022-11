Violencia de Género: Pato Cabrera confesó y fue condenado a prisión

Es el segundo latinoamericano en ganar un torneo major. Con condiciones deportivas maravillosas y muchos premios ganados que el machismo hace que queden tirados a la basura. Ángel Cabrera fue uno de los mejores golfistas del país que trazará un nuevo capítulo en su historia tras confesar que las acusaciones que tiene por Violencia de Género son ciertas.

Sacate el saco que en la cárcel sos pollo, Pato.

El ex golfista fue condenado este lunes a dos años y cuatro meses de prisión por dos causas distintas de violencia de género que se efectuaron en su contra. Ambas realizadas por sus ex novias Micaela Escudero y Cecilia Torres Mana. Es por esto que el hombre de 53 años se encontraba detenido desde diciembre del 2021.

Todo comenzó en el año 2016, cuando el deportista protagonizó una brutal escena de violencia con su novia de ese entonces, Torres Mana. Aparentemente la oficial de la Policía de Córdoba habría intentado ayudarlo debido a su lamentable estado de ebriedad, y al encontrarlo con otra mujer, según los testigos de lugar, se habría desencadenado una fuerte pelea entre ambos.

Ángel Cabrera y su ex Cecilia Torres Mana.

Según las versiones de quienes presenciaron el episodio, Cabrera subió a su vehículo, chocó al de Torres y se dirigió a la casa de ella. Cuando la cordobesa lo logró interceptar en la guardia del complejo en el que vive, el deportista la insultó y la golpeó. A raíz de este episodio, la mujer lo denunció y reveló videos en donde se lo ve insultándola junto con fotos de moretones y golpizas antiguas.

Mientras esperaba atravesar su primer juicio, en un estado de negación total, en el año 2017 el Pato recibió una nueva denuncia de violencia de género realizada por otra ex novia, Escudero, quien además había conseguido una orden de restricción que le prohibía acercarse a ella debido a las reiteradas y violentas amenazas que recibía por parte de él. En ese entonces, según el relato de la abogada de la víctima, Cabrera violó el cerco perimetral establecido por la justicia volvió a amenazar y lesionó levemente a la mujer.

"Yo soy el 'Pato' Cabrera, vos no sos nadie", "Si me denunciás, vas a terminar en el cementerio" y "Me denunciaste, ahora esperá el vuelto", son algunas de las frases que se pudieron escuchar el 2 de julio del 2021 en la primer instancia del juicio. Estas agresiones se las reprodujo a Torres Mana. En cuanto a las pruebas que respectan a Escudero, no hizo falta más que su lamentable realidad. Hizo tres presentaciones en la Justicia de Córdoba hasta que, cansada de los maltratos, se mudó a Buenos Aires, pero el cambio de jurisdicción no modificó las agresiones y tuvo que volver a denunciarlo en la Justicia Nacional.

Cabrera detenido.

Si bien en diciembre del año pasado Cabrera fue condenado a dos años de prisión por los maltratos y la violencia que llevo a cabo para sus dos ex parejas, quienes no solo tenían pruebas suficientes, sino también testigos, nunca había reconocido su forma de tratar a las mujeres, y se estaba esperando el segundo juicio por el caso de Escudero.

Ese mismo tuvo lugar hoy a la mañana en una nueva instancia, en la que las causas dieron un giro inesperado. El acusado reconoció sus "errores" y pidió perdón. Motivo por el cual fue sentenciado a dos años y cuatro meses por el delito de lesiones leves en un contexto de violencia de género, amenazas y coacción y desobediencia a la autoridad.

Es por ello, la Cámara Octava del Crimen dispuso que Cabrera continúe privado de su libertad en el penal de Bouwer, donde estaba detenido hasta ahora. La pena dictada significa una reducción de la sentencia del primer juicio, la cual había sido de dos años y seis meses, y se acumula la que se encuentra cumpliendo actualmente, que es de dos años y termina el 14 de enero próximo.

"Agradezco a la Justicia porque me escuchó y no me queda más que seguir adelante”, expresó la policía Torres Mana en diálogo con el medio local El Doce a raíz de ésta nueva sentencia en la cual quedó demostrado una vez más la facilidad y la indiferencia con la que continúan los casos de violencia de género y la tardanza que tiene la justicia frente a los episodios que ambas tuvieron que atravesar.