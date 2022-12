¡Y quedó todo grabado! Manejaba borracho, perdió el control y se incrustó en un kiosko

Una imprudencia al volante podría haber desatado una tragedia. En la madrugada de este viernes un conductor de Peugot 307 perdió el control del volante tras manejar borracho, y se incrustó en un kiosko ubicado en las esquinas de las avenidas Castro Barros y Belgrano, Almagro.

En el interior del local se encontraba uno de los empleados que trabaja allí, el cual tuvo la suerte de resultar ileso del accidente así mismo también como un cliente que pudo reaccionar rápidamente y moverse del costado de la puerta, para no ser atravesado ni por el auto ni por los vidrios de los ventanales que destruyó. Según contaron los testigos que estaban en el lugar el conductor llegó totalmente dormido y nunca se dio cuenta que estaba en esa situación.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Además, revelaron que no solo no sintió el golpe y estaba casi desmayado del sueño, sino que si bien salió ileso, recién tres o cuatro minutos después del impacto se bajo del vehículo. El automovilista de 41 años fue sometido al test de alcoholemia que arrojó un resultado de 2,20 gramos de alcohol por litro en sangre, más de cuatro veces el límite legal para un conductor particular, que es 0,50.

Marcos, quien atendía el local cuando ocurrió el siniestro, hablo con los medios de comunicación acerca de lo sucedido y su testimonio fue impactante. “Estaba despachando un cigarrillo y cuando volteo tenía el auto encima, pude retroceder un poco, pero quedé atrapado por las tablas”. Además, reveló que se salvo gracias a que el pedido de su cliente era sobre un producto que no tenía a mano, y que al tener que buscarlo se corrió de la puerta principal.

“Fue cosa de Dios. El cliente se apartó. Fue una milésima de segundo, no me dio chance de nada. Quede un poco golpeado en los hombros y en el pecho pero pude salir solo a pesar de estar presionado”. No obstante a la leve alegría que le generó no tener heridas ni estar lastimado de gravedad, Marcos afirmó que cuando lo vio salir al conductor de adentro del auto no podía ni mantenerse en pie y se notaba que estaba borracho. "No se podía mantener de pie, no se acuerda de nada”, indicó Félix, propietario del negocio.

Debido a que el local quedó totalmente destruido y hay una familia entera que depende de ese comercio, Felix comentó: “No sabemos qué vamos a hacer, vivimos de esto. Mi familia depende de este negocio. Pasaré el 31 a la noche cuidándolo”. En el operativo intervino personal de la Comisaría Vecinal 5 B y del Gabinete Científico la Unidad Área I Este de la Policía de la Ciudad.