El cuerpo de una joven de 32 años fue encontrado el martes en una vereda del barrio porteño de Colegiales, y los investigadores ya encontraron las imágenes del momento en que la chica fue arrojada a la calle envuelta en una frazada. Fue identificada como María Lourdes Arangio Frixione y según informaron los voceros de la Policía de la Ciudad, vivía con su madre, quien desde hace 10 días no tenía noticias de ella. Ayer se presentó a hacer la denuncia por paradero.

Un hombre fue detenido. Se trata de Raúl Devias, un hombre de 50 años, apodado como "El Gitano", que estuvo en pareja con la joven y que vive a pocos metros del lugar en el que se la encontró muerta, envuelta en dos frazadas.

La División Homicidios y personal de Investigaciones de la Comisaría Comunal 13 de la Policía de la Ciudad por orden de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 50 a/c Dr. Héctor Fernández realizaron una serie de allanamientos, uno en la casa de la madre de la víctima y otro donde vive Devias, su expareja. En la vivienda de la calle Céspedes, frente a donde apareció el cuerpo, se detuvo a "El Gitano". A esta persona se llegó por el relevamiento de las cámaras de seguridad y por las declaraciones de los familiares de la víctima.

Leé también | Detuvieron al principal sospechoso por el crimen de la joven que apareció muerta en Colegiales

El detenido fue puesto a disposición de la Justicia y personal de la Policía de la Ciudad realiza un amplio rastrillaje en la vivienda para recabar pruebas de interés para la causa. En esa vivienda de la calle Céspedes, frente a donde apareció el cuerpo, se detuvo a la expareja de la mujer, un hombre de 50 años de edad que es conocido como "El Gitano". A esta persona se llegó por el relevamiento de las cámaras de seguridad y por las declaraciones de los familiares de la víctima.

"Los vecinos denuncian que 'El Gitano' vendía drogas y dominó el barrio durante años. Ya había tenido denuncias de exparejas por violencia de género. Estaba separado y tiene un hijo. También consumía drogas y era violento con la gente de la zona", afirmó el periodista Ignacio González Prieto.

La casa de Devias había sido cercada por efectivos desde varias horas antes de la detención, lo que anticipaba que había una sospecha entorno a su propietario. Incluso, durante el operativo, la Policía también allanó la casa de la mamá del detenido, que vive sobre la misma cuadra pero de la vereda de enfrente.

EL MACABRO HALLAZGO

El cadáver no presenta golpes, ni heridas de disparos pero hasta el momento no se determinaron las causas de muerte. Fue encontrado por un vecino entre dos mantas, y la cabeza estaba cubierta con una bolsa de supermercado. A simple vista el cuerpo de Arangio no presentaba signos de haber sido víctima de disparos, golpes o cortes y la causa de muerte no pudo ser determinada por el estado de descomposición. Sin embargo, fue trasladado a la morgue judicial porteña para que se lleve adelante la autopsia, donde los médicos forenses determinarán con certeza las causales y la data de la muerte.

Una fuente policial reveló a Télam que "hay marcas en el cuello que podrían ser compatibles con un estrangulamiento". Sin embargo, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial porteña para la autopsia de rigor, donde los médicos forenses determinarán con certeza las causales y la data de la muerte.

Arangio vivía con su mamá, que hacía diez días que no la veía, por lo que la mujer había realizado este martes una denuncia por la desaparición de su hija. La distinción de un tatuaje en una pierna resultó ser una pista clave para la identificación. El caso fue caratulado en un comienzo como "muerte por causa dudosa de criminalidad", es investigado por el fiscal Héctor Fernández, de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 50, y el juez 26 del mismo fuero, Damián Kirszenbaum.

Leé también | Misterio y horror: la hipótesis por el cuerpo de la mujer que apareció muerta en Colegiales