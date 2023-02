Violencia en la línea C: discutía con un vendedor, le sacó el arma a una policía y la asesinó

Esta mañana la conmoción y el terror se hicieron protagonistas de la línea C del subte. Un hombre identificado como Oscar Gustavo Valdez, de 30 años, comenzó una pelea con un empleado del lugar, y cuando la agente Analía Salazar se acercó a ver lo que estaba ocurriendo, éste le quitó su arma reglamentaria, le disparó y la mató. No conforme, le disparó también al comerciante antes de ser reducido por el resto de los agentes presentes en el lugar. Zalazar fue trasladada de urgencia en un helicóptero de la Policía Federal al Hospital Churruca, donde la asistieron en el shock room y la operaron para intentar salvarle la vida. Pero su cuerpo no resistió y a las 12:30 los médicos confirmaron su muerte.

El episodio ocurrió en Retiro y se originó a raíz de una pelea entre Valdez y un comerciante. Esto llamó la atención de la policía, quien se acercó rápidamente a hacer sus tareas e intentar darle fin a la discusión. En ese momento, el hombre de 30 años le quitó su arma reglamentaria, abrió fuego y le disparó en el tórax y en el cuello. No conforme, continuó con los disparos e hirió a un operario del subte en la cadera.

Este último, de 50 años, se encuentra fuera de peligro, mientras que Salazar perdió la vida luego de ser trasladada de urgencias al hospital Churruca. Según la investigación que aún continúa en curso, Valdez tenía un prontuario poco favorable con respecto a la ley. En el 2020 le iniciaron una causa por resistencia a la autoridad y en el 2021 le abrieron una causa por violencia de género. Por su parte, Salazar -que sufrió lesiones graves en el tórax, en el cuello y en el pulmón izquierdo- tenía 36 años y dos hijos menores de edad.

Desde la Asociación general de Trabajadores del Subte y el Premetro emitieron un comunicado en el cual explicaron cómo fueron los hechos, mientras que además aprovecharon para reproducir irónicamente los dichos de Horacio Rodríguez Larreta, quien afirmó días atrás que "la Ciudad de Buenos Aires es la más segura de Latinoamérica". "Una persona ingresó a la estación de subte alegando un dolor de pierna, se la asistió brindándole una silla y una camilla e informando a la policía que se encontraba en la estación. Por motivos que se desconocen, se generó un enfrentamiento con la oficial durante el cual, el joven le arrebató el arma y comenzó a disparar", señala el comunicado.

Por su parte, Marcelo D'Alessandro, Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires publicó un comunicado en su cuenta de Twitter y, más allá de estar de licencia en su cargo, afirmó que para él, la muerte de la oficial se podría haberse evitado con el uso de pistolas taser, las cuales fueron prohibidas por el oficialismo. "¿Cuántas tragedias vamos a tener que lamentar por culpa de este capricho ridículo? ¿Hasta dónde va a llegar esta irresponsabilidad de querer cagarles la vida a los porteños porque no votan chorros? ¿Qué van a inventar ahora?", declaró, sin hacer ninguna mención a su cargo o responsabilidad.

Los testigos que se encontraban en el lugar de los hechos declararon que el shock que le provocaron los disparos, los cuales en un principio no sabían de dónde venían, hizo que las personas presentes se comiencen a abrazar y a consolar entre desconocidos.

“Se escucharon tiros y todos nos tiramos al piso. Veíamos a los de seguridad que corrían para ese lado. Nos miramos, había gente llorando, gente muy asustada. Había algunas personas en shock, pero estábamos todos bien, por suerte”, expresó una testigo del hecho en diálogo con TN y garegó: “Ver no vimos mucho. Estaba adentro del subte y esto fue adentro del molinete. Se empezaron a escuchar tiros y todos los pasajeros nos tiramos al piso y debajo de los asientos",

“Producto de este violento episodio, resultó herido un Asistente de Productos y Servicios de la estación, con una herida leve - fuera de peligro- mientras que el efectivo de seguridad involucrada fue trasladada por personal del SAME”, indicó Emova a través de un comunicado oficial. Desde las 11:40 se encuentra interrumpido el servicio en la línea C del subte y aún no se sabe cuando podrá volver a la normalidad.