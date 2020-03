"Alberto, el miserable sos vos": la dura respuesta del presidente y la denuncia por una campaña de trolls

Alberto Fernández dio su primera entrevista esta mañana, horas después de anunciar desde la residencia de Olivos la extensión del aislamiento obligatorio hasta el 12 de abril. El presidente no sólo explicó el paquete de medidas económico en el que trabaja el Gobierno, sino que también se refirió ahora de modo directo a los despidos en Techint y cruzó a quienes lo acusaron de descuidar a las pymes en las redes sociales.

El domingo por la noche, mientras se aguardaba la conferencia de prensa oficial, se instaló como tendencia en Twitter la consigna: "Alberto, el miserable sos vos". Atento a la interpelación, el presidente respondió con dureza y aseguró que se trató de una campaña de trolls: "Hay una Argentina oculta, miserable, que usa a los trolls en las redes. Vi el hashtag. ¿Me quieren hacer creer que no estoy preocupado por las pymes?".

"Desde el Estado estamos haciendo un enorme esfuerzo para todas las empresas. Hemos puesto una nómina salarial íntegra para que las empresas tengan aire. Hemos bajado los aportes patronales, hemos dado moratorias, hemos congelado alquileres, ¿de qué me hablan?", se quejó, en diálogo con Radio con vos.

El anuncio de la prolongación del aislamiento también fue utilizado por el presidente para criticar a los empresarios que decidieron despedir a sus empleados en tiempos de cuarentena. Horas después, Fernández le puso nombre a la situación y habló del caso Techint, quien amenazó con dejar sin emplea a 1.450 personas.

Hermano, esta vez colaborá y hacelo con los que hicieron grande a tu empresa, con tus trabajadores"

"Estoy seguro de que en Techint han tomado cuenta de que se equivocaron y lo van a resolver. No quiero que haya otros casos. Nosotros desde el Estado estamos haciendo un enorme esfuerzo para estas empresas", ratificó, al tiempo que apuntó con el dueño de la empresa en cuestión; Paolo Rocca: "Has ganado tanta plata en toda tu vida, tenés una fortuna que te pone entre los más millonarios del mundo. Hermano, esta vez colaborá y hacelo con los que hicieron grande a tu empresa, con tus trabajadores".

El viernes pasado, el holding empresarial anunció el despido de 1.450 empleados de las obras de construcción que la empresa llevaba adelante en Buenos Aires, Tucumán y Neuquén; todas ellas frenadas por el avance de la pandemia en el país. "Es uno de los casos que más me conmocionó. No es momento de hacer eso, es de una falta de solidaridad enorme. Una sociedad que descarta, no es una sociedad, es una perversión".