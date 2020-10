¡A negociar otra vez! Llega la nueva misión del FMI a la Argentina para rediscutir U$S 54000 millones de deuda externa

Mañana, martes 6 de octubre, arribará a la Argentina una nueva misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), con la intención de comenzar las negociaciones tendientes a refinanciar la deuda de U$S 54000 millones que el país sostiene con el organismo. La delegación estará encabezada por Julie Kozack, directora adjunta del departamento del Hemisferio Occidental del FMI; y Luis Cubeddu, jefe de misión para Argentina. A Kozak y Cubeddú se les sumará el representante permanente del FMI en la Argentina, Trevor Alleyne. La primera reunión será más bien introductoria, para tener de primera mano un diagnóstico de la situación del país. Los funcionarios del Fondo se reunirán con el ministro de Economía, Martín Guzmán, y con el titular del Banco Central, Miguel Pesce, luego de que la semana pasada el Gobierno lanzara un paquete de medidas económicas para nivelar las reservas.

La misión será corta, pero intensa. Los enviados del FMI se reunirán con empresarios, sindicalistas, parlamentarios y personalidades de la sociedad civil. Estarán en la Argentina un total de cuatro días y el sábado regresarán a Washington. La nueva misión de noviembre, en cambio, servirá para entrar de plano en las negociaciones. El equipo del FMI es el mismo que declaró "insustentable" la deuda argentina a principios de 2020.

La Argentina se enfrenta a vencimientos por U$S 44000 millones en los próximos dos años. No es necesario ser un as de la economía para comprender que, tal como están, los números no cierran. Guzmán, al igual que el representante argentino en el FMI, Sergio Chodos, explicaron en múltiples ocasiones que la intención es refinanciar los vencimientos, estirando los plazos. En otras palabras, por ahora no están previstos desembolsos de parte de la Argentina.

"El financiamiento asociado a un nuevo programa del FMI, que por supuesto, como siempre, estaría sujeto a la aprobación de nuestro Directorio Ejecutivo, ayudaría a la Argentina a satisfacer sus necesidades de balanza de pagos, incluidas las relacionadas con sus obligaciones sectoriales oficiales", había dicho el vocero del Fondo, Gerry Rice, hace un par de semanas en conferencia de prensa.



En este momento, la llegada de una misión del FMI en la Argentina es interpretada como una señal de buena voluntad de parte del organismo, ya que el organismo no emprendió ninguna otra misión presencial. Los integrantes del organismo aseguran que respetarán las directivas de las autoridades sanitarias.