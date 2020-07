Violento asalto a Zulma Lobato: la golpearon con brutalidad y le robaron $15 mil de su pensión

Zulma Lobato sufrió un nuevo episodio de inseguridad y debió ser internada en el hospital de Vicente López debido a las graves heridas que le provocaron los asaltantes en el rostro y la cabeza. “La molieron a palos, le partieron la cabeza, le robaron sus pertenencias y 15 mil pesos de su jubilación”, contó un amigo íntimo de Lobato, Lautaro Reyes.

El violento asalto ocurrió en las calles Vélez Sarfield y Baigorria, en el partido bonaerense de Vicente López. De acuerdo a los trascendidos, la mediática fue golpeada fuertemente y los delincuentes se llevaron 15 mil pesos y algunas otras pertenencias que tenía encima. Se trata del segundo robo que sufre en pocos meses: el 27 de marzo, cuando iba al supermercado, le robaron el celular, la tarjeta de débito, la de crédito y el DNI. En aquella ocasión, cuando Lobato se dirigía a realizar la denuncia a la compañía telefónica fue retenida por la Policía por circular sin permiso durante la cuarentena.

El amigo y ex representante de Lobato, Lautaro Reyes, detalló en las redes sociales que a fue agredida brutalmente y relató: “Molieron a palos a Zulma Lobato, le partieron la cabeza y los delincuentes le robaron sus pertenencias y 15.000 pesos de su pensión. ¡¡¡Basta de lastimar y robar a los gerontes!!!”.

Luego, Reyes compartió imágenes de la mediática lastimada y ensangrentada en la calle, mientras esperaba a ser atendida por una ambulancia del SAME, que finalmente la trasladó al hospital Municipal de Vicente López. “Indignado. Así dejaron a Zulma Lobato. Hijos de re mil puta. Encima de robarla, la lastiman y la dejan casi desnuda. Zulma no jode a nadie, vive en su mundo. ¿Por qué tanta maldad? Basta de aprovecharse de la vulnerabilidad de los grandes, mierdas”, puntualizó su amigo.

VARIOS ROBOS EN POCO TIEMPO

El asalto que sufrió la mujer que se hizo famosa en un programa de Crónica TV y que inmortalizó la canción “hasta Tinelli y el Maipo no paro” no es el primero en un breve período de tiempo. Al robo que sufrió en marzo se le suma una cadena de robos ocurridos en los últimos años. Tal vez uno de los peores y que más la afectó fue el de diciembre de 2014, cuando tres motochorros le robaron 50 mil pesos. Unos meses antes, en junio de ese año, denunció que había sido abusada sexualmente por dos hombres.

Aquel robo le provocó a Lobato una profunda depresión. Su amigo Reyes contó que en aquel momento la llamó llorando y le dijo que no quería vivir más y que se quería tirar debajo de un tren. “Quedó mal – aseguró en 2014 – me contó que había un montón de gente en la calle pero que nadie se quiso meter para defenderla de los chorros”.

En marzo, tras el asalto, su amigo Reyes había relatado que Zulma se encontraba “afectada por el encierro”. “Estaba hablando todos los días con ella por el tema del coronavirus, es una persona de riesgo, entonces yo la entretenía, le daba indicaciones, cuando me dijo que le robaron me llamó desde el fijo y le dije que empezaría a llamar yo para que ella no gaste”, contó.

Incluso, relató que un día dejó de atenderle el teléfono y que en el contestador le aparecía una grabación que indicaba que estaba deprimida y que no quería hablar con nadie.