"Ya pasaron muchos días y todo da miedo": desesperada búsqueda de una joven de 17 años en Caseros

Camila Pages, de 17 años, desapareció el 6 de agosto en la zona de Caseros y desde entonces, su familia no para de buscarla. Incluso, le reclaman a las autoridades imágenes de las cámaras de seguridad de la zona para poder identificar el recorrido que hizo la adolescente luego de haber sido vista por última vez. “Ella estaba en la casa de unos amigos y se va de ahí. La mamá de uno de los amigos, que estaba al tanto de la situación, da aviso de que Cami se había ido y en seguida la encuentran. Ella tendría que haberse quedado ahí. Cuando el padre de Cami se entera, hace la denuncia y la encuentra la tía de parte de su papá”, le relataron a BigBang desde el entorno de la joven.

Según le explicaron a este portal, a Camila la encontró un amigo “cerca de donde estaba, en Caseros," y fue trasladada hasta el juzgado de menores de esa localidad para su resguardo. "De ahí se escapa y ya no la pudimos encontrar”, resaltaron. La fuente consultada por este medio comentó que desde el juzgado no supieron darles explicaciones del por qué se escapó en primera instancia de ese lugar. Pero afirmó que podían ser “muchas”.

Además, detalló que Camila necesita tratamiento psicológico y psiquiátrico, y que “hace un tiempo que no tomaba la mediación”. “Cami siempre fue resistente a hacer el tratamiento, de asistir a psicología, de que tomara la medicación, porque no lo aceptaba. Cami tiene mucho rechazo a esta situación. Las hipótesis que se manejan son todas: que se está escapando, que en la calle se pudo haber encontrado con un riesgo tremendo… son muchas. No sabemos cuál es la realidad”.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Leer mas "¿Qué otra cosa puedo hacer?": habló el dueño de la pañalera que se defendió a los balazos de los saqueos

Asimismo, sumó que la joven de 17 años llegó a declarar en el juzgado de menores, luego declaró su tía y, alrededor de 40 minutos después, se escapó. “No hay ninguna cámara que registre su ida. La otra conclusión era pensar que si ella se escapó, había alguien que la estaba esperando”, remarcaron desde el entorno de la menor.

Por otro lado, confirmó que no tiene un diagnóstico cerrado: “Ella desde chica que viene con apoyo psicopedagógico y psicológico. De más grande empezaron a hacer una evaluación, pero nunca tuvo un diagnóstico cerrado, porque en su momento no era una edad propicia para dar un diagnóstico, eso había dicho la psiquiatra. Su medicación era de amplio espectro”.

También afirmó que Camila nunca se había escapado por esta cantidad de tiempo, pero sí se había escapado de la casa del papá “una o dos veces”, pero que no había superado un día: “Ella estaba viviendo con el papá, pasa que hablar de relaciones con Cami es difícil, pero tiene papá y tiene mamá, después obviamente su patología podía o no dificultar a veces las relaciones con uno o con el otro”.

Desde la familia de la joven piensan que se "escapó" debido a su propia "desestabilidad", “sumado a que ella está bajo tratamiento porque siempre le fue difícil el tema de los vínculos". "Creo que está relacionado con el proceso que está haciendo Cami desde chiquita y que ahora en la adolescencia se potenció”, advirtieron.

Camila no responde su celular y el último mensaje que mandó fue a una de sus tías pidiéndole dinero, pero desconocen si fue ella quien envió el mensaje. Después de esto, ningún mensaje le llega a su teléfono y en WhatsApp aparece como última conexión el mismo día y hora que se envió este mensaje. Sin embargo, la familia sigue intentando comunicarse con ella: “Hasta hace unos días le pedimos, por favor, que vuelva, que íbamos a respetar lo que ella dijera, pensando que se fue por algo que se generó en la cabeza, pero hoy en día no sé, porque todo da miedo, ya pasaron muchos días”.

“No sé cuál sería la mejor forma de llamar a Cami, yo creo que el juzgado pueda facilitar las cámaras. Dimos fechas, horarios, direcciones de calles, no hay ni una sola imagen que nos puedan brindar. Dimos datos de personas, amigas que podrían saber, de sus últimas amistades que estuvo recurriendo, no tenemos ningún avance de nada. No sé qué es lo que haría”, señalaron desde su entorno. Por otro lado, confirmaron que la difusión de la desaparición de Camila ayudó a recibir llamados de personas que indican que podría estar por Caseros, Hurlingham o Ciudadela, pero que no hay ninguna imagen que confirme la identidad de Camila: “Hay cámaras alrededor y no hay ninguna imagen que registre que sea ella”, detallaron.

Desde que desapareció, los amigos de Camila estuvieron ayudando en la búsqueda: “Tengo el criterio que si ella se fue a algún lugar, el lugar tiene que ser de alguien que no sea de su entorno, pero que podría haber conocido en este último tiempo y que los amigos, lo podrían conocer. Son todas hipótesis y suposiciones. Necesitemos que las investiguen, esa es la realidad”. De acuerdo con su familia, la adolescente es de “mucho carácter y valiente”.

“Espero que ese carácter y valentía la traigan pronto”, aclaró esta fuente entre lágrimas. Finalmente dio descripciones físicas de Camila para facilitar su búsqueda: es de piel blanca, pelo negro con flequillo, tiene rapado de un costado a la altura de la cien, tiene un piercing en la ceja, otro en la nariz y en la boca y tatuajes de mariposas que van desde el hombro derecho hacia abajo. Por última vez se la vio con una campera celeste y pantalón rosa.