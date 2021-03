¿Burlando salta a la política? Los coqueteos con Juntos por el Cambio para desembarcar en La Matanza

¿El abogado Fernando Burlando coquetea con Juntos por el Cambio? Conocido por su alto nivel de exposición, sus victorias en los juzgados y además por ser el letrado que representó a la diputada provincial Carolina Píparo, Burlando se mostró en estos días con el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, y miembro histórico del PRO.

Del encuentro también participó el jefe de Gabinete de Lanús, Diego Kravetz, que es el encargado de delinear y llevar adelante la política de seguridad del municipio. Tema de especialidad de Burlando, su formación principal viene de la rama penal del derecho, juntos recorrieron el Centro Unificado de Comando y Control de Lanús.

Según trascendió, el objetivo del encuentro fue conocer el trabajo de videovigilancia que vienen realizando en Lanús con las 850 cámaras que están en todo el distrito. "Hoy junto a Diego Kravetz recibimos a Fernando Burlando en nuestro centro de monitoreo. Analizamos el momento que vive la justicia y la seguridad en el conurbano y compartimos ideas sobre la coyuntura política", expresó en sus redes sociales el intendente Grindetti.

Burlando también mantuvo encuentros con el vicejefe de Gobierno y ministro de Justicia y Seguridad porteño, Diego Santilli, que desde hace tiempo se convirtió en uno de los armadores principales del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y en este 2021 tendrá su foco puesto en la provincia de Buenos Aires.

La figura de Burlando tiene buena aceptación dentro del PRO, sobre todo por su relación con Píparo. Un dato no menor es que uno de los focos centrales de la campaña bonaerense sería la inseguridad por lo que ahí el letrado se sentiría como pez en el agua por sus conocimientos profesionales.

Si bien todavía no está claro en qué distrito quieren que juegue de aceptar hacerlo, cabe recordar que nació en la ciudad de La Plata en donde su padre se desempeñaba como juez, lo cierto es que trascendió de que sería una de las apuestas para la tercera sección electoral y en espacial en La Matanza.

En ese municipio, con mas de un millón de votos, el ex ministro de Educación, Alejandro Finnochiario, y su histórica mano derecha y facilitador, el diputado nacional Hernán Berisso, llevan adelante la estrategia de armado. De no haber sorpresas, Burlando se sumaría a ese esquema.

El PRO se caracterizó por busca candidatos entre personalidades de distintos ámbitos. Además de los conocidos casos del MIDACHI, Miguel del Sel, el cocinero y ex intendente de Quilmes, Martiniano Molina, y el periodista Luis Otero, también jugaron un rol preponderante el actor Segundo Cárdenas, el ex futbolista y especialista en Obstetricia, Ginecología y Fertilidad, Sebastián Neuspiller, entre otros.

Estrategia que comenzaron a utilizar los ex presidente Raúl Alfonsín y Carlos Menem, la convocatoria a personalidades conocidas dentro de un distrito y que sean outsiders de la política encuentra su génesis en lo que fue la decisión del actor y ex mandatario norteamericano Ronald Reagan. De esta forma no es necesaria la instalación del candidato ya que tiene un alto nivel de conocimiento.