"Voy a llevar el dolor toda la vida": el policía que mató a Joaquín Paredes le pidió perdón a su mamá

El policía acusado de matar al adolescente Joaquín Paredes durante un operativo en la localidad de Paso Viejo, provincia de Córdoba, en octubre de 2020, se disculpó con la familia de la víctima en el juicio del día de hoy.

“No se imaginan lo que pasó por mi cabeza esa noche. El dolor que pasé lo voy a llevar por el resto de mi vida”, expresó el imputado Maykel López y agregó: “Quiero repetir a la familia Paredes, tanto a la madre, a la abuela, a toda la familia, les pido perdón por todo”.

Los otros cinco efectivos acusados Iván Alexis Luna, Enzo Ricardo Alvarado, Jorge Luis Gómez y Alberto Daniel Sosa Gallardo también hicieron uso de sus últimas palabras ante el jurado y el tribunal de Cruz del Eje.

Soledad Paredes, la madre de Joaquín, les pidió a los jurados que se pongan en su lugar y en el de su familia: “Les pido que se pongan en mi lugar y se pongan en el lugar de madre, que aunque sea por un ratito piensen en que Joaquín podría ser su hijo, su nieto, su sobrino”, expresó y solicitó que los acusados sean condenados a prisión perpetua. “Ellos tienen hijos, van a abrazar a sus hijos y yo al mío no lo voy a poder abrazar más”.

Por su parte, la mamá de Brian Brandon Villada, el otro joven que recibió un balazo en el brazo durante el mismo enfrentamiento, expresó: “Pido que se haga Justicia por Joaquín y por lo que pasó por mi hijo y por los chicos que fueron víctimas”.

El juicio se inició el 24 de julio pasado y durante la defensa que se realizó el lunes pasado la fiscal Fabiana Pochettino, al igual que los querellantes Claudio Orosz y Ramiro Fresneda, solicitaron la pena de prisión perpetua para López, Alvarado Gómez y Fernández Aliendro por los delitos de “homicidio calificado por abuso de sus funciones, por ser miembros de las fuerzas policiales y por el uso de arma de fuego”.

Además, lo caratularon como “homicidio calificado y agravado en grado de tentativa y abuso de armas de fuego agravado por la calidad del sujeto activo -ser policías-”. Para Sosa Gallardo solicitaron dos años de prisión efectiva por “amenazas calificadas”.

Por otra parte, los abogados defensores de López, Ricardo Moreno y Jorge Sánchez del Bianco, pidieron su absolución al considerar que se trató de un caso de legítima defensa y solicitaron que sea condenado a la pena más baja del delito de “homicidio culposo”.

El homicidio ocurrió durante la madrugada del 25 de octubre de 2020, cuando la víctima estaba reunida en una plaza de Paso Viejo con un grupo de jóvenes. Un llamado de una persona anónima denunció la reunión debido a que en ese momento se encontraba vigente el Aislamiento Social Preventivo Obligatorio decretado durante la pandemia del Covid-19.

Luego de que los patrulleros llegaran al lugar, se produjo una discusión entre el grupo y los uniformados, quienes desataron un tiroteo en un intento de dispersarlos para que regresen a sus casas. Como consecuencia de los disparos, Joaquín perdió la vida al instante tras recibir un impacto en la espalda, en la zona del hermitórax. Otro joven que también se encontraba con él, Brian Brandon Villada, tuvo que ser hospitalizado al ser herido en el brazo.

En el juicio que se realizó el día de hoy, según declaraciones que pudo acceder Télam, Moreno cuestionó a la fiscal Pochettino al señalar que “no le importó saber la verdad real de cómo sucedieron los hechos que está investigando y sólo le interesó sostener la única verdad o apreciación, que es la suya”.

Además, el letrado señaló al jurado sobre que “en este proceso investigativo falta una parte de la película”, resaltando que “si no se investigaron los daños que ese día ocasionó ese grupo de jóvenes, tampoco podemos dar por cierto que el descontrol tumultuoso que ocurrió fue una reacción a la acción de los policías o podría ser una justificación jurídica para éstos”.

“Hay una falacia narrativa que ha querido forzar los hechos de un modo que no existieron y eso repercute en la prueba. No tenemos pruebas, no hay una sola para sostener cada una de las letras del argumento de la fiscal”, sostuvo Pedro Despouy Santoro, abogado de Luna, Alvarado, Fernández Aliendro y Gómez al pedir que sus clientes sean absueltos al manifestar que “no existió la autoría”. Ricardo Arístides Py, quien preside el tribunal técnico anticipó que durante el día de hoy se van a conocer las sentencias.