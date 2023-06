"Ya no sé qué más hacer": así echaron al “Laucha” Acosta de su casa tras la denuncia por violencia de género

A raíz de las reiteradas denuncias por violencia de género que recibió por parte de su ex pareja, en las últimas horas el juzgado de Lomas de Zamora ordenó que Lautaro “Laucha” Acosta abandone la vivienda que compartía con la madre de su hijo. "En virtud de los hechos de público conocimiento y tras haber recibido una denuncia a través de nuestro Departamento de Género y Diversidad, hemos decidido activar el Protocolo Institucional tal cual se indica en su artículo número 7. De este modo quedamos a disposición de la denunciante y de la Justicia, ratificando nuestro compromiso en la lucha contra toda situación de violencia", informó el Club Lanús en su último comnunicado.

Cabe remarcar que el artículo número 7 del protocolo no aporta una solución efectiva dado que solo habla del procedimiento y los pasos a seguir para asesorar a la víctima. El momento en el que Acosta abandona su hogar ubicado en Lomas de Zamora quedó registrado por las cámaras de seguridad de la cuadra, las cuales grabaron como el jugador de Lanús, junto a tres hombres más, retira su ropa y algunas pertenencias personales.

Todo comenzó a primera hora del último miércoles, cuando Ludmila Isabella, ex pareja y madre de su hijo, compartió un comunicado en sus redes sociales contando que desde el 2019 denuncia al mediocampista, pero que no recibe ayuda por parte de la justicia. "Ya no sé qué más hacer, necesito ayuda y hacerlo público para que pague todo lo que me hizo y se deje de manejar con tanta impunidad. Sufrí violencia física, psicóloga y económica, de lo peor que se puedan imaginar. Tengo fotos y audios para demostrarlo. Le hice dos denuncias: una en 2019 y otra hace unos días", manifestó la joven.

De hecho, en su posteo, la ex pareja de Acosta mencionó al juzgado que 24 horas después tomó responsabilidad en la causa y afirmó: “El juzgado de familia número 10 de Lomas de Zamora, todavía no ha sacado una medida cautelar desde el 8 de junio que hice mi denuncia, y el me sigue amenazando. Por favor ayúdenme”.

Por este motivo, en el escrito indicaron: “De conformidad con la Resolución 4099-23 de la SCBA y la Ley 15.232, entiendo corresponderá ampliar la medida cautelar peticionada por el Sr. Agente Fiscal, y disponer la exclusión del hogar de Lautaro Acosta del domicilio sito en la calle XXXX de la localidad de Temperley, partido de Lomas de Zamora”. Al recibir el documento, cerca de las 20 horas del último martes, el jugador ingresó con su camioneta, retiró algunas pertenencias propias y se fue.

Denuncia de Ludmila Isabella a Lautaro “Laucha” Acosta

“Me arruinó la vida, siempre voy a recordar esa madrugada que me golpeaba sin parar, me arrastraba por el piso y hasta llegó a darme una patada en la nuca ya tirada en el piso hecha bolita, una vez llegó a amenazarme con una cuchilla blanca que teníamos en casa. Me la ponía en la panza, me rompía la ropa, me la escupía y me pateaba”, compartió la joven en su relato en las redes sociales.

Según lo expresado en reiteradas ocasiones, y desde hace cuatro años, la Ludmila afirmó que recibió golpes, amenazas, violencia física y psicológica por parte del delantero de Lanús: “Necesito hacerlo público para que pague todo lo que me hizo y se deje de manejar con tanta impunidad. Sufrí violencia física, psicológica y económica, de lo peor que se pueden imaginar”.

Además, agregó: “Siempre voy a recordar esa madrugada que me golpeaba sin parar, me arrastraba por el piso y hasta llegó a darme una patada en la nuca ya tirada en el piso hecha bolita, una vez llegó a amenazarme con una cuchilla blanca que teníamos en casa. Me la ponía en la panza, me rompía la ropa, me la escupía y me pateaba”.

Respecto a sus intentos de escapar, la presunta víctima contó: “Yo iba a la pieza de Beni -su hijo- y me tapaba con la frazada al lado de él para que tenga un poco de compasión y pare o que le de un poco de lastima para poder calmarse. Pero no pasaba, me sacaba de los pelos. Me sentaba, me hacía que lo mire y me pegaba golpecitos en la cabeza mientras me insultaba”.

Por último, la denunciante contó: "No servía para nada", "negra de mierda" y que no le "daba la cabeza" son algunas de las palabras que Ludmila afirmó haber recibido por parte de Acosta. En la misma línea, Ludmila redactó: “Me decían que si yo hacía o decía algo me iba a matar a mi y a mi familia. Nos ha dejado en la calle. No le deseo esto a ninguna mujer”.

