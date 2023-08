Violencia y falta de viviendas: la Policía de la Ciudad desalojó a vecinos de un edificio tomado en Lugano

El jueves por la noche alrededor de 40 personas corrieron hacia los edificios del Barrio Mugica de Villa Lugano para ser ocupados de manera ilegal con la excusa de no querer que otras personas por fuera de la zona lo hicieran. Rápidamente vecinos que viven en las inmediaciones dieron aviso a la Policía de la Ciudad que llegó de manera pacífica pero luego de unas horas todo se descontroló. Corridas, piedrazos y un despliegue de oficiales bloqueando los accesos del lugar.

Lo que ocurrió no tiene otro nombre que no sea una toma de edificio y un desalojo por parte de la Policía. Por la noche, familias enteras corrieron hacia un complejo de edificios ubicado en la calle Zelarrayán al 6800 tras enterarse que dos torres que cuentan con un total de 120 departamentos se encontraban totalmente desocupados.

Los hospedajes todavía no están terminados debido a que se encuentran en un litigio judicial investigado, por lo cual no tienen fecha ni de finalización ni siquiera si seguirán las obras. Por eso mismo, no poseen los servicios de luz, agua ni gas, algo que para nada les importó a las personas que sin problema alguno decidieron mudarse directamente, teniendo en cuenta que de querer lo mencionado, lo buscarían con el tiempo.

El movimiento fue tan grande que un vecino cerca de las inmediaciones del lugar llamó a la Comisaría Vecinal de la Policía de la Ciudad para notificar lo que estaba sucediendo y al instante se presentaron en el complejo para bloquear los accesos y no dejar que nadie más ingrese de manera ilegal a ninguno de los dos edificios.

La Policía no fue la única fuerza que se hizo presente. También estuvieron en el lugar de los hechos la División Despliegue Intervenciones Rápidas (DIR) y la División Orden Urbano (DOU) que son los que se encargan de que las personas no sigan ingresando pertenencias, alimentos y bebidas para de esa manera impedir que se instalen de manera definitiva en las viviendas.

Cuando parecía que la única medida de fuerza que iba a tomar la Policía de la Ciudad era bloquear los accesos del complejo y esperar a que las personas se desliguen de los departamentos por su propia voluntad, actuaron de la peor manera: los funcionarios de CABA otorgaron un desalojo que fue sobre todo, violento.

La idea principal era mantener la custodia del lugar y cumplir con el hecho de que a partir de la tarde del viernes no ingrese más nadie así para la noche ya volvía todo a su lugar. Para eso, la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°34 dispuso en la zona camiones hidratantes y oficiales de la División Motorizada y de Infantería para ayudar a bloquear todo tipo de accesos. Sin embargo, todo concluyó mal.

Los vecinos de la zona fueron testigos de lo sucedido y ellos mismos denunciaron lo que estaba pasando. Aseguraron que los oficiales retiraron por la fuerza a las personas que se encontraban dentro de los edificios, entre las cuales había una mujer embarazada y otras personas con menores. Nada que provenga desde un hecho violento puede salir bien y justamente eso pasó. Las personas que se encontraban ahí comenzaron a lanzar piedras y a manifestarse en contra de la violencia policial, por lo cual se produjeron corridas y un ambiente sumamente tenso.