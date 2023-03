Violencia policial: a poco de la sentencia por el asesinato de Blas Correas, la familia inició una campaña en redes

El próximo viernes llega a su fin el juicio por el crimen de Blas Correas, el menor de 17 años asesinado a tiros por la policía de la ciudad de Córdoba. Por la causa hay 13 agentes acusados por ser autores y encubridores del hecho. La familia de la víctima inició una campaña de apoyo previo a que se dicte la sentencia y expresó que el pedido de justicia es por todos. “Le pasó a él pero le podría pasar a cualquiera”.

Este miércoles se inició una campaña en las redes sociales con el fin de apoyar a la familia de Correas y luchar para conseguir justicia. Teniendo en cuenta que el viernes se dictará la sentencia, Juan Segundo Pavez Laciar, hermano de la víctima, afirmó que luchan día a día para generar un cambio en la sociedad: “Nosotros estamos esperanzados de que este cambio se pueda hacer, y estoy seguro de que se hará si todos empujamos para lograrlo. Hay que hacer, comprometerse con algo”.

No obstante, la campaña consiste en compartir una imagen junto a un papel que diga “Yo pido justicia por Blas” en las redes sociales, para así apoyar no solo a la familia, sino también a todos los que hayan pasado por una situación similar. “Blas podría ser cualquiera. Por eso hay que pedir justicia por él y para que no ocurra nunca más”.

Con este objetivo, el hermano compartió un video en sus redes sociales y expresó lo siguiente: “Este viernes 31 de marzo, jueces y jurados populares de la justicia de Córdoba darán sentencia al hecho ocurrido el 6 de agosto del 2020, el asesinato de mi hermano. Un hecho que marcó a Córdoba, a la policía, y a mi familia. Es por eso que te pido una vez más que nos acompañes en esta campaña de pedir justicia por Blas. Desde el día 13 de agosto del 2020, cuando miles de personas marchamos en la calle Colón y General Paz nos dimos cuenta con mi familia de que esta lucha era por todos, y que emprendimos un camino, que iba a ser duro, pero que debíamos hacerlo por los que ya no están y por los que estamos”.

Además, agregó: “Te pido que te tomes un segundo en tu casa, que hagas un cartel y que lo subas a tus redes sociales. Que te tomes un segundo y nos acompañes. Es importante el compromiso de todos. Es importante mostrar que todos necesitamos justicia porque pedir justicia por Blas es pedir justicia por todos los que ya no están y pedir que esto no ocurra nunca más.

No obstante, agradeció a quienes se tomaron el tiempo de acompañar a la familia durante todas las audiencias y durante todo el proceso judicial: “Te pido una vez más que nos acompañes, que no bajes los brazos. Las luchas se logran con constancia y entre todos juntos. Los cambios que merecemos los vamos a lograr entre todos juntos. Te pido que entiendas el mensaje que transmitimos. Blasito podría haber sido cualquiera. Podría haber sido yo, podrían haber sido sus amigos que iban en el auto, Blasito podrías haber sido vos. Gracias por tu tiempo y por acompañarnos”.

El caso

En la madrugada del 6 de agosto del 2020, Blas transitaba las calles de la ciudad arriba de un Fiat Argo junto a cuatro amigos. En ese entonces, se toparon con un control policial, y al ver que el agente había sacado un arma, decidieron seguir de largo. Rápidamente y sin dudarlo los policías comenzaron a disparar. Por “confundirlos con ladrones que escapaban” un proyectil impactó en la espalda de la víctima, y le quitó la vida.

Los minutos posteriores fueron aún peores. Los jóvenes se dieron cuenta que Blas estaba herido, intentaron llevarlo a la clínica Aconcagua, pero según el relato de los mismos, no quisieron atenderlo. Una vez que vuelven a subirse al auto e intentan dirigirse hacia otro hospital, una patrulla les corta el tránsito y los detiene. Blas ya no respiraba. Luego de muchas horas, imprudencia policial, la plantación de un arma y la manipulación de la escena del crimen, la familia de la víctima fue notificada de lo sucedido.

Por el asesinato se encuentran acusados el cabo primero Lucas Damián Gómez (37) quien, según la fiscalía, efectuó cuatro disparos con su arma reglamentaria; y el cabo primero Javier Catriel Alarcón (33), quien disparó en dos oportunidades.

En cuanto al resto de los acusados, Sergio Alejandro González, Wanda Micaela Esquivel, Yamila Florencia Martínez, Walter Eduardo Soria, Enzo Gustavo Quiroga, Jorge Ariel Galleguillo, Leonardo Alejandro Martínez, Rodrigo Emanuel Toloza, Ezequiel Agustín Vélez, Leandro Alexis Quevedo y Juan Antonio Gatica, enfrentan los cargos de falso testimonio, encubrimiento por favorecimiento personal agravado por la calidad funcional y omisión de deberes de funcionario público", ya que se les imputa, entre otros delitos, el haber "plantado" un arma con numeración "limada" para simular un enfrentamiento con los chicos.