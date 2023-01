"Voy a pedir la absolución porque el hecho no está probado": Hugo Tomei y su defensa de los rugbiers

Luego de que el miércoles fuera el turno de la querella, el abogado Hugo Tomei, defensor de los ochos rugbiers de Zárate imputados por la muerte de Fernando Báez Sosa, comenzó su alegato en el caso que investiga el crimen cometido el 18 de enero de 2020, a la salida del boliche Le Brique en Villa Gesell.

Los fiscales Juan Manuel Dávila y Gustavo Garcia, habían expuesto en su turno sobre la responsabilidad de los acusados, y pidieron la cadena perpetua para todo el grupo, tras afirmar que "todos golpearon a Fernando y se turnaban" para hacerlo, lo que generó las condiciones que derivaron en su muerte. También Fernando Burlando, Fabían y Facundo Améndola, abogados de los padres del falllecido, Graciela Sosa y Silvino Báez, tuvieron su oportunidad para dar su exposición. Finalmente, habló la mamá de Fernando. Se espera que después de Tomei, los ocho imputados den sus últimas palabras.

Las frases más destacadas de Hugo Tomei

La Dra. Emilia Pertossi acaba de recibir un mensaje diciendo que le iban a hacer unas cuantas cosas. Esto es por un proceso judicial que se ha mediatizado. No quisiera estar en los zapatos de ustedes porque entiendo que cualquier decisión que sea contraria a la perpetua, la comunidad va a pensar en actos del Tribunal que no son propios. Y eso es falso.

El Presidente de la Nación ( Alberto Fernández ) nos sorprendió con un cartel pidiendo perpetua. Es docente. Sé que el Tribunal no se va a dejar amedrentar por nada. He visto un manejo absoluto de la situación.

Después se empezó a hablar y juzgar el caso, y empezaron a aparecer profesionales que hacían dictámenes de las personalidades de los imputados. Psiquiatras, psicólogos y abogados hablaban como si lo conocieran. Todo para decir que eran unos asesinos que no merecen ninguna piedad. No hay palabra que alcance para el sufrimiento que ellos están atravesando. Y no es comparable con la muerte.

Esto duele porque es un profesional reconocido, de los mejores. Y lo que logra con esto es que ellos hace tres años estén encerrados en celdas diminutas. No sabemos por dónde defendernos porque no se trata de cumplir una pena en condiciones dignas, sino que se trata de un tortura. Nosotros venimos acá y nos abstraemos. En la esquina me gritaban 'asesino', y estoy a punto de alegar. Que sean los Tribunales de Justicia los que nos den sentencia. Si cometieron un crimen que lo paguen, si no lo hicieron recuperarán su libertad.

El primero de los planteos. Cuando arranqué las líneas se había hecho un debate entre las partes, que decían que no tenía teoría del caso. Y no me equivoqué cuando dije que debían quebrar el principio de inocencia, que era lo que defendía. Después de los largos alegatos de ayer, me estoy encontrando con otro hecho. Pareciera llamatitvo lo que estoy diciendo, pero si el objeto del proceso está descrito, ayer nos pasó que escuchamos cosas que no estaban incluidas. Y desde ese lugar voy a pedir la absolución porque el hecho no está probado. Los acusadores probaron otro hecho.

Si la sentencia dice que acá el problema lo tienen los ocho y después señala a uno solo, hay incongruencias. El debate es para que la acusación confirme si esto se dio o no. Me quejé siempre de la indeterminación, que ahora pretende ser determinada. No estamos hablando del mismo hecho. Si son ocho los que tienen el altercado, no puede ser uno. De estos ocho, cinco le pegaron a Fernando y tres a los amigos de él. Por supuesto que está el previo acuerdo. ¿Qué sucedió en el alegato? Todos le pegaron. Si fue así, no estamos hablando de lo mismo. Es una cuestión técnica. Se prueba lo que se imputa, y se probó otra cosa distinta a la que se probó ayer.