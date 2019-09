“Alberto no repudió la represión, de la calle no nos vamos”: la dura respuesta desde el acampe

“Esto es causa de la desaprensión del Gobierno, de su poca inteligencia en buscar una salida distinta a seguir dando planes”. Esas fueron las palabras con las que Alberto Fernández explicó el acampe sobre la avenida 9 de Julio. Si bien el candidato del Frente de Todos responsabilizó a la gestión macrista por la crisis económica, coincidió con la posición del Gobierno con respecto a la “extorsión” de las organizaciones sociales y llamó a la ciudadanía a “no salir a la calle” para que “los nervios no abran paso a los violentos”.

No nos entregan alimentos desde el mes pasado"

La respuesta no se hizo esperar. “Esa es la visión de un dirigente político en campaña. Nosotros estamos esperando una respuesta del ministerio de Desarrollo Social. Necesitamos que se asista a los comedores. Somos casi 20 organizaciones y cada una está pidiendo que se entreguen los alimentos, que no se están entregando desde el mes pasado; y que se actualicen los montos del salario social, al tiempo que no se mantenga congelado el programa de Emergencia Social”, sostuvo Silvia Saravia, coordinadora nacional del Movimiento Barrios de Pie.

Alberto Fernández sobre el acampe que reclama por la Emergencia Alimentaria: "Evitemos estar en las calles"

En diálogo con radio La Red, Saravia ratificó que no se levantará el acampe, pese al llamado a la “paz social” realizado por el candidato que mayor cantidad de votos cosechó en las PASO. “Tenemos independencia política y hemos consensuado estar hasta mañana a la mañana (por el viernes). Apoyo la candidatura de Roberto Lavagna y cada una de las organizaciones piensa distinto”, retrucó.

Leé también | Infancia con hambre: radiografía de la crisis alimentaria que afecta a uno de cada tres chicos

En tanto, la representante de Barrios de Pie denunció que hay un “apriete” por parte del ministerio que encabeza Carolina Stanley. “En todo el país hay muchas organizaciones haciendo distintas actividades. Somos muchos los que estamos en esta situación. Hay un apriete desde el ministerio para que la leche no llegue a los merenderos. Es una vergüenza que la ministra no esté en ninguna de las reuniones”.

"Lo primero que tendría que haber hecho Alberto es repudiar la represión"

Desde el Polo Obrero, la posición fue aún más dura contra Fernández, a quien acusaron de “cogobernar con el macrismo”. “Evidentemente quiere decir que no nos vamos a poder manifestar cuando él sea Gobierno, pero de la calle no nos vamos a ir”, advirtió Oscar Kuperman.

“Lo primero que tendría que haber hecho es repudiar la represión”, sumó Eduardo Belliboni, también dirigente del PO, en alusión a los hechos de violencia que se registraron durante la tarde del miércoles. “Para que no haya protestas, tiene que haber respuestas”, sumó.