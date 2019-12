Violencia sin fin: cómo sigue la joven que fue quemada por su pareja en Bahía Blanca

Liliana Olate, de 38 años, fue internada durante la madrugada del 18 de diciembre luego de que su por entonces pareja, identificada como Alfredo Padilla, de 47 años, la prendiera fuego en la casa que ambos compartían en la localidad bonaerense de Ingeniero White, Bahía Blanca.

El hecho ocurrió pasadas las 2 de la mañana, cuando un vecino dio aviso al 911 al escuchar los gritos de Olate que salían de la vivienda ubicada en la calle Plunket al 3000. El mismo relató que un hombre había prendido fuego a su mujer y que, al ingresar a la vivienda, la encontró desnuda, con quemaduras en el rostro, cabeza, pecho y en una de sus piernas".

A raíz de ello, los efectivos se trasladaron al domicilio donde comprobaron que no había moradores en su interior, pero sí restos de desechos quemados como así también hollín en una habitación.

Según explicaron, la propia mujer les habría afirmado a los vecinos que había sido su propia pareja la responsable del brutal ataque. Inmediatamente, los vecinos alertaron al 911 y el personal médico de una ambulancia trasladó a la mujer al Hospital Municipal de Bahía Blanca.

Al llegar al nosocomio, los médicos determinaron que Olate tenía quemaduras del tipo A y AB en el 30 % del cuerpo, en el cuero cabelludo, cara, ambos miembros superiores y tronco. Por lo que se decidió internarla en terapia intensiva con asistencia respiratoria.

BigBang dialogó con su hija, Ariana, quien remarcó que su mamá se encuentra estable y luchando día a día por seguir adelante. “Está estable, ¡luchando! Están tratando de tranquilizarla para poder sacarle el respirador lo más pronto posible y evitar una traqueotomía. Lo demás está todo controlado, nos falta solo que tenga un buen despertar y no se altere”, contó.

Este portal pudo saber que los profesionales del Hospital Municipal de Bahía Blanca comenzaron a bajarle los niveles de sedación para intentar quitarle el respirador mecánico para ver cómo responde su cuerpo. Hasta el momento, sin embargo, Olate continúa sedada, con medicación para mantener la presión arterial y conectada a un respirador.

Los familiares de la mujer de 38 años todavía no saben qué ocurrió durante aquella madrugada del miércoles, cuando Olate fue atacada por Padilla. “La verdad que no sabemos muy bien cómo fueron las cosas, gracias a Dios está preso (por Padilla) y esperemos siga así hasta que mi mamá pueda contarnos que se acuerda”, le relató Ariana a este portal.

Según explicó, Padilla mantuvo una relación con su mamá durante los últimos tres años y aclaró que no es la primera vez que la lastimó. “Fueron varios (los momentos de violencia), pero mi mamá no contaba mucho. Ella decía que se caía o se golpeaba con la moto, pero revisando su celular encontramos muchas cosas”, detalló.

En ese sentido, reveló que en el teléfono de su mamá encontraron mensajes con insultos y fotos de los golpes y los maltratos que Olate sufría en manos de Padilla. Al ser detenido, el hombre de 47 años fue trasladado a una comisaría y se declaró “inocente” al ser indagado por el fiscal Jorge Viego, a cargo de la UFIJ N° 5, en el marco de la causa caratulada como "homicidio en grado de tentativa".

Según declaró, él no estaba en el domicilio al momento en que ocurrieron los hechos y que fue la propia Liliana Olate la que se provocó las heridas. Ante esto y consultada por el comprensible temor de que Padilla recupere la libertad y vuelva a lastimar a su familia, Ariana aclaró que desde fiscalía no se comunicaron con ellos. “¡Todavía no sabemos nada!”, sentenció.