Violencia de género: procesaron y embargaron al dueño de la radio de San Juan que atacó a una locutora

El nombre de Rodolfo Ridao cobró gran notoriedad los últimos días de septiembre a raíz de un polémico audio y posterior denuncia de la locutora sanjuanina Claudia Vázquez. En medio de una emisión, el dueño de la Radio FM Bohemia agredió verbal y físicamente a su empleada, quien en su afán de defenderse de las amenazas que recibió minutos después decidió hacer un descargo a través las redes sociales. Por ese hecho procesaron y embargaron al dueño de la radio de San Juan que atacó a la locutora en medio de un programa.

La situación resultó tan violenta para los oyentes, que uno de ellos se comunicó con el 911 para dar aviso de lo que pasaba. Ya repuesta, después del brote de su jefe, la locutora fue hasta la Comisaría de la Mujer para hacer la denuncia por violencia de género y violencia laboral contra Ridao y pidió además una restricción perimetral.

El ataque a la locutora

La causa quedó en manos del Quinto Juzgado Correccional, a cargo del juez Matías Parrón, quien en aquel momento emitió una orden de detención contra el empresario radial. Y a casi dos meses de aquel hecho, el magistrado decidió procesar a Ridao, “por lesiones leves agravadas por violencia de género, agresión verbal y física", sin prisión preventiva.

De esta manera, Ridao seguirá en libertad hasta el juicio. Además, el juez del Quinto Juzgado Correccional de San Juan le trabó un embargo por 100.000 pesos y extendió la restricción perimetral, por lo que el dueño de la emisora no podrá acercarse a la locutora.

Qué dijo el dueño de la radio

En su descargo, el dueño de la emisora sanjuanina señaló que el audio que Vázquez compartió estaba “editado”, ya que “no está la primera parte en donde yo le expreso que no iba a poder seguir así trabajando. Ella comenzó a insultar a todos sus compañeros, como era de costumbre….después me insultó y me amenazó a mí con denunciarme”.

“Ella es una persona muy violenta que saca muy fácil de las casillas a cualquiera. Ella se dirigió a la consola, cuando no me di cuenta levantó el micrófono apropósito para sacarme al aire cuando yo ya estaba muy nervioso y me grabó con su celular. Estaba muy nervioso, dijo cosas tremendas de las cuales me arrepiento”, había asegurado Ridao en aquel entonces.