"Yo duermo tranquilo": la respuesta de De Brito a Jey y la estrategia de Tinelli para evitar los juicios

La contraofensiva legal de Jey Mammon contra Lucas Benvenuto y los periodistas Ángel de Brito, Karina Mazzocco y Augusto Tartúfoli, comenzó a cosechar las primeras respuestas. El conductor de LAM se mostró seguro ante la acusación por "calumnias e injurias" en su contra y cuestionó la iniciativa judicial de quien fuera su amigo. A su vez, Marcelo Tinelli insiste en que el ex La Peña de Morfi pasee por todos los programas de América TV para evitar futuros juicios.

"Yo duermo tranquilo", aseguró De Brito el jueves mientras estaba al aire en LAM. "No tengo estos problemas de andar explicando en tour por los programas o llamando a 25 abogados para que me armen una estrategia", afirmó. El líder de las angelitas no dudó en responder a las presiones que lanzó Mammon sobre él y disparó: "Yo voy a las mediaciones sin ningún tipo de problema, como a todas las mediaciones que me ha tocado ir en su momento. Voy y hablo solito sin ningún tipo de problemas. Si me acusan de algo lo explico, acá, en mis redes, o donde sea".

"Fui, me presenté a la mediación. Le aclaro a mucha gente que las mediaciones son una instancia privada porque justamente lo que busca con esa herramienta la Justicia es confidencialidad para ver si se pueden arreglar las cuestiones", explicó Ángel. La respuesta fue en el marco de la gira por la televisión que realizó Mammon ayer, cuando estuvo en Intrusos y mantuvo un fuerte cruce con los panelistas Pampito y Laura Ubfal. El músico salió a responder las acusaciones en su contra públicamente como parte de una estrategia judicial que definió con Javier Baños, el letrado que lo representa y que es cercano a Fernando Burlando.

Además del conductor de LAM, Jey realizó la misma demanda contra Tartúfoli, por las afirmaciones que hicieron sobre él en el marco de la acusación que le hizo Benvenuto de abuso sexual infantil, por una relación que habría tenido con él cuando era menor de edad. El miércoles, Baños reconoció a TN Show que la demanda de Mammon, será por 2.400.000 dólares, aunque esto no fue confirmado por De Brito. "Él pidió una retractación y una suma de dinero que yo no estoy autorizado a decir porque es confidencial", remarcó.

Por otro lado, tanto la presencia del conductor de LAM en la mediación, como la postura conciliadora de la señal América TV, están relacionadas a una táctica legal que elaboró la señal junto a Tinelli, el actual gerente artístico del canal. La preocupación es simple, todavía no se sabe cómo terminará la iniciativa judicial de Mammon, por lo que es una posibilidad que el acusado por Benvenuto se imponga en los Tribunales.

Según relató Jorge Lanata en Radio Mitre, Marcelo "se metió en el tema" Mazzocco, porque "Karina no quiere tener un juicio que dure tanto tiempo". Es por eso que el miércoles "hizo un programa apologético de Jey". La información fue refrendada por Marina Calabro, quien aseveró que la conductora de A la tarde busca firmar la paz con Mammon.

"Entiendo que lo más cercano al canal, como demandado, es José Núñez, el titular de Jotax, la productora de A la tarde. Porque es uno de los nombres que además dio Jey en la entrevista para Infobae. Pero entiendo que América no tiene una demanda directa", reveló la periodista.