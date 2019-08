"Andá a la puta que te parió", dijo Bullrich a una mujer que le preguntó por Maldonado: qué le contestó Sergio

En las últimas horas se viralizó un video en el que la ministra de Seguridad Patricia Bullrich insultó a una mujer que le preguntó por la desaparición de Santiago Maldonado, el artesano que fue hallado muerto luego de más de dos meses de búsqueda. Aunque la filmación no es actual, y fue grabada en una confitería de Colonia del Sacramento, Uruguay, tiempo atrás este mediodía Sergio Maldonado, el hermano del joven tatuador, decidió contestarle a la funcionaria.

"Este repudio tiene que ser una clara señal para el Gobierno. En algún momento tiene que haber una condena social, sobre todo porque la sociedad está cansada y hay cosas que no puede dejar pasar", aseguró.

El video de la discusión de Bullrich con una mujer fue viralizado este lunes, y en base a las imágenes que se hicieron públicas, se puede ver que la ministra estaba en una confitería junto a un grupo de personas, cuando fue sorprendida por una persona que le empezó a preguntar si sabía dónde estaba Santiago Maldonado.

"Me das asco. Por tu culpa está Santiago Maldonado desaparecido", se escucha en la filmación que la mujer dijo, a lo que ya enojada, preguntó: "¿Dónde está Santiago Maldonado?"

Gritos a Patricia Bullrich en sus vacaciones en Uruguay pic.twitter.com/BymkjjMiPl — ElNota (@ElNota23) August 19, 2019

Ante esta situación, la ministra en lugar de quedarse callada, le contestó con un exabrupto: "Andá a la puta madre que te parió". El clima se volvió mucho más tenso, y las cosas en la confitería se empezaron a descontrolar, por lo que varias personas que estaban en el lugar tuvieron que intervenir para retener a la mujer que quiso acercarse a la ministra con un celular.

El hecho tuvo lugar en Colonia del Sacramento, y por lo que se escucha, es una filmación vieja que fue filtrada recientemente. Como las imágenes se hicieron públicas, Sergio Maldonado, el hermano del artesano, brindó este mediodía una entrevista al canal C5N en la que aseguró que Bulllrich genera siempre este tipo de situaciones violentas, porque provoca y actúa con total impunidad.

Nuevo video del escrache a Patricia Bullrich en Uruguay. Le preguntaron por Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. pic.twitter.com/aPGVZhJssr — El Destape (@eldestapeweb) August 20, 2019

"En el audio dice en una parte, cuando pregunta esta mujer, que tan valientemente lo hace y la verdad que le agradezco el gesto, porque fue más valiente que cualquier juez o fiscal, cuando ella pregunta dónde está Santiago, alguien le responde 'está en el río', y eso lo instalaron desde el Gobierno, esa idea de que se había ahogado solo", explicó, y aclaró que este repudio que vivió la ministra es una clara señal para el oficialismo de que hacen las cosas mal.

"Yo creo que en algún momento tienen que pagar una condena social. No pueden llevársela de arriba tan livianamente. Eso de no poder caminar por la calle, me parece que es esa condena. Cambió la sociedad, y ya no se permiten las cosas que se permitían hace un tiempo, la sociedad está cansada, y hay cosas que no pueden dejar pasar, sobre todo cuando hay una muerte y no se investiga", agregó.

Además, Maldonado sostuvo que el Gobierno tomó siempre una posición de respaldar a las fuerzas de seguridad, en lugar de cuidar los derechos humanos. "Este Gobierno está desquiciado, pidió el respeto al pueblo, no les importa nada. Yo creo que esto es una señal. Son todos responsables de lo que pasa, no solo de lo de Santiago, sino de la gente que duerme en la calle, de la desocupación, el desprecio por la vida humana", añadió.

Sobre el video, el hermano del artesano dijo también que le parece que en todo momento la mujer le habló a la ministra con total respeto, mientras que la única que insultó y tuvo un exabrupto fue Bullrich.

La desaparición de Maldonado

Sobre la desaparición y muerte de de su hermano, Sergio Maldonado confirmó que la causa se cerró sin investigar a fondo lo que había pasado, y que su principal crítica es que nunca se apartó de sus puestos a los oficiales de las fuerzas de seguridad que estuvieron implicados en la represión de la protesta realizada por la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia de Cushamen, ​en la provincia de Chubut.

"No podemos decir que hubo un abandono de persona con Santiago, porque no hubo una investigación. Nosotros nos guiamos por lo que dice la autopsia, que habla de una muerte violenta, por sumersión o ahogamiento seguido de hipotermia. No sabemos cuántos días estuvo en el río, ni qué día murió. El juez no hizo una reconstrucción de lo que pasó el 1° de agosto, entonces no se puede saber qué es lo que ocurrió. No se peritó una fogata en la que Gendarmería quemó todo lo que encontró este día. Hay 8 minutos que Gendarmería borró de sus celulares del operativo. En esos ocho minutos estuvieron en contacto con Santiago y no sabemos qué pasó. Nunca se citó a las personas que estuvieron ahí para hacer una indagatoria, ni tampoco se elevó la causa a juicio. Se cerró la causa diciendo que la muerte estaba esperando a Santiago", dijo dolido.