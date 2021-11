Zonas liberadas y sicarios en El Bolsón: asesinaron a un joven mapuche y otro está en grave estado

Elías Garay, un joven mapuche de 21 años, fue asesinado de un disparo por dos supuestos "cazadores" en el paraje Cuesta del Ternero, ubicado en Bariloche y ocupado por comunidades originarias locales. Como resultado del ataque, también resultó herido un compañero de Garay que debió ser trasladado y operado en el Hospital de El Bolsón" tras recibir un disparo en el tórax.

Aunque desde los pueblos originarios y organismos humanitarios dejaron trascender que el ataque podría estar relacionado al accionar de alguna fuerza represiva, admitieron que la versión de la posible intervención de "cazadores" que provocaron incidentes y que culminó de manera trágica es la que cobró más fuerza en las últimas horas. Mientras tanto, desde los gobiernos nacional y provincial negaron que hayan estado involucradas las fuerzas de seguridad.

Nelson Ávalos, integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Noroeste de Chubut y a cargo de la Secretaría de los Pueblos Originarios, ratificó a Télam que "hay una persona fallecida en el territorio" y que iba a ir al lugar en "una ambulancia desde El Bolsón a constatar la situación", mientras "hay otro herido en el hospital". También dijo que "este lunes irán al territorio la abogada (de los damnificados), la fiscal y personal de criminalística".

La idea -sostuvo- es avanzar en las investigaciones en esa zona que, como en otras, también hay conflictos con las comunidades originarias por las tierras. Acerca de cómo ocurrieron los hechos, Ávalos sostuvo que "no se sabe bien aún" y explicó que según los primeros testimonios "aparecieron dos hombres con armas largas, con rifles, que supuestamente estaban cazando y le dieron a estos pobladores".

El ataque de el domingo -a cinco días de un nuevo aniversario de la muerte de Rafael Nahuel- en El Bolsón, cuando dos hombres armados, vestidos de civil, ingresaron al predio de Cuesta del Ternero. Allí la comunidad mapuche Quemquemtrew sostiene un asentamiento destinado a recuperar un territorio ancestral. "Lo extraño de esto es cómo hicieron para entrar, pues no dejan entrar a otras personas que no sean habitantes de Cuesta del Ternero", dijo Ávalos, ya que la zon a se encuentra custodiada por las fuerzas de seguridad del gobierno provincial.

Y agregó: "Eso mismo nos decía la fiscal. Habíamos llegado a un momento en que había una audiencia en los próximos días. No había incidentes ni orden de allanamiento. El acampe estuvo hasta anteayer y el COER (Cuerpo de Operaciones Especiales de Rescate) no dejaba pasar a nadie que no fuera habitante del lugar. Por eso se torna más extraño. Si fueran policías, lo hicieron sin orden y sin justificación".

La comunidad mapuche Quemquemtrew se encuentra luchando por la recuperación de lugar llamado Tapera de los Álamos, 90 kilómetros al sur de Bariloche, desde el 18 de septiembre. Allí está el asentamiento, sitiado hace 52 días por la policía provincial. Y hace 48 horas se levantó un acampe humanitario ubicado cerca de la comisaria de Cuesta del Ternero. Actualmente el lugar se encuentra rodeado por un cerco policial, lo que dificulta el ingreso al sitio.

El dirigente de la APDH detalló que las víctimas recibieron "balazos de plomo, supuestamente de calibre 22". El domingo "en El Bolsón hubo un corte con protesta en el ingreso, hay mucha indignación por este hecho y estamos reclamando que se esclarezca rápidamente. También vamos a ir a Cuesta del Ternero a esperar la llegada de la abogada de la comunidad, Andrea Reile, de la Liga por los Derechos Humanos", contó Ávalos.

Si bien la información inicial apuntaba a que todo se trató de una operación del COER (Cuerpo de Operaciones Especial de Rescate) de la policía rionegrina, esto fue desmentido por el gobierno de Arabela Carrera: “En el marco de un hecho delictivo ocurrido en Cuesta del Ternero, se informa que desde la Policía de Río Negro no se dieron órdenes de actuaciones, ni se llevó a cabo ningún tipo operativo o intervención que tenga que ver con dicha situación”.

