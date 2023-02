¿Vuelve a la cárcel? el fiscal apeló la prisión domiciliaria de Lautaro Teruel por una infección en un dedo

El juicio contra Lautaro Teruel –hijo de Mario Teruel, integrante de Los Nocheros– había llegó a su fin el 18 de octubre del 2021. Aquel día y tras varias semanas de debate, el joven finalmente fue condenado a 12 años de prisión por dos abusos sexuales cometidos contra una chica de 19 años y una niña menor de edad. Por otra parte, sus dos amigos coimputados en una de las causas, Silvio Ezequiel Rodríguez y Gonzalo Isaac Farfán, fueron absueltos.

Pero a un año, tres meses y 12 días de encierro, Lautaro accedió al beneficio de la prisión domiciliaria, la cual le fue concedida el 30 de enero pasado luego de que sus abogados demostraran que el hijo del Nochero padecía algunos problema de salud provocados por la infección en un dedo de uno de sus pies que, incluso, lo mantuvo internado durante algunas semanas en un centro médico privado.

La dolencia de Teruel empezó en agosto del año pasado y fue su abogado, Juan Casabella Dávalos, el encargado de explicar que su cliente había sido tratado en la cárcel como si tuviera una uña encarnada, pero la infección avanzó hasta que no pudo apoyar el pie en el suelo. El letrado pidió una Junta Médica y los médicos concluyeron que “era preferible que se quedara en la clínica hasta que se cerrara la herida para evitar que volviera a contagiarse del germen”.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

La medida, que motivó la intervención de la Unidad de Arresto Domiciliario y que se ejecuta mediante el Sistema de Monitoreo Electrónico, en principio se extenderá hasta que concluya el tratamiento médico correspondiente. Recordemos que el pasado 2 de febrero, la madre de Teruel, Noemí Cristina Laspiur, más conocida como La Moro, falleció a los 58 años, tras permanecer internada durante algunos días por un grave cuadro de salud.

En este contexto, el fiscal Penal 1 de la de Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual (UDIS), Federico Obeid, presentó un recurso ante la Sala 1 del Tribunal de Juicio, para que revoque la Resolución del Juzgado de Garantías 1.Se trata de una apelación contra la acción de habeas corpus por la que el Juzgado de Garantías 1 le concedió la prisión domiciliaria a Teruel.

En el documento, Obeid advirtió que “sin dejar de considerar que la salud constituye un bien fundamental para el interno, sin la cual el tratamiento penitenciario carecería de sentido, se observa que las autoridades penitenciarias le brindan la atención adecuada”.

Además, el representante del Ministerio Público Fiscal consideró que “las expresiones vertidas por el accionante aludiendo cuestiones de salud han sido refutados con los informes de la autoridad penitenciaria, los profesionales de la salud e incluso por la inspección realizada en las instalaciones donde fuera alojado el interno Teruel, por el juez de Ejecución interviniente.

El fiscal también señaló que debió rechazarse la acción de Habeas Corpus presentada por la defensa de Teruel, al encontrarse en trámite, sin resolución a la fecha, un pedido de prisión domiciliaria por ante el juez de Ejecución y Detenidos 2, en virtud del cual el MPF dictaminó en forma negativa el 21 de diciembre de 2022.

Hace poco más de un año, Teruel fue considerado “autor material y penalmente responsable de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de su realización, reiterado, en concurso real por cuatro hechos, en concurso ideal con corrupción de menores agravada por tratarse de una menor de 13 años y por mediar engaño, en concurso real con abuso sexual con acceso carnal”, por las dos causas acumuladas por las que llegó a juicio.

En su resolución, los jueces rechazaron los pedidos de incompetencia y nulidad que había hecho la defensa y revocaron la prisión domiciliaria con la que había llegado al proceso, por lo que solicitaron que el acusado sea trasladado de inmediato a la cárcel.

Antes del veredicto, frente a los fiscales y magistrados, el imputado brindó sus últimas palabras. “Simplemente pedir disculpas a todos los involucrados. Decirles que sea cual sea el resultado de esto, voy a seguir trabajando para reparar lo que haya que reparar y empezar a vivir de nuevo”, dijo.

“Me gustaría que comprendan que jamás tuve la intención de abusarme de ella”, remarcó. “Y pedirle disculpas a mi familia por todo lo que les hecho sufrir. Agradecerles el sostén, en especial a mi vieja, que se quedó en casa llorando. Dios quiera que la pueda volver a abrazar dentro de poquito”, concluyó Teruel.

Los hechos denunciados ocurrieron en la casa de la familia Teruel. El hijo de Mario había llegado al juicio acusado en dos causas diferentes. En el primer expediente estaba imputado por los delitos de abuso sexual con acceso carnal continuado, agravado por el daño en la salud de la víctima, en concurso ideal con corrupción de menores doblemente agravada por tratarse de menor de 13 años y por mediar engaño, en perjuicio de una de las víctimas, que aseguró haber sido abusada entre los 10 y los 13 años. De hecho, durante el proceso ambas víctimas declararon y contaron lo que vivieron, aunque sus relatos no coincidieron con lo propuesto por la defensa de Teruel.

En el primer caso, la denuncia fue radicada por la madre de la menor, el 13 de marzo de 2019, mientras que la segunda causa se inició por una denuncia radicada el 24 de mayo de 2019, en la que la víctima dijo que el hecho tuvo lugar en enero o febrero de 2014, cuando ella tenía 19 años. En su denuncia formal, la joven relató que en el verano de 2014, fue abusada sexualmente por Teruel, en el domicilio del músico.

Fue la usuaria Pam Flowers quien contó en Facebook que había sido “abusada” por él y un integrante de la banda salteña “Les Coso Comué”. “A la habitación ingresaron 2 personas más, desnudas, eran mis 'amigos', se aprovecharon de esta situación y abusaron.... al rato habían pedido un taxi para que me vaya y hasta me acompañó uno de ellos”, había detallado la joven.

Y agregó: “Después de todo esto por mucho tiempo tuve mucho asco de que algún hombre se me acerque, los seguía viendo y cruzándomelos pero a esa edad yo me sentía culpable, que si había pasado era porque estaba ahí y qué me iban a decir mis viejos”. En aquella oportunidad, además, mencionó a cada uno de los involucrados. “Las tres personas involucradas son: Silvio Rodríguez, Lautaro Teruel y Gonzalo Isaac”, dijo.

Tras ésta denuncia, y luego de que se viralizara el contenido de la misma, la banda salteña decidió en ese momento echar de la formación a Isaac. Tiempo después, esta denuncia fue formalizada en la Justicia, por lo que el fiscal Obeid decidió imputar por entonces a Teruel y a Gonzalo Isaac Farfán, acusado de “supuestas exhibiciones obscenas” y “supuesto abuso sexual con acceso carnal”.

La presidenta de la Sala III del Tribunal del Juicio de Salta, Carolina Sanguedolce había anunciado sumado a la condena de Teruel la absolución de Rodríguez y Farfán por “el beneficio de la duda” y ordenó “la inmediata liberación” de ambos, al tiempo que recomendó a las autoridades del Servicio Penitenciario provincial que le proporcionen tratamiento psicoterapéutico al hijo de Mario Teruel.