Además de informar que "la Policía de Río Negro no realizó ningún tipo de intervención" en los hechos en "Cuesta del Ternero", aclararon que "el Ministerio Público Fiscal de la provincia está realizando las tareas investigativas correspondientes, tomando declaraciones en el lugar de los hechos". De esta manera, desde el Gobierno local sostienen que todo fue obra de cazadores que "desataron una pelea, estaban vestidos con ropa camuflada y portaban armas de fuego".

Desde la Fiscalía de Estado de Río Negro informaron que "se esperan los resultados del cuerpo de fiscales que están realizando la investigación correspondiente". Por su parte, el Ministerio de Seguridad de la Nación, que encabeza Aníbal Fernández, confirmó que "Gendarmería Nacional no tiene presencia en el lugar, encontrándose en El Bolsón (Escuadrón 35), a aproximadamente 38 km por RN 40".

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) manifestó este lunes su "más enfático repudio al homicidio" de un joven mapuche perpetrado ayer en el territorio de la Comunidad Mapuche de Quemquemtreu, en Cuesta del Ternero, provincia de Río Negro, en el marco de un hecho en el que hubo también otros heridos, y exigió conocer la identidad de los responsables.

La entidad responsabilizó, en ese sentido, a la gobernadora de la provincia, Arabela Carreras, "por el clima que fue instalándose para el ejercicio de la violencia, con su reconocida beligerancia antimapuche y posicionamientos racistas", según expresaron en un comunicado de prensa. "Desde la APDH exigimos saber de inmediato los responsables y, además, no podemos dejar de responsabilizar a la gobernadora Arabela Carreras", destacaron.

El organismo sostuvo que las autoridades locales instalaron un clima "para el ejercicio de la violencia, con su reconocida beligerancia antimapuche y posicionamientos racistas, sin dejar de remarcar la gravedad que significa que un discurso de odio sea emitido desde el Estado, con directas consecuencias en la violencia que pueda desatarse tanto en lo institucional como social".

Por su parte, la CTA Autónoma le exigió al Gobierno de la provincia de Río Negro que "brinde en forma urgente información oficial" sobre la muerte de un integrante de la comunidad Quemquetrew, ubicada en el Paraje Cuesta del Ternero, en las cercanías de la ciudad de Bariloche. "Le exigimos al Gobierno de la provincia y a la Justicia información oficial sobre la muerte de un integrante de la comunidad Quemquetrew y las circunstancias en que fue herido a tiros con munición de plomo otro miembro de la comunidad, hospitalizado ahora en (el hospital) de El Bolsón", señaló la organización sindical a través de un comunicado difundido este lunes.

La CTA Autónoma repudió lo que consideró una "dilación" en la "entrega oficial de información" respecto a lo sucedido en el predio en el que "familias mapuche" permanecen "desde hace 52 días". Rodolfo Aguiar, secretario general de la CTA Autónoma de Río Negro, señaló en el comunicado que "cualquiera hubiera sido la circunstancia de la muerte, es responsabilidad de la Policía preservar la seguridad de sus integrantes", por lo que insistió en el "esclarecimiento de los hechos".

Vale destacar que cierto sector de la comunicad mapuche sostiene que el ataque coordinado fue obra de "sicarios", ya que para ellos la versión de los cazadores es "inadmisible" a causa del cerrojo policial que dispone de numerosos efectivos y drones, mantenidos desde los dos intentos de desalojo fracasados.

Además, el joven asesinado es el compañero de una mujer mapuche que el 16 de noviembre denunció a dos efectivos del Cuerpo de Operaciones Especiales de Rescate (COER) de la policía provincial, por acoso, en el marco de la ley 26585 de prevención y eliminación de la violencia de género, indicó el Colectivo Feminista Nómada. Por esta razón, hablan de una "ejecución" que "no fue circunstancial".